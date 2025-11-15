fechar
Transmissão Brasil x Senegal ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens

Confira como ter acesso ao amistoso disputado em Londres em tempo real pela internet, além de saber as escalações das seleções e outros detalhes

Por João Victor Tavares Publicado em 15/11/2025 às 8:00
- Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira segue sua preparação para a Copa do Mundo de 2026. Após a derrota por 3 a 2 para o Japão, volta a campo neste sábado (15/11) para enfrentar o Senegal.

O jogo será disputado no Emirates Stadium, em Londres, pela Data Fifa de novembro, com início às 13h (horário de Brasília). Ambos os países já estão garantidos no Mundial do Canadá, Estados Unidos e México.

Prováveis escalações de Brasil x Senegal

Brasil

Ederson; Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Caio Henrique; Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá; Estêvão, Rodrygo e Vinicius Jr. Treinador: Carlo Ancelotti

Senegal

Édouard Mendy; Alexandre Mendy, Koulibaly, Niakhate e Diouf; Pape Matar Sarr, Gueye e Ndiaye; Ismaila Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson. Treinador: Pape Thiaw

Brasil x Senegal: Ficha técnica 

  • Amistoso: Brasil x Senegal.
  • Data: 15 de novembro, sábado
  • Horário: 13h (de Brasília)
  • Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra
  • Onde assistir: Globo, SporTV e GeTV (YouTube)

Rafael Ribeiro/CBF
Rodrygo com abraços abertos ao celebrar gol pela Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Transmissão Brasil x Senegal ao vivo online grátis

Os torcedores podem assistir ao vivo e com exclusividade da TV Globo, a partir das 13h (horário de Brasília) em televisão aberta, e do SporTV, através de assinatura de televisão fechada.

Pela internet, o duelo também fica disponível através do Globoplay (versão gratuita do streaming) e no canal da GeTV (YouTube). Para quem estiver fora do país, exibição da ESPN Internacional.

Brasil x Senegal pela internet de graça:

Pelo Globoplay:

  • Acesse o Globoplay no celular, tablet, Smart TV ou computador;
  • Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis;
  • Quem já é assinante do SporTV pode vincular o pacote ao Globoplay;
  • Procure o jogo na aba "transmissões ao vivo" e acompanhe com imagens.

Pela GeTV no YouTube:

Para quem preferir acompanhar sem precisar fazer login, criar contra ou fazer a inscrição no YouTube, com uma narração alternativa, basta acessar o vídeo abaixo e ver tudo em tempo real.

