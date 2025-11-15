Transmissão Brasil x Senegal ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira como ter acesso ao amistoso disputado em Londres em tempo real pela internet, além de saber as escalações das seleções e outros detalhes

Clique aqui e escute a matéria

A Seleção Brasileira segue sua preparação para a Copa do Mundo de 2026. Após a derrota por 3 a 2 para o Japão, volta a campo neste sábado (15/11) para enfrentar o Senegal.

O jogo será disputado no Emirates Stadium, em Londres, pela Data Fifa de novembro, com início às 13h (horário de Brasília). Ambos os países já estão garantidos no Mundial do Canadá, Estados Unidos e México.

Prováveis escalações de Brasil x Senegal

Brasil

Ederson; Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Caio Henrique; Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá; Estêvão, Rodrygo e Vinicius Jr. Treinador: Carlo Ancelotti

Senegal

Édouard Mendy; Alexandre Mendy, Koulibaly, Niakhate e Diouf; Pape Matar Sarr, Gueye e Ndiaye; Ismaila Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson. Treinador: Pape Thiaw

Brasil x Senegal: Ficha técnica

Amistoso: Brasil x Senegal.

Brasil x Senegal. Data: 15 de novembro, sábado

15 de novembro, sábado Horário: 13h (de Brasília)

13h (de Brasília) Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra

Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra Onde assistir: Globo, SporTV e GeTV (YouTube)

Rodrygo com abraços abertos ao celebrar gol pela Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Transmissão Brasil x Senegal ao vivo online grátis



Os torcedores podem assistir ao vivo e com exclusividade da TV Globo, a partir das 13h (horário de Brasília) em televisão aberta, e do SporTV, através de assinatura de televisão fechada.

Leia Também Seleção Brasileira fará amistosos na Inglaterra e na França em novembro

Pela internet, o duelo também fica disponível através do Globoplay (versão gratuita do streaming) e no canal da GeTV (YouTube). Para quem estiver fora do país, exibição da ESPN Internacional.

Brasil x Senegal pela internet de graça:

Pelo Globoplay:

Acesse o Globoplay no celular, tablet, Smart TV ou computador;

Faça login com sua conta ou assine um dos planos disponíveis;



Quem já é assinante do SporTV pode vincular o pacote ao Globoplay;



Procure o jogo na aba "transmissões ao vivo" e acompanhe com imagens.

Pela GeTV no YouTube:

Para quem preferir acompanhar sem precisar fazer login, criar contra ou fazer a inscrição no YouTube, com uma narração alternativa, basta acessar o vídeo abaixo e ver tudo em tempo real.