Copa do Mundo 2026: confira lista atualizada das seleções classificadas para o Mundial
Torneio realizado nos Estados Unidos, Canadá e México será a primeira edição do Mundial a contar com a participação de 48 seleções
Clique aqui e escute a matéria
A Copa do Mundo de 2026 já se desenha como uma edição histórica. Além de marcar a primeira disputa com 48 seleções, o torneio será realizado de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá, unidos em uma celebração que promete elevar ainda mais a popularidade global do futebol.
Até agora, 28 equipes já confirmaram presença no Mundial, incluindo potências tradicionais, equipes emergentes e surpresas que vêm se destacando em seus continentes.
O restante das vagas será definido ao longo dos próximos meses, incluindo as duas últimas que sairão de uma repescagem intercontinental que reunirá seis seleções.
Nesta Data FIFA, alguns países importantes garantiram a classificação para a competição, a última seleção classificada foi a França, que tornou-se o 29º país garantido no torneio.
O sorteio dos grupos será realizado no dia 5 de dezembro de 2025, enquanto a bola começará a rolar no dia 11 de junho de 2026. A final será disputada em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026
Países-sede
- Canadá
- Estados Unidos
- México
Ásia
- Japão
- Irã
- Uzbequistão
- Coreia do Sul
- Jordânia
- Austrália
- Catar
- Arábia Saudita
Oceania
- Nova Zelândia
América do Sul
- Argentina
- Brasil
- Equador
- Uruguai
- Colômbia
- Paraguai
África
- Marrocos
- Tunísia
- Egito
- Argélia
- Gana
- Cabo Verde
- África do Sul
- Costa do Marfim
- Senegal
Europa
- Inglaterra
- França
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como ficou a divisão de vagas para o Mundial
Com a expansão para 48 participantes, a Fifa remodelou completamente o sistema de distribuição de vagas. Veja como ficou o quadro atual:
- Europa (UEFA): 16 vagas
- América do Sul (CONMEBOL): 6 vagas
- América do Norte e Central (Concacaf): 6 vagas
- Ásia (AFC): 8 vagas
- África (CAF): 9 vagas
- Oceania (OFC): 1 vaga
- Repescagem intercontinental: 2 vagas
A repescagem contará com seis equipes, representando diferentes confederações. Elas disputarão entre si em confrontos eliminatórios pelas duas últimas vagas para completar o quadro final de 48 seleções.