Eliminatórias Europeias: Vagas para a Copa do Mundo carimbadas com goleadas e drama
A rodada deste domingo foi marcada por resultados enfáticos e reviravoltas na corrida para os Estados Unidos, Canadá e México. Ainda tem mais rodada
Sem Cristiano Ronaldo (suspenso), a seleção portuguesa deu um show, fazendo 9x1 na Armênia e garantindo a classificação para a Copa do Mundo com uma goleada de placar elástico.
Bruno Fernandes e João Neves foram os grandes nomes, ambos marcando hat-tricks e mostrando a força do elenco lusitano nas eliminatórias europeias.
IO resultado mais chocante do dia. A Noruega, liderada pelo artilheiro Erling Haaland (que marcou na partida), não tomou conhecimento dos italianos e goleou fora de casa por 4x1. O resultado colocou a Noruega diretamente na Copa do Mundo e condenou a Itália à repescagem.
Outros jogos
Em um jogo disputado, a Irlanda garantiu os três pontos contra a Hungria, fazendo 3x2, confirmando sua vaga na repescagem.
Já a Ucrânia venceu a Islândia por 2x0 e assegurou uma posição de destaque, garantindo seu lugar na repescagem.
A Inglaterra venceu a Albânia por 2x0, mas já estava classificada para o Mundial. A Albânia, apesar da derrota, conseguiu confirmar a ida para a repescagem.
Por fim, vitória protocolar da França contra o Azerbaijão por 3x1, que também já havia garantido sua vaga antecipadamente.
O Panorama da Copa 2026: Quem Já Tem Vaga?
Com os resultados de domingo, o cenário europeu e global se desenha. A Europa tem direito a 16 vagas no total (12 diretas e 4 via repescagem).
Classificados Diretos para a Copa do Mundo 2026 (Europa)
Até o momento, as seguintes seleções europeias já garantiram a vaga direta no Mundial:
- Inglaterra
- França
- Croácia
- Portugal
- Noruega
Seleções Europeias com Vaga na Repescagem
Muitas seleções tradicionais terão que passar pelo perigoso "mata-mata" europeu. As vagas de repescagem são formadas pelos vice-líderes dos grupos mais as melhores seleções via Liga das Nações que não terminaram em primeiro ou segundo lugar.
- Itália
- República da Irlanda
- Albânia
- Ucrânia
As vagas ainda em jogo serão definidas nas duas rodadas que ainda faltam ser realizadas.