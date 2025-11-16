Eliminatórias Europeias: Vagas para a Copa do Mundo carimbadas com goleadas e drama

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A rodada deste domingo foi marcada por resultados enfáticos e reviravoltas na corrida para os Estados Unidos, Canadá e México. Ainda tem mais rodada

Sem Cristiano Ronaldo (suspenso), a seleção portuguesa deu um show, fazendo 9x1 na Armênia e garantindo a classificação para a Copa do Mundo com uma goleada de placar elástico.

Bruno Fernandes e João Neves foram os grandes nomes, ambos marcando hat-tricks e mostrando a força do elenco lusitano nas eliminatórias europeias.

Leia Também Brasil vence Senegal por 2x0 em Londres e faz melhor jogo da era Ancelotti

IO resultado mais chocante do dia. A Noruega, liderada pelo artilheiro Erling Haaland (que marcou na partida), não tomou conhecimento dos italianos e goleou fora de casa por 4x1. O resultado colocou a Noruega diretamente na Copa do Mundo e condenou a Itália à repescagem.

Outros jogos

Em um jogo disputado, a Irlanda garantiu os três pontos contra a Hungria, fazendo 3x2, confirmando sua vaga na repescagem.

Já a Ucrânia venceu a Islândia por 2x0 e assegurou uma posição de destaque, garantindo seu lugar na repescagem.

A Inglaterra venceu a Albânia por 2x0, mas já estava classificada para o Mundial. A Albânia, apesar da derrota, conseguiu confirmar a ida para a repescagem.

Por fim, vitória protocolar da França contra o Azerbaijão por 3x1, que também já havia garantido sua vaga antecipadamente.

O Panorama da Copa 2026: Quem Já Tem Vaga?

Com os resultados de domingo, o cenário europeu e global se desenha. A Europa tem direito a 16 vagas no total (12 diretas e 4 via repescagem).

Classificados Diretos para a Copa do Mundo 2026 (Europa)

Até o momento, as seguintes seleções europeias já garantiram a vaga direta no Mundial:

Inglaterra

França

Croácia

Portugal

Noruega

Seleções Europeias com Vaga na Repescagem

Muitas seleções tradicionais terão que passar pelo perigoso "mata-mata" europeu. As vagas de repescagem são formadas pelos vice-líderes dos grupos mais as melhores seleções via Liga das Nações que não terminaram em primeiro ou segundo lugar.

Itália

República da Irlanda

Albânia

Ucrânia

As vagas ainda em jogo serão definidas nas duas rodadas que ainda faltam ser realizadas.