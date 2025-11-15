Copa do Mundo 2026: seleções classificadas até agora; lista atualizada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mundial terá 48 países e será disputado nos EUA, Canadá e México entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá

A Copa do Mundo de 2026 está tomando forma. Com o calendário das Eliminatórias em andamento em todos os continentes, 30 seleções já garantiram vaga no torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. O Brasil está confirmado no Mundial e segue sua preparação sob comando de Carlo Ancelotti, mirando a busca pelo hexacampeonato.

Com o novo formato, esta será a maior Copa da história, reunindo 48 países pela primeira vez. Ainda há vagas em disputa, além da repescagem intercontinental marcada para março de 2026.

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026



América do Norte e Central (ANFC) – 3 vagas

Estados Unidos (anfitrião)

México (anfitrião)

Canadá (anfitrião)

As outras seleções da região ainda disputam as vagas diretas restantes.

América do Sul (CONMEBOL)

Argentina

Brasil

Equador

Uruguai

Paraguai

Colômbia

A Conmebol terá seis classificados diretos, todos já definidos. O sétimo colocado vai para a repescagem — vaga que ficou com a Bolívia, já garantida no playoff.

Europa (UEFA) – 13 vagas

As seleções classificadas até agora:

Inglaterra

França

Croácia

Outros países seguem na disputa pelas vagas restantes através das Eliminatórias e da repescagem europeia.

Ásia (AFC)

Japão

Irã

Jordânia

Uzbequistão

Coreia do Sul

Austrália

Catar

Arábia Saudita

A AFC preencheu praticamente todas as suas vagas diretas e vive fase final das seletivas.

Oceania (OFC)

Nova Zelândia

Com o formato ampliado, a Oceania ganhou 1 vaga direta — e a Nova Zelândia manteve seu domínio regional.

África (CAF)

Nove países já estão garantidos:

Marrocos

Tunísia

Argélia

Egito

Gana

Cabo Verde

Senegal

Costa do Marfim

África do Sul

A CAF agora disputa as últimas posições e define os representantes da repescagem continental.

Repescagem intercontinental

A repescagem, marcada para março de 2026, terá seis seleções de todas as confederações, exceto UEFA, brigando por duas vagas finais.

Dois países já estão garantidos:

Bolívia (CONMEBOL)

Nova Caledônia (Oceania)

O formato será baseado no ranking da Fifa:

As duas seleções mais bem colocadas avançam direto para as finais da repescagem.

As outras quatro disputam semifinal única.

Os vencedores das semifinais enfrentam as seleções já classificadas nas finais, valendo vaga no Mundial.

Brasil com vaga garantida e foco na Copa

A Seleção Brasileira se classificou com antecedência na Conmebol e agora trabalha a montagem do elenco final para o Mundial. Sob comando de Carlo Ancelotti, o Brasil vem alternando testes e jogos duros — como o amistoso deste sábado (15), vitória por 2x0 sobre Senegal, em Londres.

O próximo compromisso é diante da Tunísia, na terça-feira (18), em Lille, encerrando o ciclo de 2025. Em março, o Brasil encara França e Croácia, duelos considerados decisivos para reduzir as dúvidas antes da lista final para a Copa.

A Copa do Mundo começa em 11 de junho de 2026 e termina em 19 de julho, com o Brasil buscando voltar a protagonizar e lutar pelo título após 24 anos sem levantar o troféu.