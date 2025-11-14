Brasil x Paraguai terá transmissão grátis? Veja onde assistir ao vivo e online
Invicta na fase de grupos, o Brasil chega confiante para encarar a seleção do Paraguai, que avançou à segunda fase como um dos melhores terceiros
Brasil e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 12h45 (de Brasília), em partida válida pela fase 16 avos de final do Mundial Sub-17. O jogo será disputado no Estádio Aspire Zone, em Doha, no Catar.
A segunda fase, também chamada de 16 avos de final, é de confronto único. Quem vencer, avançará para as oitavas.
Terá transmissão ao vivo, online e grátis?
A partida entre Brasil e Paraguai terá transmissão ao vivo pelo canal fechado SporTV. Infelizmente, não haverá transmissão gratuita, restando apenas a opção de assistir online pelo Globoplay.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha de jogo
- Data: 14/11/2025
- Horário: 12h45 (de Brasília)
- Local: Aspire Zone (Doha)
- Onde assistir: Sportv
Prováveis escalações
Brasil
J. Pedro; Angelo, Luis Eduardo, V. Hugo, Ryan; Tiago, Zé Lucas, F. Morais; Ruan Pablo, Kayke, Dell. Técnico: Dudu Pateluci
Paraguai
Fernandez; Aranda, Coronel, Cristaldo, Acosta; Villalba, Capss, Sanabria, era, Franco; Carvalho. Técnico: Mariano Uglessich