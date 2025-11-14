Brasil x Paraguai terá transmissão grátis? Veja onde assistir ao vivo e online

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Invicta na fase de grupos, o Brasil chega confiante para encarar a seleção do Paraguai, que avançou à segunda fase como um dos melhores terceiros

Clique aqui e escute a matéria

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 12h45 (de Brasília), em partida válida pela fase 16 avos de final do Mundial Sub-17. O jogo será disputado no Estádio Aspire Zone, em Doha, no Catar.

A segunda fase, também chamada de 16 avos de final, é de confronto único. Quem vencer, avançará para as oitavas.

Terá transmissão ao vivo, online e grátis?

A partida entre Brasil e Paraguai terá transmissão ao vivo pelo canal fechado SporTV. Infelizmente, não haverá transmissão gratuita, restando apenas a opção de assistir online pelo Globoplay.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

Baixe o app do Globoplay ( Android | iOS )

| ) Toque em "Seja Assinante";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Escolha o plano desejado;

Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

Data: 14/11/2025

14/11/2025 Horário: 12h45 (de Brasília)

12h45 (de Brasília) Local: Aspire Zone (Doha)

Aspire Zone (Doha) Onde assistir: Sportv

Prováveis escalações

Brasil

J. Pedro; Angelo, Luis Eduardo, V. Hugo, Ryan; Tiago, Zé Lucas, F. Morais; Ruan Pablo, Kayke, Dell. Técnico: Dudu Pateluci

Paraguai

Fernandez; Aranda, Coronel, Cristaldo, Acosta; Villalba, Capss, Sanabria, era, Franco; Carvalho. Técnico: Mariano Uglessich