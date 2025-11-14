fechar
Selecao brasileira |

Brasil x Paraguai terá transmissão grátis? Veja onde assistir ao vivo e online

Invicta na fase de grupos, o Brasil chega confiante para encarar a seleção do Paraguai, que avançou à segunda fase como um dos melhores terceiros

Por João Victor Tavares Publicado em 14/11/2025 às 8:00
Seleção brasileira no Mundial sub-17 em Doha, no Catar
Seleção brasileira no Mundial sub-17 em Doha, no Catar - Nelson Terme/CBF

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 12h45 (de Brasília), em partida válida pela fase 16 avos de final do Mundial Sub-17. O jogo será disputado no Estádio Aspire Zone, em Doha, no Catar.

A segunda fase, também chamada de 16 avos de final, é de confronto único. Quem vencer, avançará para as oitavas.

Terá transmissão ao vivo, online e grátis?

A partida entre Brasil e Paraguai terá transmissão ao vivo pelo canal fechado SporTV. Infelizmente, não haverá transmissão gratuita, restando apenas a opção de assistir online pelo Globoplay.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Data: 14/11/2025
  • Horário: 12h45 (de Brasília)
  • Local: Aspire Zone (Doha)
  • Onde assistir: Sportv

Prováveis escalações

Brasil

J. Pedro; Angelo, Luis Eduardo, V. Hugo, Ryan; Tiago, Zé Lucas, F. Morais; Ruan Pablo, Kayke, Dell. Técnico: Dudu Pateluci

Paraguai

Fernandez; Aranda, Coronel, Cristaldo, Acosta; Villalba, Capss, Sanabria, era, Franco; Carvalho. Técnico: Mariano Uglessich

