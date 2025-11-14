Quem o Brasil enfrenta se vencer o Paraguai no Mundial Sub-17? Veja chaveamento e seleções classificadas
O Mundial Sub-17 ocorre no Catar até o dia 26. A edição deste ano reúne 48 seleções em 104 partidas intensas no mesmo palco da última Copa.
Os primeiros classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo Sub-17 de 2025 são conhecidos nesta sexta-feira (14). A primeira fase do mata-mata foi dividida em dois dias, com oito jogos nesta sexta e outros oito no sábado (15).
No 16 avos-de-final, 32 seleções se enfrentam em duelos eliminatórios. Os confrontos foram definidos de acordo com um ranking de desempenho na fase de grupos. Times do mesmo grupo não poderiam se encontrar nos 16 avos-de-final.
As oitavas de final iniciam na segunda-feira (17), após a definição dos 16 classificados.
Quem o Brasil enfrenta se passar para as oitavas de final?
Caso a seleção brasileira conquiste a vitória diante do Paraguai, enfrentará a França, que venceu o duelo contra a Colômbia na manhã desta sexta-feira (14).
Classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo Sub-17
- Portugal (venceu a Bélgica)
- Mali (venceu a Zâmbia)
- Suíça (venceu o Egito)
- França (venceu a Colômbia)
Veja a agenda completa da segunda fase da Copa do Mundo sub-17 2025
Sexta, 14 de novembro
- 09h30 - Portugal x Bélgica
- 09h30 - Zâmbia x Mali
- 10h00 - Suíça x Egito
- 10h30 - França x Colômbia
- 11h45 - Argentina x México
- 12h15 - Irlanda x Canadá
- 12h45 - Estados Unidos x Marrocos
- 12h45 - Brasil x Paraguai
Sábado, 15 de novembro
- 09h30 - República da Coreia x Inglaterra
- 09h30 - Senegal x Uganda
- 10h00 - Itália x Tchéquia
- 10h30 - Japão x África do Sul
- 11h45 - Alemanha x Burkina Faso
- 12h15 - Venezuela x RPD da Coreia
- 12h45 - Áustria x Tunísia
- 12h45 - Croácia x Uzbequistão