Resultado de Brasil x Paraguai pelo Mundial Sub-17: veja o placar atualizado em tempo real
Invicta na fase de grupos, a Seleção Brasileira chega confiante para encarar o Paraguai, que avançou à segunda fase como um dos melhores terceiros
No início da tarde desta sexta-feira (14), Brasil e Paraguai se enfrentam em partida válida pela fase de 16 avos de final do Mundial Sub-17.
O confronto será disputado no Estádio Aspire Zone, em Doha, no Catar, a partir das 12h45 (horário de Brasília).
O Brasil chega embalado após liderar o Grupo H, com duas vitórias e um empate: goleou Honduras por 7 a 0, superou a Indonésia por 4 a 0 e empatou com a Zâmbia em 1 a 1.
O Paraguai, por sua vez, teve uma campanha mais equilibrada. A equipe perdeu para o Uzbequistão por 2 a 1, venceu o Panamá pelo mesmo placar e empatou sem gols com a Irlanda, avançando como um dos melhores terceiros colocados.
Quem vencer o duelo garante vaga na próxima fase do torneio.
Veja o placar do confronto ao vivo
Brasil 0 x 0 Paraguai
Ficha de jogo
- Data: 14/11/2025
- Horário: 12h45 (de Brasília)
- Local: Aspire Zone (Doha)
- Onde assistir: Sportv e CAZÉ TV
Veja a agenda completa da segunda fase da Copa do Mundo sub-17 2025
Sexta, 14 de novembro
- 09h30 - Portugal x Bélgica
- 09h30 - Zâmbia x Mali
- 10h00 - Suíça x Egito
- 10h30 - França x Colômbia
- 11h45 - Argentina x México
- 12h15 - Irlanda x Canadá
- 12h45 - Estados Unidos x Marrocos
- 12h45 - Brasil x Paraguai
Sábado, 15 de novembro
- 09h30 - República da Coreia x Inglaterra
- 09h30 - Senegal x Uganda
- 10h00 - Itália x Tchéquia
- 10h30 - Japão x África do Sul
- 11h45 - Alemanha x Burkina Faso
- 12h15 - Venezuela x RPD da Coreia
- 12h45 - Áustria x Tunísia
- 12h45 - Croácia x Uzbequistão