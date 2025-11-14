fechar
Resultado de Brasil x Paraguai pelo Mundial Sub-17: veja o placar atualizado em tempo real

Invicta na fase de grupos, a Seleção Brasileira chega confiante para encarar o Paraguai, que avançou à segunda fase como um dos melhores terceiros

Por João Victor Tavares Publicado em 14/11/2025 às 12:44 | Atualizado em 14/11/2025 às 13:09
Imagem do confronto entre Brasil e Indonésia pela Copa do Mundo sub-17
Imagem do confronto entre Brasil e Indonésia pela Copa do Mundo sub-17 - Nelson Terme/CBF

No início da tarde desta sexta-feira (14), Brasil e Paraguai se enfrentam em partida válida pela fase de 16 avos de final do Mundial Sub-17.

O confronto será disputado no Estádio Aspire Zone, em Doha, no Catar, a partir das 12h45 (horário de Brasília).

O Brasil chega embalado após liderar o Grupo H, com duas vitórias e um empate: goleou Honduras por 7 a 0, superou a Indonésia por 4 a 0 e empatou com a Zâmbia em 1 a 1.

O Paraguai, por sua vez, teve uma campanha mais equilibrada. A equipe perdeu para o Uzbequistão por 2 a 1, venceu o Panamá pelo mesmo placar e empatou sem gols com a Irlanda, avançando como um dos melhores terceiros colocados.

Quem vencer o duelo garante vaga na próxima fase do torneio.

Veja o placar do confronto ao vivo

 Brasil 0 x 0 Paraguai

Ficha de jogo

  • Data: 14/11/2025
  • Horário: 12h45 (de Brasília)
  • Local: Aspire Zone (Doha)
  • Onde assistir: Sportv e CAZÉ TV

Veja a agenda completa da segunda fase da Copa do Mundo sub-17 2025

Sexta, 14 de novembro

  • 09h30 - Portugal x Bélgica
  • 09h30 - Zâmbia x Mali
  • 10h00 - Suíça x Egito
  • 10h30 - França x Colômbia
  • 11h45 - Argentina x México
  • 12h15 - Irlanda x Canadá
  • 12h45 - Estados Unidos x Marrocos
  • 12h45 - Brasil x Paraguai

Sábado, 15 de novembro

  • 09h30 - República da Coreia x Inglaterra
  • 09h30 - Senegal x Uganda
  • 10h00 - Itália x Tchéquia
  • 10h30 - Japão x África do Sul
  • 11h45 - Alemanha x Burkina Faso
  • 12h15 - Venezuela x RPD da Coreia
  • 12h45 - Áustria x Tunísia
  • 12h45 - Croácia x Uzbequistão

