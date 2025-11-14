Resultado de Brasil x Paraguai pelo Mundial Sub-17: veja o placar atualizado em tempo real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Invicta na fase de grupos, a Seleção Brasileira chega confiante para encarar o Paraguai, que avançou à segunda fase como um dos melhores terceiros

Clique aqui e escute a matéria

No início da tarde desta sexta-feira (14), Brasil e Paraguai se enfrentam em partida válida pela fase de 16 avos de final do Mundial Sub-17.

O confronto será disputado no Estádio Aspire Zone, em Doha, no Catar, a partir das 12h45 (horário de Brasília).

O Brasil chega embalado após liderar o Grupo H, com duas vitórias e um empate: goleou Honduras por 7 a 0, superou a Indonésia por 4 a 0 e empatou com a Zâmbia em 1 a 1.

O Paraguai, por sua vez, teve uma campanha mais equilibrada. A equipe perdeu para o Uzbequistão por 2 a 1, venceu o Panamá pelo mesmo placar e empatou sem gols com a Irlanda, avançando como um dos melhores terceiros colocados.

Quem vencer o duelo garante vaga na próxima fase do torneio.

Veja o placar do confronto ao vivo

Brasil 0 x 0 Paraguai

Ficha de jogo

Data: 14/11/2025

14/11/2025 Horário: 12h45 (de Brasília)

12h45 (de Brasília) Local: Aspire Zone (Doha)

Aspire Zone (Doha) Onde assistir: Sportv e CAZÉ TV

Veja a agenda completa da segunda fase da Copa do Mundo sub-17 2025

Sexta, 14 de novembro

09h30 - Portugal x Bélgica

09h30 - Zâmbia x Mali

10h00 - Suíça x Egito

10h30 - França x Colômbia

11h45 - Argentina x México

12h15 - Irlanda x Canadá

12h45 - Estados Unidos x Marrocos

12h45 - Brasil x Paraguai

Sábado, 15 de novembro