Brasil vence o Senegal com show de Estêvão e Casemiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A seleção brasileira deixou uma excelente impressão no seu penúltimo jogo da temporada, ao vencer o Senegal, que é considerada uma potência física

Clique aqui e escute a matéria

No feriado deste sábado (15), a seleção brasileira entrou em campo para enfrentar a seleção do Senegal, em jogo amistoso de preparação para a Copa do Mundo 2026. A partida aconteceu no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.

Em jogo de bastante autoridade, a seleção brasileira venceu pelo placar de 2x0. Os gols foram marcados por Estêvão e Casemiro.

Como foi o jogo

Primeiro tempo pegou fogo!

Para quem pensou que o Senegal começaria a partida de forma recuada, acabou tendo uma baita surpresa. Os senegaleses, logo aos 2 minutos, pressionaram a zaga do Brasil. Porém, em contra-ataque, Vini Jr. puxou em velocidade e, na sobra, Bruno Guimarães deu um chute que bateu na trave e foi para fora.

Aos 8 minutos, Vini Jr. recebeu um excelente passe de Casemiro, partindo em velocidade, tirando os zagueiros da jogada e dando um belo chute no canto. Porém, o goleiro fez uma excelente defesa. Na casa dos 16 minutos, Rodrygo começou uma jogada, sobrando para Bruno Guimarães dar um belo cruzamento para Matheus Cunha, que cabeceou no travessão. O lance agitou a torcida brasileira.

O gol chegou! Aos 27 minutos, a joia da seleção brasileira abriu o placar da partida. Após uma tentativa de passe de Casemiro desviar na zaga, Estêvão aproveitou a sobra e mandou um chute forte no canto do goleiro.

As portas se abriram para a seleção brasileira. Aos 35 minutos, após uma cobrança de falta perto da área, Casemiro recebeu livre, tendo tempo para matar no peito e chutar no canto esquerdo do goleiro, fazendo o segundo gol da seleção brasileira.

Segundo tempo

No começo do segundo tempo, com o jogo controlado, a zaga da seleção brasileira quase entregou. Após um recuo do Marquinhos para Ederson, o goleiro quase deu um gol de graça para o Senegal, mas a bola bateu na trave e saiu.

O Brasil foi mais pressionado no início do segundo tempo, mas conseguiu se impor nos seus limites. Vini Jr. fez uma linda jogada, aos 11 minutos, deixando o adversário sem reação - mas foi parado com falta. Já o Senegal conseguiu uma pequena reação no ataque com Mané - aos 16 minutos, mas sem sucesso.

O que dava indícios de um segundo tempo ainda mais eletrizante e com mais gols, a seleção brasileira decidiu administrar o jogo e tocou mais a bola. Já o Senegal não conseguiu fazer muita coisa. Placar final: 2x0 para o Brasil.

Resumo da partida

A seleção brasileira, ao que tudo indica, já tem o seu esboço para disputar a Copa do Mundo 2026. Em jogo de bastante qualidade técnica e física, o Brasil se impôs a partida inteira. Os gols saíram no primeiro tempo, para aliviar a torcida. Porém, além das redes balançando, alguns jogadores merecem destaque.

Estêvão mostra que sua idade não interfere dentro de campo. O jovem fez uma partida digna de nota 10, sem medo dos marcadores. Além disso, fez o segundo gol.

Outro atleta, que também balançou a rede, que merece aplausos foi Casemiro. O volante deu sustentabilidade na defesa, mas também foi muito importante para a construção de jogadas ofensivas.

Já o Senegal, que possui jogadores de muita qualidade e força, não conseguiu fazer muita coisa. Até pressionou os brasileiros, mas sem muitos sustos.

Escalação da seleção brasileira

Ederson, Éder Militão, Marquinhos (C), Gabriel Magalhães, Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo, Vini Jr.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Próximo jogo da seleção brasileira

O próximo jogo da seleção brasileira será o último do ano. A Amarelinha enfrentará a Tunísia, nesta terça-feira (18), a partir das 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, em jogo amistoso.