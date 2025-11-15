Brasil vence o Senegal com show de Estêvão e Casemiro
A seleção brasileira deixou uma excelente impressão no seu penúltimo jogo da temporada, ao vencer o Senegal, que é considerada uma potência física
No feriado deste sábado (15), a seleção brasileira entrou em campo para enfrentar a seleção do Senegal, em jogo amistoso de preparação para a Copa do Mundo 2026. A partida aconteceu no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra.
Em jogo de bastante autoridade, a seleção brasileira venceu pelo placar de 2x0. Os gols foram marcados por Estêvão e Casemiro.
Como foi o jogo
Primeiro tempo pegou fogo!
Para quem pensou que o Senegal começaria a partida de forma recuada, acabou tendo uma baita surpresa. Os senegaleses, logo aos 2 minutos, pressionaram a zaga do Brasil. Porém, em contra-ataque, Vini Jr. puxou em velocidade e, na sobra, Bruno Guimarães deu um chute que bateu na trave e foi para fora.
Aos 8 minutos, Vini Jr. recebeu um excelente passe de Casemiro, partindo em velocidade, tirando os zagueiros da jogada e dando um belo chute no canto. Porém, o goleiro fez uma excelente defesa. Na casa dos 16 minutos, Rodrygo começou uma jogada, sobrando para Bruno Guimarães dar um belo cruzamento para Matheus Cunha, que cabeceou no travessão. O lance agitou a torcida brasileira.
O gol chegou! Aos 27 minutos, a joia da seleção brasileira abriu o placar da partida. Após uma tentativa de passe de Casemiro desviar na zaga, Estêvão aproveitou a sobra e mandou um chute forte no canto do goleiro.
As portas se abriram para a seleção brasileira. Aos 35 minutos, após uma cobrança de falta perto da área, Casemiro recebeu livre, tendo tempo para matar no peito e chutar no canto esquerdo do goleiro, fazendo o segundo gol da seleção brasileira.
Segundo tempo
No começo do segundo tempo, com o jogo controlado, a zaga da seleção brasileira quase entregou. Após um recuo do Marquinhos para Ederson, o goleiro quase deu um gol de graça para o Senegal, mas a bola bateu na trave e saiu.
O Brasil foi mais pressionado no início do segundo tempo, mas conseguiu se impor nos seus limites. Vini Jr. fez uma linda jogada, aos 11 minutos, deixando o adversário sem reação - mas foi parado com falta. Já o Senegal conseguiu uma pequena reação no ataque com Mané - aos 16 minutos, mas sem sucesso.
O que dava indícios de um segundo tempo ainda mais eletrizante e com mais gols, a seleção brasileira decidiu administrar o jogo e tocou mais a bola. Já o Senegal não conseguiu fazer muita coisa. Placar final: 2x0 para o Brasil.
Resumo da partida
A seleção brasileira, ao que tudo indica, já tem o seu esboço para disputar a Copa do Mundo 2026. Em jogo de bastante qualidade técnica e física, o Brasil se impôs a partida inteira. Os gols saíram no primeiro tempo, para aliviar a torcida. Porém, além das redes balançando, alguns jogadores merecem destaque.
Estêvão mostra que sua idade não interfere dentro de campo. O jovem fez uma partida digna de nota 10, sem medo dos marcadores. Além disso, fez o segundo gol.
Outro atleta, que também balançou a rede, que merece aplausos foi Casemiro. O volante deu sustentabilidade na defesa, mas também foi muito importante para a construção de jogadas ofensivas.
Já o Senegal, que possui jogadores de muita qualidade e força, não conseguiu fazer muita coisa. Até pressionou os brasileiros, mas sem muitos sustos.
Escalação da seleção brasileira
- Ederson, Éder Militão, Marquinhos (C), Gabriel Magalhães, Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo, Vini Jr.
Próximo jogo da seleção brasileira
O próximo jogo da seleção brasileira será o último do ano. A Amarelinha enfrentará a Tunísia, nesta terça-feira (18), a partir das 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, em jogo amistoso.
- 18/11: Brasil x Tunísia - 16h30