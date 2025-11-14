Seleção Brasileira encara Senegal em amistoso no penúltimo compromisso do ano de 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nos últimos dois jogos da temporada, o Brasil atropelou e aplicou uma goleada por 5x0 para a Coreia do Sul, mas perdeu de virada por 3x2 para o Japão

A sete meses da Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti tem apenas mais três Datas Fifa, incluindo a atual, para definir a Seleção Brasileira em amistosos. Em busca de uma formação ideal, o treinador italiano visa reencontrar o caminho da vitória neste sábado, às 13h (de Brasília), contra Senegal, no Emirates Stadium, em Londres.

O Brasil vem de um revés na Data Fifa anterior, uma derrota histórica por 3 a 2 para o Japão, em Tóquio, onde Ancelotti experimentou a escalação. Antes, a equipe havia vencido a Coreia do Sul por 5 a 0 com um time mais próximo da formação titular.

Contra Senegal, a escalação inicial deve ter poucas alterações em relação à vitória sobre os sul-coreanos, concentradas todas na defesa: Ederson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro.

A provável escalação do Brasil é com Ederson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Estêvão, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Rodrygo.

Encontrar a melhor disposição defensiva é o principal foco de Ancelotti. O técnico ressaltou a importância do setor, citando as equipes campeãs de 1994 e 2002. "A defesa foi uma peça-chave nas últimas conquistas do Brasil," disse ele. "Lembro de 1994, um time muito fechado na defesa... É isso que eu penso para a Copa do Mundo. Uma defesa sólida ajuda jogadores de qualidade a fazer a diferença."

Sem poder enfrentar seleções europeias nesta Data Fifa (devido aos jogos das Eliminatórias), o Brasil optou por duelos africanos. Após Senegal, a seleção encara a Tunísia na próxima terça-feira, dia 18.

Ancelotti elogiou Senegal, descrevendo-o como um time "muito forte e que pode ser surpresa na Copa do Mundo, assim como foi Marrocos no último Mundial." Ele destacou o zagueiro Kalidou Koulibaly, que treinou sob seu comando.

Força do Senegal

A percepção de Ancelotti é justificada pelo excelente momento dos senegaleses, comandados por Pape Thiaw. Desde que assumiu o cargo, Thiaw ostenta uma invencibilidade de 18 jogos (11 vitórias e 7 empates).

A seleção africana, também garantida no Mundial de 2026, demonstrou sua força em junho deste ano ao vencer a Inglaterra por 3 a 1 em território britânico. Nos dois encontros prévios com o Brasil, Senegal tem um saldo positivo: um empate em 2019 e uma vitória por 4 a 2 em 2023.

O técnico Pape Thiaw chamou o confronto de "um jogo de prestígio," enfatizando que "os jogos preparatórios servem para preparar o terreno, consolidar o que conquistamos e também tentar corrigir erros."

A equipe ainda conta com a referência de Sadio Mané, atualmente no Al-Nassr, e jogadores em boa fase, como o atacante Ismaila Sarr (Crystal Palace), o meio-campista Idrissa Gueye (Tottenham) e o lateral-direito Antoine Mendy (Nice).