NBA jogos de hoje (17): onde assistir ao vivo e horário
Rodada desta segunda reúne confrontos entre equipes em momentos distintos na temporada, e a tabela atual da NBA ajuda a destacar quem chega mais forte
O final de semana foi recheado de grandes jogos na principal liga de basquete do mundo.
A temporada 2025-26 da NBA segue pegando fogo e terá mais oito confrontos na noite desta segunda-feira (17), começando a partir das 21h (de Brasília).
No último domingo (16), o Boston Celtics superou o Los Angeles Clippers por 121 a 118.
O duelo teve variações de liderança e só foi decidido nos instantes finais, quando Boston controlou melhor as posses e conteve a reação dos visitantes.
O Boston teve uma atuação coletiva sólida, com contribuição de vários jogadores:
- Jaylen Brown: 33 pontos, 3 assistências e 13 rebotes
- Neemia Queta: 14 pontos, 3 assistências e 9 rebotes
- Derrick White: 22 pontos, 9 assistências e 7 rebotes
Jogos desta segunda-feira (17) na NBA
A rodada desta segunda-feira reúne confrontos entre equipes em momentos bem distintos na temporada, e a tabela atual da NBA ajuda a destacar quem chega mais forte.
No topo da liga, o Oklahoma City Thunder segue como a equipe mais dominante da Conferência Oeste, enquanto o Detroit Pistons domina o Leste na primeira colocação.
Entre os destaques, o duelo entre Pistons e Pacers, às 21h, chama atenção pela fase de Detroit, favorito claro diante de um Pacers irregular.
Outro jogo de grande interesse é Denver Nuggets e Chicago Bulls, às 23h.
Os Nuggets seguem entre os melhores times da temporada e entram como favoritos, enquanto Chicago tenta provar consistência diante de um adversário de elite.
Com esse panorama, a rodada tem potencial para confirmar líderes e expor fragilidades de equipes que ainda buscam estabilidade.
Todos os confrontos da rodada terão transmissão ao vivo pelo NBA League Pass, oferecendo acesso completo aos jogos para quem quiser acompanhar cada detalhe da noite na liga.
- Philadelphia 76ers x Los Angeles Clippers – 21h
- Detroit Pistons x Indiana Pacers – 21h
- Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks – 21h
- Toronto Raptors x Charlotte Hornets – 21h30
- Miami Heat x New York Knicks – 21h30
- New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder – 22h
- Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks – 22h
- Denver Nuggets x Chicago Bulls – 23h
