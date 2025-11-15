fechar
Onde assistir |

Transmissão Volta Redonda x Chapecoense ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Voltaço chega rebaixado e em transição após quatro derrotas seguidas; Já a equipe da Chape briga pelo acesso, mas vem de duas rodadas sem vencer

Por João Victor Tavares Publicado em 15/11/2025 às 14:20
Walter Clar, paraguaio capitão da Chapecoense
Walter Clar, paraguaio capitão da Chapecoense - Rafael Bressan/Chapecoense

Clique aqui e escute a matéria

Volta Redonda e Chapecoense se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida será disputada no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Transmissão ao vivo, online e grátis

Acesse o Disney+

  • Entre no site (via navegador) ou abra o aplicativo oficial no celular, tablet, smart TV ou videogame.

Faça login na sua conta

  • Insira e-mail e senha cadastrados. Se ainda não tiver assinatura, será necessário contratar um plano.

Vá até a aba de Esportes

  • Dentro da plataforma, procure a seção destinada às transmissões esportivas.

Busque por “Volta Redonda x Chapecoense”

  • O jogo estará em destaque ou na lista de eventos ao vivo.

Clique na transmissão

  • Toque no card da partida para abrir o player.

Aproveite o jogo ao vivo

  • A transmissão fica disponível poucos minutos antes do início da partida.

Ficha de jogo

  • Data: 15/11/2025
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
  • Local: Raulino de Oliveira (Volta Redonda)
  • Onde assistir:  Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Redonda

Jefferson Paulino; Jhonny, Lucas Adell, Igor Morais e Caio Roque; André Luiz, Bruno Barra e Vitinho Lopes; Raí, Marquinhos e MV. Técnico: Diogo Siston

Chapecoense

Victor Caetano; Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Everton; Walter Clar, Jorge Jiménez e Rafael Carvalheira; João Paulo, Giovanni Augusto, Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Pozzo

Leia também

Coritiba x Athletic ao vivo: horário, onde assistir e escalações pela Série B
TRANSMISSÃO

Coritiba x Athletic ao vivo: horário, onde assistir e escalações pela Série B
Criciúma x Botafogo-SP ao vivo: onde assistir, horário e informações da Série B
ONDE ASSISTIR

Criciúma x Botafogo-SP ao vivo: onde assistir, horário e informações da Série B

Compartilhe

Tags