Transmissão Volta Redonda x Chapecoense ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Voltaço chega rebaixado e em transição após quatro derrotas seguidas; Já a equipe da Chape briga pelo acesso, mas vem de duas rodadas sem vencer
Volta Redonda e Chapecoense se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida será disputada no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.
Transmissão ao vivo, online e grátis
Acesse o Disney+
- Entre no site (via navegador) ou abra o aplicativo oficial no celular, tablet, smart TV ou videogame.
Faça login na sua conta
- Insira e-mail e senha cadastrados. Se ainda não tiver assinatura, será necessário contratar um plano.
Vá até a aba de Esportes
- Dentro da plataforma, procure a seção destinada às transmissões esportivas.
Busque por “Volta Redonda x Chapecoense”
- O jogo estará em destaque ou na lista de eventos ao vivo.
Clique na transmissão
- Toque no card da partida para abrir o player.
Aproveite o jogo ao vivo
- A transmissão fica disponível poucos minutos antes do início da partida.
Ficha de jogo
- Data: 15/11/2025
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Raulino de Oliveira (Volta Redonda)
- Onde assistir: Disney+
Prováveis escalações
Redonda
Jefferson Paulino; Jhonny, Lucas Adell, Igor Morais e Caio Roque; André Luiz, Bruno Barra e Vitinho Lopes; Raí, Marquinhos e MV. Técnico: Diogo Siston
Chapecoense
Victor Caetano; Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Everton; Walter Clar, Jorge Jiménez e Rafael Carvalheira; João Paulo, Giovanni Augusto, Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Pozzo