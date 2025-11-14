Criciúma x Botafogo-SP ao vivo: onde assistir, horário e informações da Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confronto em Criciúma reúne equipe que disputa o acesso e adversário que luta para evitar o Z4, prometendo duelo intenso na reta final da Série B

Clique aqui e escute a matéria

Criciúma e Botafogo-SP se enfrentam neste domingo (16), às 16h30 (de Brasília), no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe catarinense aparece no 5º lugar com 58 pontos, brigando diretamente por vaga no G4 e podendo assumir posição dentro da zona de acesso em caso de vitória.

O Pantera, por sua vez, ocupa o 15º posto com 41 pontos e precisa pontuar para se afastar de vez da zona de descenso, que está apenas um ponto atrás.

O duelo acontece em meio a uma reta final de competição marcada por grande equilíbrio e diferentes disputas na parte de cima e na parte de baixo da tabela.

Como chegam as equipes

O Tigre vive fase positiva e mantém equilíbrio entre setores, sustentado por bons resultados como mandante.

Nos últimos cinco jogos, somou duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota, reforçando regularidade importante nesta reta decisiva.

O time de Ribeirão Preto chega embalado por sequência positiva, com duas vitórias consecutivas e cinco partidas sem perder.

A equipe tem mostrado evolução ofensiva e postura mais segura, mas ainda necessita de pontos para se afastar definitivamente do Z4.

Onde assistir ao vivo

A transmissão será feita pela ESPN, no sistema de TV por assinatura, além do Disney+, que exibirá a partida via streaming.

O jogo também poderá ser acompanhado pelo Kwai e pela SportyNet, ampliando as opções para quem deseja assistir ao duelo.

Ficha Técnica do confronto