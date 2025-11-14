Coritiba x Athletic ao vivo: horário, onde assistir e escalações pela Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo pode confirmar o retorno do Coxa à Série A e até garantir o título antecipado, enquanto o time mineiro luta para escapar do rebaixamento

Clique aqui e escute a matéria

O Coritiba recebe o Athletic neste sábado (15), às 16h30, no Couto Pereira, pela 37ª rodada da Série B 2025.

O duelo pode confirmar o retorno do Coxa à Série A e até garantir o título antecipado, enquanto o time mineiro luta para escapar do rebaixamento.

Com 64 pontos e liderança isolada, o Verdão depende apenas de um empate para confirmar o acesso.

O Coxa vive um clima de decisão e pode confirmar duas festas: o acesso e o título da Série B.

Um simples empate coloca o clube matematicamente de volta à elite, enquanto uma vitória garante a taça com uma rodada de antecedência.

A situação do Athletic é oposta: o time mineiro segue na luta direta contra o rebaixamento. Na 16ª posição, com 40 pontos, a equipe só supera a Ferroviária no número de vitórias.

Onde assistir Coritiba x Athletic ao vivo

A partida terá transmissão em múltiplas plataformas, permitindo que o torcedor acompanhe de onde estiver.

O duelo será exibido na TV aberta pela RedeTV, enquanto a ESPN faz a cobertura na TV por assinatura.

No streaming, o jogo estará disponível no Disney+ e no Sportynet.

Além disso, o canal Desimpedidos transmite ao vivo no YouTube, ampliando ainda mais o alcance da decisão.

Prováveis escalações



Coritiba

Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy, Bruno Melo; Filipe Machado, Sebastián Gómez, Carlos de Pena; Iury Castilho, Lucas Ronier, Gustavo Coutinho.

Athletic

Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul, Yuri; Sandry, Jhonatan, Fernando Martínez; Weliton Torrão, Neto Costa, Ronaldo Tavares.

Ficha técnica