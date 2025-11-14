fechar
Onde assistir | Notícia

Coritiba x Athletic ao vivo: horário, onde assistir e escalações pela Série B

O duelo pode confirmar o retorno do Coxa à Série A e até garantir o título antecipado, enquanto o time mineiro luta para escapar do rebaixamento

Por Thiago Seabra Publicado em 14/11/2025 às 10:47
Líder Coritiba está bem perto do acesso na Série B
O Coritiba recebe o Athletic neste sábado (15), às 16h30, no Couto Pereira, pela 37ª rodada da Série B 2025.

O duelo pode confirmar o retorno do Coxa à Série A e até garantir o título antecipado, enquanto o time mineiro luta para escapar do rebaixamento.

Com 64 pontos e liderança isolada, o Verdão depende apenas de um empate para confirmar o acesso.

O Coxa vive um clima de decisão e pode confirmar duas festas: o acesso e o título da Série B.

Um simples empate coloca o clube matematicamente de volta à elite, enquanto uma vitória garante a taça com uma rodada de antecedência.

A situação do Athletic é oposta: o time mineiro segue na luta direta contra o rebaixamento. Na 16ª posição, com 40 pontos, a equipe só supera a Ferroviária no número de vitórias.

Onde assistir Coritiba x Athletic ao vivo

A partida terá transmissão em múltiplas plataformas, permitindo que o torcedor acompanhe de onde estiver.

O duelo será exibido na TV aberta pela RedeTV, enquanto a ESPN faz a cobertura na TV por assinatura.

No streaming, o jogo estará disponível no Disney+ e no Sportynet.

Além disso, o canal Desimpedidos transmite ao vivo no YouTube, ampliando ainda mais o alcance da decisão.

Prováveis escalações

Coritiba

  • Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy, Bruno Melo; Filipe Machado, Sebastián Gómez, Carlos de Pena; Iury Castilho, Lucas Ronier, Gustavo Coutinho.

Athletic

  • Adriel; Douglas Pelé, Sidimar, Marcelo Ajul, Yuri; Sandry, Jhonatan, Fernando Martínez; Weliton Torrão, Neto Costa, Ronaldo Tavares.

Ficha técnica

  • Jogo: Coritiba x Athletic
  • Competição: Série B 2025 – 37ª rodada
  • Data: sábado, 15 de novembro de 2025
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)
  • Transmissão: Disney+, ESPN, RedeTV, Sportynet e Desimpedidos (YouTube)

