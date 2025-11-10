Série B: classificação atualizada — confira a tabela após a 36ª rodada
Faltam apenas duas rodadas para o fim da Série B, e nada está definido no G-4. O Coxa segue na liderança, com cinco pontos de vantagem.
A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 se aproxima do fim, restando apenas duas rodadas para o encerramento da competição.
Na 36ª rodada, o Coritiba deu mais um passo rumo ao acesso. O time paranaense lidera com 64 pontos e pode confirmar matematicamente o retorno à Série A na próxima partida.
Logo atrás, Athletico-PR e Remo aparecem empatados com 59 pontos, firmes na zona de acesso e vivendo boa fase. A Chapecoense, com 58 pontos, fecha o G-4 após empatar com o Remo na rodada anterior.
Fora do grupo de acesso, Criciúma (58 pts) e Goiás (58 pts) ainda sonham com uma vaga, enquanto o Novorizontino, com 57 pontos, segue na briga ponto a ponto para retornar ao G-4 nas rodadas finais.
Na parte de baixo da tabela, Botafogo-SP, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu permanecem na zona de rebaixamento, com o time paraense já matematicamente rebaixado.
Classificação da Série B 2025 (após a 36ª rodada)
Times com asterisco (*) ainda não jogaram nesta rodada.
- Coritiba – 64 pts
- Athletico-PR – 59 pts
- Remo – 59 pts
- Chapecoense – 58 pts*
- Criciúma – 58 pts
- Goiás – 58 pts
- Novorizontino – 57 pts
- CRB – 53 pts
- Avaí – 52 pts
- Atlético-GO – 51 pts
- Cuiabá – 50 pts
- Vila Nova – 46 pts
- Operário – 44 pts
- América-MG – 42 pts*
- Athletic – 40 pts
- Ferroviária – 40 pts
- Botafogo-SP – 38 pts*
- Amazonas FC – 35 pts*
- Volta Redonda – 34 pts
- Paysandu – 27 pts