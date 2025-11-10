Série B: classificação atualizada — confira a tabela após a 36ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Faltam apenas duas rodadas para o fim da Série B, e nada está definido no G-4. O Coxa segue na liderança, com cinco pontos de vantagem.

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 se aproxima do fim, restando apenas duas rodadas para o encerramento da competição.

Na 36ª rodada, o Coritiba deu mais um passo rumo ao acesso. O time paranaense lidera com 64 pontos e pode confirmar matematicamente o retorno à Série A na próxima partida.

Logo atrás, Athletico-PR e Remo aparecem empatados com 59 pontos, firmes na zona de acesso e vivendo boa fase. A Chapecoense, com 58 pontos, fecha o G-4 após empatar com o Remo na rodada anterior.

Fora do grupo de acesso, Criciúma (58 pts) e Goiás (58 pts) ainda sonham com uma vaga, enquanto o Novorizontino, com 57 pontos, segue na briga ponto a ponto para retornar ao G-4 nas rodadas finais.

Na parte de baixo da tabela, Botafogo-SP, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu permanecem na zona de rebaixamento, com o time paraense já matematicamente rebaixado.

Classificação da Série B 2025 (após a 36ª rodada)

Times com asterisco (*) ainda não jogaram nesta rodada.