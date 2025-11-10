fechar
Serie B |

Série B: classificação atualizada — confira a tabela após a 36ª rodada

Faltam apenas duas rodadas para o fim da Série B, e nada está definido no G-4. O Coxa segue na liderança, com cinco pontos de vantagem.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/11/2025 às 13:38
Sebastián Gómez marcou o gol do Coritiba contra o Athletico
Sebastián Gómez marcou o gol do Coritiba contra o Athletico - JP Pacheco/Coritiba

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 se aproxima do fim, restando apenas duas rodadas para o encerramento da competição.

Na 36ª rodada, o Coritiba deu mais um passo rumo ao acesso. O time paranaense lidera com 64 pontos e pode confirmar matematicamente o retorno à Série A na próxima partida.

Logo atrás, Athletico-PR e Remo aparecem empatados com 59 pontos, firmes na zona de acesso e vivendo boa fase. A Chapecoense, com 58 pontos, fecha o G-4 após empatar com o Remo na rodada anterior.

Fora do grupo de acesso, Criciúma (58 pts) e Goiás (58 pts) ainda sonham com uma vaga, enquanto o Novorizontino, com 57 pontos, segue na briga ponto a ponto para retornar ao G-4 nas rodadas finais.

Na parte de baixo da tabela, Botafogo-SP, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu permanecem na zona de rebaixamento, com o time paraense já matematicamente rebaixado.

Classificação da Série B 2025 (após a 36ª rodada)

Times com asterisco (*) ainda não jogaram nesta rodada.

  1. Coritiba – 64 pts
  2. Athletico-PR – 59 pts
  3. Remo – 59 pts
  4. Chapecoense – 58 pts*
  5. Criciúma – 58 pts
  6. Goiás – 58 pts
  7. Novorizontino – 57 pts
  8. CRB – 53 pts
  9. Avaí – 52 pts
  10. Atlético-GO – 51 pts
  11. Cuiabá – 50 pts
  12. Vila Nova – 46 pts
  13. Operário – 44 pts
  14. América-MG – 42 pts*
  15. Athletic – 40 pts
  16. Ferroviária – 40 pts
  17. Botafogo-SP – 38 pts*
  18. Amazonas FC – 35 pts*
  19. Volta Redonda – 34 pts
  20. Paysandu – 27 pts

