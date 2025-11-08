Resultado Novorizontino x Remo ao vivo: placar em tempo real do jogo da Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tigre do Vale está invicto há cinco partidas e busca a vitória para entrar no G-4, enquanto o time paraense quer vencer para não sair do G4

Novorizontino e Remo se enfrentam neste sábado (8), às 16h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O confronto é direto na briga pelo G-4 e promete emoção na reta final da competição.

O Novorizontino ocupa a 5ª colocação, com 56 pontos, logo atrás do próprio Remo. O time paulista vive bom momento, está invicto há cinco partidas, mas os três empates consecutivos custaram o lugar no G-4. Jogando em casa, o Tigre busca reencontrar as vitórias para ultrapassar o rival e voltar à zona de acesso.

Do outro lado, o Remo aparece na 3ª posição, com 58 pontos, e encara o duelo como uma oportunidade de se firmar entre os quatro primeiros colocados. A equipe paraense também atravessa fase positiva, sem derrotas nas últimas cinco rodadas.

Se vencer fora de casa, o Leão Azul pode dar um passo importante rumo à Série A, consolidando sua melhor campanha na competição nos últimos anos.

