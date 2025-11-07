Athletico-PR x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Furacão venceu seus dois últimos jogos e busca nova vitória para seguir no G-4. Voltaço vive sequência de derrotas e vive drama da queda iminente
Athletico-PR e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (08), às 18h30 (horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 36ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
O Athletico-PR vive boa fase e venceu seus dois últimos jogos na competição. A última vitória da equipe foi conquistada diante do Goiás, por 1 a 0. O Furacão está em quarto lugar, com 56 pontos.
O Volta Redonda foi derrotado nas três partidas anteriores e precisa voltar a pontuar para seguir com chances de evitar o rebaixamento antecipado à Série C. A equipe está em 19º lugar, com 34 pontos conquistados.
Onde assistir Athletico-PR x Volta Redonda ao vivo
A partida será transmitida exclusivamente pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (08/11) – 18h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 36
- Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
- Onde Assistir: Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Athletico-PR: Santos; Benavídez, Carlos Terán, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann
Volta Redonda: Jefferson Paulino, Jhonny, Igor Morais, Gabriel Pinheiro e Caio Roque; Bruno Barra, André Luiz e Raí; MV, Ítalo e Marquinhos. Técnico: Rogério Corrêa