Athletico-PR x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Furacão venceu seus dois últimos jogos e busca nova vitória para seguir no G-4. Voltaço vive sequência de derrotas e vive drama da queda iminente

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 07/11/2025 às 12:25 | Atualizado em 07/11/2025 às 12:36
Viveros, atacante do Athletico-PR
Viveros, atacante do Athletico-PR - Reprodução/ Athletico-PR

Athletico-PR e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (08), às 18h30 (horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 36ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Athletico-PR vive boa fase e venceu seus dois últimos jogos na competição. A última vitória da equipe foi conquistada diante do Goiás, por 1 a 0. O Furacão está em quarto lugar, com 56 pontos.

O Volta Redonda foi derrotado nas três partidas anteriores e precisa voltar a pontuar para seguir com chances de evitar o rebaixamento antecipado à Série C. A equipe está em 19º lugar, com 34 pontos conquistados.

Onde assistir Athletico-PR x Volta Redonda ao vivo

A partida será transmitida exclusivamente pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (08/11) – 18h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 36
  • Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Carlos Terán, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann

Volta Redonda: Jefferson Paulino, Jhonny, Igor Morais, Gabriel Pinheiro e Caio Roque; Bruno Barra, André Luiz e Raí; MV, Ítalo e Marquinhos. Técnico: Rogério Corrêa

