Série B 2025: confira onde assistir ao vivo os jogos da 36ª rodada
A Série B está no fim! Restam só 3 jogos para cada time e a briga segue intensa, tanto pelo acesso quanto para fugir do rebaixamento!
A Série B do Campeonato Brasileiro se aproxima da reta final. Já na 36ª rodada, cada equipe ainda terá apenas três jogos pela frente até o encerramento da competição.
O Coritiba lidera a tabela com 61 pontos, seguido de perto pela Chapecoense, que soma 58. No momento, o G-4 conta com o Remo, ocupando a terceira colocação, e o Athletico-PR logo atrás, ambos ainda vivos na disputa pelo acesso.
Na parte de baixo da tabela, Athletic, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu formam a zona de rebaixamento.
A situação, porém, ainda não está totalmente definida. O único time já matematicamente rebaixado para disputar a Série C em 2026 é o Paysandu, que soma apenas 27 pontos até aqui.
Veja onde assistir aos jogos da 36ª rodada
Sexta-feira (07)
- 19h - Athletic x Ferroviária - ESPN e Disney+
- 21h30 - Cuiabá x Goiás - Disney+
Sábado (08)
- 16h - Novorizontino x Remo - RedeTV!, Desimpedidos, ESPN 4 e Disney+
- 18h30 - Athletico-PR x Volta Redonda - Disney+
- 20h30 - Vila Nova x Avaí - Disney+
Domingo (09)
- 17h - Criciúma x Atlético-GO - SportyNet
- 20h30 - Paysandu x Coritiba - SportyNet
Segunda-feira (10)
- 19h - Chapecoense x América-MG - ESPN e Disney+
- 19h - Botafogo-SP x Amazonas SAF - ESPN e Disney+
Tabela da Série B
- Coritiba – 61 pontos
- Chapecoense – 58 pontos
- Remo – 58 pontos
- Athletico-PR – 56 pontos
- Novorizontino – 56 pontos
- Criciúma – 55 pontos
- Goiás – 55 pontos
- CRB – 52 pontos
- Avaí – 51 pontos
- Atlético-GO – 51 pontos
- Cuiabá – 50 pontos
- Vila Nova – 45 pontos
- Operário – 43 pontos
- América-MG – 42 pontos
- Ferroviária – 40 pontos
- Botafogo-SP – 38 pontos
- Athletic – 37 pontos
- Amazonas FC – 35 pontos
- Volta Redonda – 34 pontos
- Paysandu – 27 pontos