Serie B | Notícia

Série B 2025: confira onde assistir ao vivo os jogos da 36ª rodada

A Série B está no fim! Restam só 3 jogos para cada time e a briga segue intensa, tanto pelo acesso quanto para fugir do rebaixamento!

Por João Victor Tavares Publicado em 06/11/2025 às 12:30
Imagem da Taça da Série B do Campeonato Brasileiro
Imagem da Taça da Série B do Campeonato Brasileiro - CBF/Divulgação

A Série B do Campeonato Brasileiro se aproxima da reta final. Já na 36ª rodada, cada equipe ainda terá apenas três jogos pela frente até o encerramento da competição.

O Coritiba lidera a tabela com 61 pontos, seguido de perto pela Chapecoense, que soma 58. No momento, o G-4 conta com o Remo, ocupando a terceira colocação, e o Athletico-PR logo atrás, ambos ainda vivos na disputa pelo acesso.

Na parte de baixo da tabela, Athletic, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu formam a zona de rebaixamento.

A situação, porém, ainda não está totalmente definida. O único time já matematicamente rebaixado para disputar a Série C em 2026 é o Paysandu, que soma apenas 27 pontos até aqui.

Veja onde assistir aos jogos da 36ª rodada

Sexta-feira (07)

  • 19h - Athletic x Ferroviária - ESPN e Disney+
  • 21h30 - Cuiabá x Goiás - Disney+

Sábado (08)

  • 16h - Novorizontino x Remo - RedeTV!, Desimpedidos, ESPN 4 e Disney+
  • 18h30 - Athletico-PR x Volta Redonda - Disney+
  • 20h30 - Vila Nova x Avaí - Disney+

Domingo (09)

  • 17h - Criciúma x Atlético-GO - SportyNet
  • 20h30 - Paysandu x Coritiba - SportyNet

Segunda-feira (10)

  • 19h - Chapecoense x América-MG - ESPN e Disney+
  • 19h - Botafogo-SP x Amazonas SAF - ESPN e Disney+

Tabela da Série B 

  1. Coritiba – 61 pontos
  2. Chapecoense – 58 pontos
  3. Remo – 58 pontos
  4. Athletico-PR – 56 pontos
  5. Novorizontino – 56 pontos
  6. Criciúma – 55 pontos
  7. Goiás – 55 pontos
  8. CRB – 52 pontos
  9. Avaí – 51 pontos
  10. Atlético-GO – 51 pontos
  11. Cuiabá – 50 pontos
  12. Vila Nova – 45 pontos
  13. Operário – 43 pontos
  14. América-MG – 42 pontos
  15. Ferroviária – 40 pontos
  16. Botafogo-SP – 38 pontos
  17. Athletic – 37 pontos
  18. Amazonas FC – 35 pontos
  19. Volta Redonda – 34 pontos
  20. Paysandu – 27 pontos

