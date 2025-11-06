Série B 2025: confira onde assistir ao vivo os jogos da 36ª rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Série B está no fim! Restam só 3 jogos para cada time e a briga segue intensa, tanto pelo acesso quanto para fugir do rebaixamento!

A Série B do Campeonato Brasileiro se aproxima da reta final. Já na 36ª rodada, cada equipe ainda terá apenas três jogos pela frente até o encerramento da competição.

O Coritiba lidera a tabela com 61 pontos, seguido de perto pela Chapecoense, que soma 58. No momento, o G-4 conta com o Remo, ocupando a terceira colocação, e o Athletico-PR logo atrás, ambos ainda vivos na disputa pelo acesso.

Na parte de baixo da tabela, Athletic, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu formam a zona de rebaixamento.

A situação, porém, ainda não está totalmente definida. O único time já matematicamente rebaixado para disputar a Série C em 2026 é o Paysandu, que soma apenas 27 pontos até aqui.

Veja onde assistir aos jogos da 36ª rodada

Sexta-feira (07)

19h - Athletic x Ferroviária - ESPN e Disney+

- ESPN e Disney+ 21h30 - Cuiabá x Goiás - Disney+

Sábado (08)

16h - Novorizontino x Remo - RedeTV!, Desimpedidos, ESPN 4 e Disney+

- RedeTV!, Desimpedidos, ESPN 4 e Disney+ 18h30 - Athletico-PR x Volta Redonda - Disney+

- Disney+ 20h30 - Vila Nova x Avaí - Disney+

Domingo (09)

17h - Criciúma x Atlético-GO - SportyNet

- SportyNet 20h30 - Paysandu x Coritiba - SportyNet

Segunda-feira (10)

19h - Chapecoense x América-MG - ESPN e Disney+

- ESPN e Disney+ 19h - Botafogo-SP x Amazonas SAF - ESPN e Disney+

Tabela da Série B