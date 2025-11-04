fechar
Serie B |

Série B 2025: Ranking das Chances de Título — Veja Quem São os Favoritos

Coxa conquista nova vitória e encaminha o acesso à Série A. Em grande fase, Remo se isola na segunda colocação e pode voltar à elite após 31 anos.

Por João Victor Tavares Publicado em 04/11/2025 às 17:41
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro
Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro - Lucas Figueiredo/CBF

A Série B do Campeonato Brasileiro entra em sua reta final, restando apenas 3 rodadas para o término da competição. O Coritiba lidera a tabela com 61 pontos, seguido de perto pela Chapecoense, que soma 58.

O G-4 é completado pelo Remo, na terceira colocação, e pelo Athletico-PR, logo atrás.

Na parte de baixo da tabela, Athletic, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu formam o Z-4.

A situação, no entanto, ainda está em aberto. O único time já confirmado como rebaixado para disputar a Série C em 2026 é o Papão, que soma 27 pontos até aqui.

Confira a seguir as probabilidades atualizadas após a 35ª rodada da Série B.

Leia Também

Chance de título da Série B 

  1. Coritiba - 70.2%
  2. Chapecoense - 18.5%
  3. Remo - 5.0%
  4. Athletico-PR - 4.2%
  5. Novorizontino - 0.95%
  6. Criciúma - 0.75%
  7. Goiás - 0.34%
  8. CRB - 0.002%

Classificação da Série B 2025

  1. Coritiba – 61 pts
  2. Chapecoense – 58 pts
  3. Remo – 58 pts
  4. Athletico-PR – 56 pts
  5. Novorizontino – 56 pts
  6. Criciúma – 55 pts
  7. Goiás – 55 pts
  8. CRB – 52 pts
  9. Avaí – 51 pts
  10. Atlético-GO – 51 pts
  11. Cuiabá – 50 pts
  12. Vila Nova – 45 pts
  13. Operário – 43 pts
  14. América-MG – 42 pts
  15. Ferroviária – 40 pts
  16. Botafogo-SP – 38 pts
  17. Athletic – 37 pts
  18. Amazonas FC – 35 pts
  19. Volta Redonda – 34 pts
  20. Paysandu – 27 pts

