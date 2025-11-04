Série B 2025: Ranking das Chances de Título — Veja Quem São os Favoritos
Coxa conquista nova vitória e encaminha o acesso à Série A. Em grande fase, Remo se isola na segunda colocação e pode voltar à elite após 31 anos.
A Série B do Campeonato Brasileiro entra em sua reta final, restando apenas 3 rodadas para o término da competição. O Coritiba lidera a tabela com 61 pontos, seguido de perto pela Chapecoense, que soma 58.
O G-4 é completado pelo Remo, na terceira colocação, e pelo Athletico-PR, logo atrás.
Na parte de baixo da tabela, Athletic, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu formam o Z-4.
A situação, no entanto, ainda está em aberto. O único time já confirmado como rebaixado para disputar a Série C em 2026 é o Papão, que soma 27 pontos até aqui.
Confira a seguir as probabilidades atualizadas após a 35ª rodada da Série B.
Chance de título da Série B
- Coritiba - 70.2%
- Chapecoense - 18.5%
- Remo - 5.0%
- Athletico-PR - 4.2%
- Novorizontino - 0.95%
- Criciúma - 0.75%
- Goiás - 0.34%
- CRB - 0.002%
Classificação da Série B 2025
- Coritiba – 61 pts
- Chapecoense – 58 pts
- Remo – 58 pts
- Athletico-PR – 56 pts
- Novorizontino – 56 pts
- Criciúma – 55 pts
- Goiás – 55 pts
- CRB – 52 pts
- Avaí – 51 pts
- Atlético-GO – 51 pts
- Cuiabá – 50 pts
- Vila Nova – 45 pts
- Operário – 43 pts
- América-MG – 42 pts
- Ferroviária – 40 pts
- Botafogo-SP – 38 pts
- Athletic – 37 pts
- Amazonas FC – 35 pts
- Volta Redonda – 34 pts
- Paysandu – 27 pts