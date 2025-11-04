Série B 2025: Ranking das Chances de Título — Veja Quem São os Favoritos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Coxa conquista nova vitória e encaminha o acesso à Série A. Em grande fase, Remo se isola na segunda colocação e pode voltar à elite após 31 anos.

A Série B do Campeonato Brasileiro entra em sua reta final, restando apenas 3 rodadas para o término da competição. O Coritiba lidera a tabela com 61 pontos, seguido de perto pela Chapecoense, que soma 58.

O G-4 é completado pelo Remo, na terceira colocação, e pelo Athletico-PR, logo atrás.

Na parte de baixo da tabela, Athletic, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu formam o Z-4.

A situação, no entanto, ainda está em aberto. O único time já confirmado como rebaixado para disputar a Série C em 2026 é o Papão, que soma 27 pontos até aqui.

Confira a seguir as probabilidades atualizadas após a 35ª rodada da Série B.

Chance de título da Série B

Coritiba - 70.2% Chapecoense - 18.5% Remo - 5.0% Athletico-PR - 4.2% Novorizontino - 0.95% Criciúma - 0.75% Goiás - 0.34% CRB - 0.002%

Classificação da Série B 2025