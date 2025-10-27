Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Remo e Goiás
Coxa conquista nova vitória e encaminha o acesso à Série A. Em grande fase, Remo se isola na segunda colocação e pode voltar à elite após 31 anos
A 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025 manteve o cenário de emoção da competição. O Coritiba segue isolado na liderança, enquanto Remo, Goiás e Novorizontino aparecem logo atrás, brigando ponto a ponto pelo acesso.
O Coritiba chegou aos 60 pontos após vencer o Volta Redonda por 1 a 0, resultado que ampliou sua vantagem na ponta e o deixa cada vez mais próximo do retorno à Série A. O time paranaense já venceu 17 jogos na Série B e tem a melhor defesa da competição, com apenas 21 gols sofridos.
Logo abaixo, o Remo manteve o embalo ao bater o Cuiabá por 3 a 1 e chegar a 57 pontos, consolidando-se como vice-líder e vivendo uma sequência impressionante nas últimas rodadas. São seis vitórias consecutivas.
Na sequência, Goiás e Novorizontino dividem a terceira colocação com 55 pontos cada. Enquanto o Esmeraldino vem de vitória, o Tigre do Vale ficou no empate em casa na rodada anterior.
Logo atrás, Chapecoense e Criciúma, ambos com 54 pontos, ainda sonham com o acesso e seguem de olho em qualquer tropeço dos líderes. O time catarinense, com um jogo a menos, pode chegar ao G-4 ainda nesta rodada.
Por fim, na metade da tabela, a disputa segue intensa entre CRB (51), Athletico-PR (50) e Cuiabá (50), que ainda sonham com uma reviravolta.
Chances de acesso para a Série A 2026
As informações foram calculadas pelo Departamento de Matemática da UFMG e estão sujeitas a alterações à cada rodada. Confira as probabilidades de cada clube subir para a Série A 2026.
- Coritiba - 99,33%
- Remo - 74,6%
- Chapecoense - 68,9%
- Novorizontino - 42,7%
- Criciúma - 42,0%
- Goiás - 42,0%
- Athletico-PR - 21,6%
- CRB - 6,5%
- Cuiabá - 1,4%
- Atlético-GO - 0,72%
- Avaí - 0,17%
Classificação da Série B 2025
|Posição
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|1º
|Coritiba
|60
|34
|17
|9
|8
|35
|21
|14
|2º
|Remo
|57
|34
|15
|12
|7
|45
|33
|12
|3º
|Goiás
|55
|34
|15
|10
|9
|39
|33
|6
|4º
|Novorizontino
|55
|34
|14
|13
|7
|37
|28
|9
|5º
|Chapecoense
|54
|33
|16
|6
|11
|47
|32
|15
|6º
|Criciúma
|54
|34
|15
|9
|10
|44
|32
|12
|7º
|CRB
|51
|34
|15
|6
|13
|41
|35
|6
|8º
|Athletico-PR
|50
|33
|14
|8
|11
|45
|42
|3
|9º
|Cuiabá
|50
|34
|13
|11
|10
|41
|40
|1
|10º
|Avaí
|48
|34
|12
|12
|10
|43
|36
|7
|11º
|Atlético-GO
|48
|34
|12
|12
|10
|37
|35
|2
|12º
|Vila Nova
|44
|34
|11
|11
|12
|34
|36
|-2
|13º
|Operário
|42
|33
|11
|9
|13
|34
|37
|-3
|14º
|América-MG
|41
|34
|11
|8
|15
|37
|40
|-3
|15º
|Ferroviária
|39
|34
|8
|15
|11
|40
|46
|-6
|16º
|Athletic
|37
|34
|10
|7
|17
|38
|49
|-11
|17º
|Botafogo-SP
|35
|34
|8
|11
|15
|30
|50
|-20
|18º
|Volta Redonda
|34
|34
|8
|10
|16
|23
|37
|-14
|19º
|Amazonas
|32
|33
|7
|11
|15
|33
|48
|-15
|20º
|Paysandu
|27
|34
|5
|12
|17
|31
|44
|-13
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Próximos jogos da Série B
Segunda-feira (27/10)
- Chapecoense x Operário (19h00)
- Athletico-PR x Amazonas (21h30)
Sexta-feira (31/10)
- Atlético-GO x Paysandu (19h00)
- Coritiba x CRB (19h00)
- Ferroviária x Criciúma (21h35)
Sábado (01/11)
- 16h00 – Goiás x Athletico-PR (16h00)
- 18h30 – Avaí x Athletic (18h30)
Domingo (02/11)
- Amazonas x Cuiabá (16h00)
- Remo x Chapecoense (18h30)
- Operário x Vila Nova (20h30)
Segunda-feira (03/11)
- América-MG x Novorizontino (19h00)
- Volta Redonda x Botafogo-SP (21h30)