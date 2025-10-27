Série B: Chances de acesso atualizadas para Coritiba, Remo e Goiás

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Coxa conquista nova vitória e encaminha o acesso à Série A. Em grande fase, Remo se isola na segunda colocação e pode voltar à elite após 31 anos

A 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025 manteve o cenário de emoção da competição. O Coritiba segue isolado na liderança, enquanto Remo, Goiás e Novorizontino aparecem logo atrás, brigando ponto a ponto pelo acesso.

O Coritiba chegou aos 60 pontos após vencer o Volta Redonda por 1 a 0, resultado que ampliou sua vantagem na ponta e o deixa cada vez mais próximo do retorno à Série A. O time paranaense já venceu 17 jogos na Série B e tem a melhor defesa da competição, com apenas 21 gols sofridos.

Logo abaixo, o Remo manteve o embalo ao bater o Cuiabá por 3 a 1 e chegar a 57 pontos, consolidando-se como vice-líder e vivendo uma sequência impressionante nas últimas rodadas. São seis vitórias consecutivas.

Na sequência, Goiás e Novorizontino dividem a terceira colocação com 55 pontos cada. Enquanto o Esmeraldino vem de vitória, o Tigre do Vale ficou no empate em casa na rodada anterior.

Logo atrás, Chapecoense e Criciúma, ambos com 54 pontos, ainda sonham com o acesso e seguem de olho em qualquer tropeço dos líderes. O time catarinense, com um jogo a menos, pode chegar ao G-4 ainda nesta rodada.

Por fim, na metade da tabela, a disputa segue intensa entre CRB (51), Athletico-PR (50) e Cuiabá (50), que ainda sonham com uma reviravolta.

Chances de acesso para a Série A 2026

As informações foram calculadas pelo Departamento de Matemática da UFMG e estão sujeitas a alterações à cada rodada. Confira as probabilidades de cada clube subir para a Série A 2026.

Coritiba - 99,33%

Remo - 74,6%

Chapecoense - 68,9% Novorizontino - 42,7% Criciúma - 42,0%

Goiás - 42,0% Athletico-PR - 21,6% CRB - 6,5% Cuiabá - 1,4% Atlético-GO - 0,72% Avaí - 0,17%

Classificação da Série B 2025

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols 1º Coritiba 60 34 17 9 8 35 21 14 2º Remo 57 34 15 12 7 45 33 12 3º Goiás 55 34 15 10 9 39 33 6 4º Novorizontino 55 34 14 13 7 37 28 9 5º Chapecoense 54 33 16 6 11 47 32 15 6º Criciúma 54 34 15 9 10 44 32 12 7º CRB 51 34 15 6 13 41 35 6 8º Athletico-PR 50 33 14 8 11 45 42 3 9º Cuiabá 50 34 13 11 10 41 40 1 10º Avaí 48 34 12 12 10 43 36 7 11º Atlético-GO 48 34 12 12 10 37 35 2 12º Vila Nova 44 34 11 11 12 34 36 -2 13º Operário 42 33 11 9 13 34 37 -3 14º América-MG 41 34 11 8 15 37 40 -3 15º Ferroviária 39 34 8 15 11 40 46 -6 16º Athletic 37 34 10 7 17 38 49 -11 17º Botafogo-SP 35 34 8 11 15 30 50 -20 18º Volta Redonda 34 34 8 10 16 23 37 -14 19º Amazonas 32 33 7 11 15 33 48 -15 20º Paysandu 27 34 5 12 17 31 44 -13

Próximos jogos da Série B

Segunda-feira (27/10)

Chapecoense x Operário (19h00)

Athletico-PR x Amazonas (21h30)

Sexta-feira (31/10)

Atlético-GO x Paysandu (19h00)

Coritiba x CRB (19h00)

Ferroviária x Criciúma (21h35)

Sábado (01/11)

16h00 – Goiás x Athletico-PR (16h00)

18h30 – Avaí x Athletic (18h30)

Domingo (02/11)

Amazonas x Cuiabá (16h00)

Remo x Chapecoense (18h30)

Operário x Vila Nova (20h30)

Segunda-feira (03/11)