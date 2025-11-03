Classificação da Série B atualizada: Coritiba dispara e G-4 segue embolado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Coxa chega a 61 pontos e Chapecoense e Remo encostam na briga pelo acesso; Ainda faltam três rodada para o fim da competição nacional

A classificação da Série B 2025 segue extremamente equilibrada na reta final. O Coritiba empatou com o CRB e chegou aos 61 pontos, mantendo a liderança isolada e ficando muito perto de garantir o acesso à Série A do próximo ano.

Logo atrás, Chapecoense e Remo aparecem com 58 pontos, empatados na vice-liderança, mas separados no saldo de gols. A equipe catarinense empatou fora de casa com o time paraense (1x1), resultado que manteve ambos no G-4 e em excelente fase nas últimas rodadas.

O Athletico-PR completa o grupo dos quatro primeiros com 56 pontos, após vencer o Goiás fora de casa por 1x0 e se recolocar na zona de acesso. O equilíbrio é tamanho que Criciúma, Goiás e Novorizontino vêm logo atrás, todos com 55 pontos, deixando a disputa totalmente aberta nas últimas três rodadas.

Na parte de baixo, Amazonas FC, Botafogo-SP, Volta Redonda e Paysandu seguem na zona de rebaixamento. O time paraense, com apenas 27 pontos, precisa de um milagre para escapar da queda.

A rodada será concluída nesta segunda-feira (3), com América-MG x Novorizontino, às 19h, e Volta Redonda x Botafogo-SP, às 21h30 (horários de Brasília).

Classificação da Série B 2025 (após 35ª rodada)