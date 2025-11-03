Classificação da Série B atualizada: Coritiba dispara e G-4 segue embolado
Coxa chega a 61 pontos e Chapecoense e Remo encostam na briga pelo acesso; Ainda faltam três rodada para o fim da competição nacional
A classificação da Série B 2025 segue extremamente equilibrada na reta final. O Coritiba empatou com o CRB e chegou aos 61 pontos, mantendo a liderança isolada e ficando muito perto de garantir o acesso à Série A do próximo ano.
Logo atrás, Chapecoense e Remo aparecem com 58 pontos, empatados na vice-liderança, mas separados no saldo de gols. A equipe catarinense empatou fora de casa com o time paraense (1x1), resultado que manteve ambos no G-4 e em excelente fase nas últimas rodadas.
O Athletico-PR completa o grupo dos quatro primeiros com 56 pontos, após vencer o Goiás fora de casa por 1x0 e se recolocar na zona de acesso. O equilíbrio é tamanho que Criciúma, Goiás e Novorizontino vêm logo atrás, todos com 55 pontos, deixando a disputa totalmente aberta nas últimas três rodadas.
Na parte de baixo, Amazonas FC, Botafogo-SP, Volta Redonda e Paysandu seguem na zona de rebaixamento. O time paraense, com apenas 27 pontos, precisa de um milagre para escapar da queda.
A rodada será concluída nesta segunda-feira (3), com América-MG x Novorizontino, às 19h, e Volta Redonda x Botafogo-SP, às 21h30 (horários de Brasília).
Classificação da Série B 2025 (após 35ª rodada)
- Coritiba – 61 pts
- Chapecoense – 58 pts
- Remo – 58 pts
- Athletico-PR – 56 pts
- Criciúma – 55 pts
- Goiás – 55 pts
- Novorizontino – 55 pts
- CRB – 52 pts
- Avaí – 51 pts
- Atlético-GO – 51 pts
- Cuiabá – 50 pts
- Vila Nova – 45 pts
- Operário – 43 pts
- América-MG – 41 pts
- Ferroviária – 40 pts
- Athletic – 37 pts
- Amazonas FC – 35 pts
- Botafogo-SP – 35 pts
- Volta Redonda – 34 pts
- Paysandu – 27 pts