Serie B | Notícia

Classificação da Série B atualizada: Coritiba dispara e G-4 segue embolado

Coxa chega a 61 pontos e Chapecoense e Remo encostam na briga pelo acesso; Ainda faltam três rodada para o fim da competição nacional

Por Thiago Wagner Publicado em 03/11/2025 às 9:28
Imagem da Taça da Série B do Campeonato Brasileiro
Imagem da Taça da Série B do Campeonato Brasileiro - CBF/Divulgação

A classificação da Série B 2025 segue extremamente equilibrada na reta final. O Coritiba empatou com o CRB e chegou aos 61 pontos, mantendo a liderança isolada e ficando muito perto de garantir o acesso à Série A do próximo ano.

Logo atrás, Chapecoense e Remo aparecem com 58 pontos, empatados na vice-liderança, mas separados no saldo de gols. A equipe catarinense empatou fora de casa com o time paraense (1x1), resultado que manteve ambos no G-4 e em excelente fase nas últimas rodadas.

O Athletico-PR completa o grupo dos quatro primeiros com 56 pontos, após vencer o Goiás fora de casa por 1x0 e se recolocar na zona de acesso. O equilíbrio é tamanho que Criciúma, Goiás e Novorizontino vêm logo atrás, todos com 55 pontos, deixando a disputa totalmente aberta nas últimas três rodadas.

Na parte de baixo, Amazonas FC, Botafogo-SP, Volta Redonda e Paysandu seguem na zona de rebaixamento. O time paraense, com apenas 27 pontos, precisa de um milagre para escapar da queda.

A rodada será concluída nesta segunda-feira (3), com América-MG x Novorizontino, às 19h, e Volta Redonda x Botafogo-SP, às 21h30 (horários de Brasília).

Classificação da Série B 2025 (após 35ª rodada)

  1. Coritiba – 61 pts
  2. Chapecoense – 58 pts
  3. Remo – 58 pts
  4. Athletico-PR – 56 pts
  5. Criciúma – 55 pts
  6. Goiás – 55 pts
  7. Novorizontino – 55 pts
  8. CRB – 52 pts
  9. Avaí – 51 pts
  10. Atlético-GO – 51 pts
  11. Cuiabá – 50 pts
  12. Vila Nova – 45 pts
  13. Operário – 43 pts
  14. América-MG – 41 pts
  15. Ferroviária – 40 pts
  16. Athletic – 37 pts
  17. Amazonas FC – 35 pts
  18. Botafogo-SP – 35 pts
  19. Volta Redonda – 34 pts
  20. Paysandu – 27 pts

