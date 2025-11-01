fechar
Transmissão Goiás x Athletico-PR ao vivo online grátis: confira onde assistir

Esmeraldino vem de vitória diante do Criciúma, fora de casa, por 2 a 1. Por outro lado, o Furacão também venceu na rodada anterior, diante do Amazonas

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 01/11/2025 às 14:00
Benavídez comemora gol do Athletico-PR
Benavídez comemora gol do Athletico-PR - Reprodução/ Athletico-PR

Goiás e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (01), às 16h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 35ª rodada da Série B. O confronto será disputado no Estádio da Serrinha, em Goiânia.

A partida será transmitida ao vivo por diferentes plataformas:

  • RedeTV! (TV aberta)
  • SportyNet (TV por assinatura e Youtube)
  • Desimpedidos (Youtube)
  • ESPN 4 (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

As transmissões de SportyNet e Desimpedidos são totalmente gratuitas. Não será obrigatório se inscrever nos canais. As plataformas da RedeTV! também oferecem a transmissão de maneira gratuita.

Como chegam as equipes

Após período de instabilidade, o Goiás entrou no G-4 ao vencer o Criciúma, pelo placar de 2 a 1. O Esmeraldino ocupa a quarta colocação, com 55 pontos conquistados, e busca nova vitória para seguir no G-4.

O Athletico-PR vem de vitória em duelo contra o Amazonas, pelo placar de 2 a 0. A equipe paranaense está em sétimo lugar, com 54 pontos, e precisa vencer para seguir vivo na luta pelo acesso.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (01/11) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 35
  • Local: Serrinha, em Goiânia (GO)
  • Onde Assistir: RedeTV!, SportyNet, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Goiás: Tadeu; Juninho, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Lucas Lovat; Gonzalo Freitas, Rafael Gava e Brayann; Welliton, Anselmo Ramon e Jajá. Técnico: Fábio Carille.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Léo Derik; Dudu, Felipinho e Zapelli; Mendoza, Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann

