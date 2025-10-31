Transmissão Coritiba x CRB ao vivo online: confira onde assistir
Líder da Série B, Coxa busca a vitória para encaminhar a vaga na Série A. Galo da Praia está invicto há cinco jogos e possui chances remotas de acesso
Coritiba e CRB se enfrentam nesta sexta-feira (31), às 19h (Horário de Brasília). O confronto, válido pela 35ª rodada da Série B, será disputado no Estádio Couto Pereira.
Onde assistir Coritiba x CRB ao vivo
A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pelo Disney+ (plataforma de streaming). Apenas os assinantes do pacote premium poderão acompanhar o jogo.
Como chegam as equipes
O Coritiba lidera a Série B, com 60 pontos, e busca a vitória para encaminhar o acesso à elite do futebol brasileiro. O time paranaense vem de triunfo diante do Volta Redonda, por 1 a 0.
Por outro lado, o CRB está invicto há cinco jogos e venceu o Atlético-GO na rodada anterior, pelo placar de 2 a 1. Os alagoanos estão em oitavo lugar na tabela, com chances remotas de acesso à Série A.
Ficha técnica
- Data e Horário: Sexta-feira (31/10) – 19h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 34
- Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)
- Onde Assistir: Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Machado, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier e Clayson (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart.
CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Luís Segovia e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca