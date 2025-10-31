fechar
O Coritiba sobe para a Série A se vencer hoje? Confira as possibilidades

Coxa lidera a competição, com 60 pontos conquistados, e busca o acesso com antecedência. O time encara o CRB nesta sexta-feira (31), no Couto Pereira

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 31/10/2025 às 12:23 | Atualizado em 31/10/2025 às 12:29
Gustavo Coutinho comemora gol marcado pelo Coritiba
Gustavo Coutinho comemora gol marcado pelo Coritiba - Reprodução/ Coritiba

Líder da Série B, com 60 pontos conquistados, o Coritiba pode se tornar o primeiro time a garantir o acesso para a elite do futebol brasileiro.

Após vencer o Volta Redonda na rodada anterior, pelo placar de 1 a 0, o Verdão do Alto da Glória encaminhou o acesso à Série A.

A equipe da capital paranaense encara o CRB nesta sexta-feira (31), em duelo válido pela 35ª rodada da competição. O confronto será disputado no Couto Pereira.

O Coritiba sobe para a Série A se vencer o CRB? Entenda

Mesmo se vencer o CRB, o Coritiba ainda não irá garantir o acesso para a Série A. Para isso, será necessário, no mínimo, mais uma vitória.

O Novorizontino, primeira equipe fora do Z-4, possui 55 pontos conquistados até o momento. Faltam 3 rodadas até o final da competição, ou seja, 9 pontos estão em disputa.

Como a distância entre Novorizontino e Coritiba é de oito pontos, será preciso aguardar, pelo menos, mais uma rodada para que o Coxa possa celebrar o retorno à Série A após 3 anos.

Próximos jogos do Coritiba na Série B

  • (31/10) - Coritiba x CRB - 19h00
  • (09/11) - Paysandu x Coritiba - 20h30
  • Sem data confirmada - Coritiba x Athletic
  • Sem data confirmada - Amazonas x Coritiba

