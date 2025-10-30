Ferroviária x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Ferrinha não vence há 5 jogos e quer pontuar para se distanciar do Z-4. Tigre vem de derrota contra o Goiás e busca seguir vivo na luta pelo acesso
Ferroviária e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira (31), às 21h35 (horário de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada da Série B. A partida será disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.
Como chegam as equipes
A Ferroviária não venceu nenhuma de suas cinco últimas partidas e busca um resultado positivo para se distanciar da zona de rebaixamento. O time de Araraquara está em 15º lugar na tabela, com 39 pontos.
Sexto colocado na classificação, o Criciúma foi derrotado pelo Goiás na rodada anterior, pelo placar de 2 a 1, em resultado que tirou o time do G-4. A equipe espera voltar aos eixos na próxima temporada.
Onde assistir Ferroviária x Criciúma ao vivo
A partida será transmitida ao vivo por diferentes plataformas:
- RedeTV! (TV aberta)
- Desimpedidos (Youtube)
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Sexta-feira (31/10) – 21h35 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 34
- Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
- Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maycon e Zé Mário; Netinho, Tárik e Alencar; Fabrício Daniel, Carlão e Juninho. Técnico: Claudinei Oliveira.
Criciúma: Alisson; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Felipinho; Matheus Trindade, Léo Naldi, Jhonata Robert e Jean Carlos; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista