Onde assistir | Notícia

Ferroviária x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Ferrinha não vence há 5 jogos e quer pontuar para se distanciar do Z-4. Tigre vem de derrota contra o Goiás e busca seguir vivo na luta pelo acesso

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 30/10/2025 às 12:26
Rodrigo, zagueiro do Criciúma
Rodrigo, zagueiro do Criciúma - Cleiton Ramos/Criciúma

Ferroviária e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira (31), às 21h35 (horário de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada da Série B. A partida será disputada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Como chegam as equipes

A Ferroviária não venceu nenhuma de suas cinco últimas partidas e busca um resultado positivo para se distanciar da zona de rebaixamento. O time de Araraquara está em 15º lugar na tabela, com 39 pontos.

Sexto colocado na classificação, o Criciúma foi derrotado pelo Goiás na rodada anterior, pelo placar de 2 a 1, em resultado que tirou o time do G-4. A equipe espera voltar aos eixos na próxima temporada.

Onde assistir Ferroviária x Criciúma ao vivo

A partida será transmitida ao vivo por diferentes plataformas:

  • RedeTV! (TV aberta)
  • Desimpedidos (Youtube)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sexta-feira (31/10) – 21h35 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 34
  • Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
  • Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maycon e Zé Mário; Netinho, Tárik e Alencar; Fabrício Daniel, Carlão e Juninho. Técnico: Claudinei Oliveira.

Criciúma: Alisson; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Felipinho; Matheus Trindade, Léo Naldi, Jhonata Robert e Jean Carlos; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista

