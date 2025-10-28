fechar
Serie B | Notícia

Chance de título da Série B 2025: veja o ranking completo e as equipes favoritas

Coxa conquista nova vitória e encaminha o acesso à Série A. Em grande fase, Remo se isola na segunda colocação e pode voltar à elite após 31 anos.

Por João Victor Tavares Publicado em 28/10/2025 às 16:24
Taça da Série B
Taça da Série B - Reprodução/ CBF

A Série B do Campeonato Brasileiro entra em sua reta final, restando apenas 4 rodadas para o término da competição. O Coritiba lidera a tabela com 60 pontos, seguido de perto pela Chapecoense, que soma 57.

O G-4 é completado pelo Remo, na terceira colocação, e pelo Goiás, logo atrás.

Na parte de baixo da tabela, Botafogo-SP, Volta Redonda, Amazonas e Paysandu formam o Z-4.

A situação, no entanto, ainda está em aberto: o Volta Redonda possui apenas 3 pontos a menos que o 16º colocado, o Athletic, enquanto o Botafogo-SP tem 2 pontos a menos, podendo alterar completamente a classificação nas últimas rodadas.

Confira a seguir as probabilidades atualizadas após a 34ª rodada da Série B.

Chance de título da Série B 

  1. Coritiba – 67.2
  2. Chapecoense – 18.4
  3. Remo – 8.5
  4. Goiás – 1.8
  5. Criciúma – 1.4
  6. Novorizontino – 1.4
  7. Athletico-PR – 1.2
  8. CRB – 0.063
  9. Cuiabá – 0.001

Classificação da Série B 2025

Posição Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols
Coritiba 60 34 17 9 8 35 21 14
Chapecoense 57 34 17 6 11 49 32 17
Remo 57 34 15 12 7 45 33 12
Goiás 55 34 15 10 9 39 33 6
Novorizontino 55 34 14 13 7 37 28 9
Criciúma 54 34 15 9 10 44 32 12
Athletico-PR 53 34 15 8 11 47 42 5
CRB 51 34 15 6 13 41 35 6
Cuiabá 50 34 13 11 10 41 40 1
10º Avaí 48 34 12 12 10 43 36 7
11º Atlético-GO 48 34 12 12 10 37 35 2
12º Vila Nova 44 34 11 11 12 34 36 -2
13º Operário 42 34 11 9 14 34 39 -5
14º América-MG 41 34 11 8 15 37 40 -3
15º Ferroviária 39 34 8 15 11 40 46 -6
16º Athletic 37 34 10 7 17 38 49 -11
17º Botafogo-SP 35 34 8 11 15 30 50 -20
18º Volta Redonda 34 34 8 10 16 23 37 -14
19º Amazonas 32 34 7 11 16 33 50 -17
20º Paysandu 27 34 5 12 17 31 44 -13

