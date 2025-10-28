Chance de título da Série B 2025: veja o ranking completo e as equipes favoritas
Coxa conquista nova vitória e encaminha o acesso à Série A. Em grande fase, Remo se isola na segunda colocação e pode voltar à elite após 31 anos.
A Série B do Campeonato Brasileiro entra em sua reta final, restando apenas 4 rodadas para o término da competição. O Coritiba lidera a tabela com 60 pontos, seguido de perto pela Chapecoense, que soma 57.
O G-4 é completado pelo Remo, na terceira colocação, e pelo Goiás, logo atrás.
Na parte de baixo da tabela, Botafogo-SP, Volta Redonda, Amazonas e Paysandu formam o Z-4.
A situação, no entanto, ainda está em aberto: o Volta Redonda possui apenas 3 pontos a menos que o 16º colocado, o Athletic, enquanto o Botafogo-SP tem 2 pontos a menos, podendo alterar completamente a classificação nas últimas rodadas.
Confira a seguir as probabilidades atualizadas após a 34ª rodada da Série B.
Chance de título da Série B
- Coritiba – 67.2
- Chapecoense – 18.4
- Remo – 8.5
- Goiás – 1.8
- Criciúma – 1.4
- Novorizontino – 1.4
- Athletico-PR – 1.2
- CRB – 0.063
- Cuiabá – 0.001
Classificação da Série B 2025
|Posição
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo de Gols
|1º
|Coritiba
|60
|34
|17
|9
|8
|35
|21
|14
|2º
|Chapecoense
|57
|34
|17
|6
|11
|49
|32
|17
|3º
|Remo
|57
|34
|15
|12
|7
|45
|33
|12
|4º
|Goiás
|55
|34
|15
|10
|9
|39
|33
|6
|5º
|Novorizontino
|55
|34
|14
|13
|7
|37
|28
|9
|6º
|Criciúma
|54
|34
|15
|9
|10
|44
|32
|12
|7º
|Athletico-PR
|53
|34
|15
|8
|11
|47
|42
|5
|8º
|CRB
|51
|34
|15
|6
|13
|41
|35
|6
|9º
|Cuiabá
|50
|34
|13
|11
|10
|41
|40
|1
|10º
|Avaí
|48
|34
|12
|12
|10
|43
|36
|7
|11º
|Atlético-GO
|48
|34
|12
|12
|10
|37
|35
|2
|12º
|Vila Nova
|44
|34
|11
|11
|12
|34
|36
|-2
|13º
|Operário
|42
|34
|11
|9
|14
|34
|39
|-5
|14º
|América-MG
|41
|34
|11
|8
|15
|37
|40
|-3
|15º
|Ferroviária
|39
|34
|8
|15
|11
|40
|46
|-6
|16º
|Athletic
|37
|34
|10
|7
|17
|38
|49
|-11
|17º
|Botafogo-SP
|35
|34
|8
|11
|15
|30
|50
|-20
|18º
|Volta Redonda
|34
|34
|8
|10
|16
|23
|37
|-14
|19º
|Amazonas
|32
|34
|7
|11
|16
|33
|50
|-17
|20º
|Paysandu
|27
|34
|5
|12
|17
|31
|44
|-13