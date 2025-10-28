Chance de título da Série B 2025: veja o ranking completo e as equipes favoritas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Coxa conquista nova vitória e encaminha o acesso à Série A. Em grande fase, Remo se isola na segunda colocação e pode voltar à elite após 31 anos.

A Série B do Campeonato Brasileiro entra em sua reta final, restando apenas 4 rodadas para o término da competição. O Coritiba lidera a tabela com 60 pontos, seguido de perto pela Chapecoense, que soma 57.

O G-4 é completado pelo Remo, na terceira colocação, e pelo Goiás, logo atrás.

Na parte de baixo da tabela, Botafogo-SP, Volta Redonda, Amazonas e Paysandu formam o Z-4.

A situação, no entanto, ainda está em aberto: o Volta Redonda possui apenas 3 pontos a menos que o 16º colocado, o Athletic, enquanto o Botafogo-SP tem 2 pontos a menos, podendo alterar completamente a classificação nas últimas rodadas.

Confira a seguir as probabilidades atualizadas após a 34ª rodada da Série B.

Chance de título da Série B

Coritiba – 67.2 Chapecoense – 18.4 Remo – 8.5 Goiás – 1.8 Criciúma – 1.4 Novorizontino – 1.4 Athletico-PR – 1.2 CRB – 0.063 Cuiabá – 0.001

Classificação da Série B 2025