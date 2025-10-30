fechar
Serie B | Notícia

Chance de rebaixamento na Série B 2025: veja as principais equipes em risco de queda

Restam apenas 4 rodadas para o término da Série B. Com 12 pontos em disputa, todas as equipes da zona de rebaixamento ainda têm chance de se salvar

Por João Victor Tavares Publicado em 30/10/2025 às 16:49
Jogadores do Paysandu comemoram gol
Jogadores do Paysandu comemoram gol - Reprodução/ Paysandu

A Série B se aproxima da reta final, e várias equipes ainda lutam para garantir a permanência na competição e disputar a segunda divisão em 2026.

Na 34ª rodada, todos os clubes que brigam contra o rebaixamento (Athletic, Botafogo-SP, Paysandu, Volta Redonda e Amazonas) não conseguiram vencer.

O Botafogo-SP abre a zona de queda com 35 pontos, dois a menos que o 16º colocado, o Athletic.

Já o Volta Redonda está na 18ª posição, com 34 pontos, e o Amazonas ocupa o 19º lugar, com 32 pontos.

A equipe do Paysandu vive situação crítica, só um milagre evitaria o rebaixamento para a Série C em 2026. A derrota na 34ª rodada aumentou o risco de queda do Papão para 99,97%, podendo ter o rebaixamento confirmado já na próxima rodada.

Athletic-MG e Ferroviária seguem perigosamente próximos, tornando a briga pela permanência ainda mais emocionante.

Chance de Rebaixamento na Série B

  1. Paysandu – 99,97%
  2. Amazonas – 95,4%
  3. Volta Redonda – 88,2%
  4. Botafogo-SP – 68,8%
  5. Athletic-MG – 34,0%
  6. Ferroviária-SP – 12,6%
  7. América-MG – 0,57%
  8. Operário-PR – 0,44%
  9. Vila Nova – 0,004%

