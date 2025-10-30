Chance de rebaixamento na Série B 2025: veja as principais equipes em risco de queda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Restam apenas 4 rodadas para o término da Série B. Com 12 pontos em disputa, todas as equipes da zona de rebaixamento ainda têm chance de se salvar

A Série B se aproxima da reta final, e várias equipes ainda lutam para garantir a permanência na competição e disputar a segunda divisão em 2026.

Na 34ª rodada, todos os clubes que brigam contra o rebaixamento (Athletic, Botafogo-SP, Paysandu, Volta Redonda e Amazonas) não conseguiram vencer.

O Botafogo-SP abre a zona de queda com 35 pontos, dois a menos que o 16º colocado, o Athletic.

Já o Volta Redonda está na 18ª posição, com 34 pontos, e o Amazonas ocupa o 19º lugar, com 32 pontos.

A equipe do Paysandu vive situação crítica, só um milagre evitaria o rebaixamento para a Série C em 2026. A derrota na 34ª rodada aumentou o risco de queda do Papão para 99,97%, podendo ter o rebaixamento confirmado já na próxima rodada.

Athletic-MG e Ferroviária seguem perigosamente próximos, tornando a briga pela permanência ainda mais emocionante.

Chance de Rebaixamento na Série B