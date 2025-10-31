Goiás x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Esmeraldino vem de vitória diante do Criciúma, fora de casa, por 2 a 1. Por outro lado, o Furacão também venceu na rodada anterior, diante do Amazonas

Goiás e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (01), às 16h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 35ª rodada da Série B. O confronto será disputado no Estádio da Serrinha, em Goiânia.

Como chegam as equipes

Após período de instabilidade, o Goiás entrou no G-4 ao vencer o Criciúma, pelo placar de 2 a 1. O Esmeraldino ocupa a quarta colocação, com 55 pontos conquistados, e busca nova vitória para seguir no G-4.

O Athletico-PR vem de vitória em duelo contra o Amazonas, pelo placar de 2 a 0. A equipe paranaense está em sétimo lugar, com 54 pontos, e precisa vencer para seguir vivo na luta pelo acesso.

Onde assistir Goiás x Athletico-PR ao vivo

A partida será transmitida ao vivo por diferentes plataformas:

RedeTV! (TV aberta)

SportyNet (TV por assinatura e Youtube)

Desimpedidos (Youtube)

ESPN 4 (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Data e Horário: Sábado (01/11) – 16h00 (Horário de Brasília)

Sábado (01/11) – 16h00 (Horário de Brasília) Competição: Série B – Rodada 35

Série B – Rodada 35 Local: Serrinha, em Goiânia (GO)

Serrinha, em Goiânia (GO) Onde Assistir: RedeTV!, SportyNet, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Goiás: Tadeu; Juninho, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Lucas Lovat; Gonzalo Freitas, Rafael Gava e Brayann; Welliton, Anselmo Ramon e Jajá. Técnico: Fábio Carille.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Léo Derik; Dudu, Felipinho e Zapelli; Mendoza, Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann