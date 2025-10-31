Goiás x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Esmeraldino vem de vitória diante do Criciúma, fora de casa, por 2 a 1. Por outro lado, o Furacão também venceu na rodada anterior, diante do Amazonas
Goiás e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (01), às 16h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 35ª rodada da Série B. O confronto será disputado no Estádio da Serrinha, em Goiânia.
Como chegam as equipes
Após período de instabilidade, o Goiás entrou no G-4 ao vencer o Criciúma, pelo placar de 2 a 1. O Esmeraldino ocupa a quarta colocação, com 55 pontos conquistados, e busca nova vitória para seguir no G-4.
O Athletico-PR vem de vitória em duelo contra o Amazonas, pelo placar de 2 a 0. A equipe paranaense está em sétimo lugar, com 54 pontos, e precisa vencer para seguir vivo na luta pelo acesso.
Onde assistir Goiás x Athletico-PR ao vivo
A partida será transmitida ao vivo por diferentes plataformas:
- RedeTV! (TV aberta)
- SportyNet (TV por assinatura e Youtube)
- Desimpedidos (Youtube)
- ESPN 4 (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (01/11) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 35
- Local: Serrinha, em Goiânia (GO)
- Onde Assistir: RedeTV!, SportyNet, Desimpedidos, ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Goiás: Tadeu; Juninho, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Lucas Lovat; Gonzalo Freitas, Rafael Gava e Brayann; Welliton, Anselmo Ramon e Jajá. Técnico: Fábio Carille.
Athletico-PR: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Léo Derik; Dudu, Felipinho e Zapelli; Mendoza, Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann