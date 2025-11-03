fechar
Chances de acesso na Série B: probabilidades de Coritiba, Chapecoense, Remo e Athletico-PR após 35ª rodada

UFMG aponta mais de 99% de probabilidade de acesso para o Coxa; disputa pelo G-4 segue aberta, faltando apenas três rodadas para o fim da competição

Por Thiago Wagner Publicado em 03/11/2025 às 9:23
Líder Coritiba está bem perto do acesso na Série B
Líder Coritiba está bem perto do acesso na Série B - JP Pacheco | Coritiba

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 entra em sua reta decisiva, e a luta pelo acesso à elite do futebol nacional está cada vez mais intensa. Após a conclusão de boa parte da 35ª rodada, o Coritiba manteve a liderança isolada, enquanto Chapecoense, Remo e Athletico-PR aparecem como principais candidatos às demais vagas no G-4.

O Coritiba, que empatou sem gols com o CRB, chegou a 61 pontos e segue firme na ponta da tabela. Com o resultado, o time paranaense alcançou 99,2% de probabilidade de acesso, segundo cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, e pode confirmar matematicamente o retorno à Série A já na próxima rodada, a depender da combinação de resultados.

Logo atrás, a Chapecoense segue em grande fase. O Verdão do Oeste empatou fora de casa com o Remo (1x1) e chegou aos 58 pontos, mesma pontuação do time paraense, mas com melhor saldo de gols. De acordo com a UFMG, a equipe catarinense tem 86,7% de chance de garantir o acesso.

O Remo, também com 58 pontos, figura em terceiro lugar e vive a melhor campanha de sua história recente na Série B. Com 67,6% de chance de subir, o time azulino mantém boa sequência e chega com moral para as últimas três rodadas.

Fechando o G-4, o Athletico-PR aparece com 56 pontos e 59,9% de probabilidade de acesso, após vencer o Goiás fora de casa por 1x0. A vitória recolocou o Furacão na zona de classificação, ultrapassando Criciúma, Goiás e Novorizontino.

Disputa aberta pelo G-4

O equilíbrio no topo é evidente. Criciúma (55 pts), Goiás (55) e Novorizontino (55 e um jogo a menos) seguem vivos na briga, ainda com chances matemáticas relevantes. O Tigre catarinense, que empatou com a Ferroviária, tem 27,2% de chance de acesso; o Goiás aparece com 17,1%, e o Novorizontino, com 37,8%.

Mais abaixo, CRB (52 pts), Avaí (51) e Atlético-GO (51) praticamente se despedem do sonho da Série A, com chances inferiores a 5%.

Situação dos rebaixados

Na parte de baixo, Amazonas FC, Botafogo-SP, Volta Redonda e Paysandu seguem na zona de rebaixamento. Com apenas 27 pontos, o Paysandu já está rebaixado.

Chances de acesso segundo a UFMG

  • Coritiba – 99,27%
  • Chapecoense – 86,7%
  • Remo – 67,6%
  • Athletico-PR – 59,9%
  • Novorizontino – 37,8%
  • Criciúma – 27,2%
  • Goiás – 17,1%
  • CRB – 3,1%
  • Atlético-GO – 1,1%
  • Avaí – 0,35%
  • Cuiabá – 0,04%

Classificação da Série B 2025 (após 35ª rodada)

  1. Coritiba – 61 pts
  2. Chapecoense – 58 pts
  3. Remo – 58 pts
  4. Athletico-PR – 56 pts
  5. Criciúma – 55 pts
  6. Goiás – 55 pts
  7. Novorizontino – 55 pts
  8. CRB – 52 pts
  9. Avaí – 51 pts
  10. Atlético-GO – 51 pts
  11. Cuiabá – 50 pts
  12. Vila Nova – 45 pts
  13. Operário – 43 pts
  14. América-MG – 41 pts
  15. Ferroviária – 40 pts
  16. Athletic – 37 pts
  17. Amazonas FC – 35 pts
  18. Botafogo-SP – 35 pts
  19. Volta Redonda – 34 pts
  20. Paysandu – 27 pts

