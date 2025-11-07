fechar
Novorizontino x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Tigre do Vale está invicto há cinco partidas e busca a vitória para entrar no G-4, enquanto o time paraense está em terceiro lugar na tabela

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 07/11/2025 às 12:41

O duelo decisivo entre Novorizontino e Remo será disputado neste sábado (08/11), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), válido pela 36ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Novorizontino está na 5ª colocação com 56 pontos, justamente atrás do Remo, e vive boa fase, já que está invicto há cinco jogos, embora tenha empatado as últimas três partidas, o que resultou na perda do quarto lugar.

Jogando em casa, o time paulista busca vencer para ultrapassar o rival direto e retornar ao G-4 em momento crucial da competição.

O Leão Azul aparece na 3ª posição com 58 pontos e encara o duelo como uma grande chance de consolidar sua vaga entre os quatro primeiros. O clube paraense também está invicto nos últimos cinco jogos.

Uma vitória neste sábado coloca o time ainda mais próximo do acesso à Série A.

Onde assistir Novorizontino x Remo ao vivo

A partida será transmitida exclusivamente pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV! (TV aberta)
  • Desimpedidos (Youtube)
  • ESPN 4 (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (08/11) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série B – Rodada 36
  • Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)
  • Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos, ESPN 4 e Disney+

Prováveis Escalações

Novorizontino: Airton Michellon; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Fabio Matheus e Tavinho; Matheus Frizzo, Waguininho e Robson. Técnico: Enderson Moreira

Remo: Léo Lang; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinicius, Pedro Castro e Nathan; Diego Hernández, Nico Ferreira e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira

