Novorizontino x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Tigre do Vale está invicto há cinco partidas e busca a vitória para entrar no G-4, enquanto o time paraense está em terceiro lugar na tabela
O duelo decisivo entre Novorizontino e Remo será disputado neste sábado (08/11), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), válido pela 36ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
O Novorizontino está na 5ª colocação com 56 pontos, justamente atrás do Remo, e vive boa fase, já que está invicto há cinco jogos, embora tenha empatado as últimas três partidas, o que resultou na perda do quarto lugar.
Jogando em casa, o time paulista busca vencer para ultrapassar o rival direto e retornar ao G-4 em momento crucial da competição.
O Leão Azul aparece na 3ª posição com 58 pontos e encara o duelo como uma grande chance de consolidar sua vaga entre os quatro primeiros. O clube paraense também está invicto nos últimos cinco jogos.
Uma vitória neste sábado coloca o time ainda mais próximo do acesso à Série A.
Onde assistir Novorizontino x Remo ao vivo
A partida será transmitida exclusivamente pelas seguintes plataformas:
- RedeTV! (TV aberta)
- Desimpedidos (Youtube)
- ESPN 4 (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (08/11) – 16h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Série B – Rodada 36
- Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)
- Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos, ESPN 4 e Disney+
Prováveis Escalações
Novorizontino: Airton Michellon; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Fabio Matheus e Tavinho; Matheus Frizzo, Waguininho e Robson. Técnico: Enderson Moreira
Remo: Léo Lang; Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinicius, Pedro Castro e Nathan; Diego Hernández, Nico Ferreira e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira