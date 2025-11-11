Quem vai transmitir a Série B em 2026? Veja onde assistir aos jogos ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pela primeira vez desde 1997, a Série B ficou fora da grade do Grupo Globo neste ano, após um impasse financeiro nas negociações com os clubes.

A Série B do Campeonato Brasileiro ainda não foi concluída em 2025, mas o futuro da competição já começa a ser definido. Até o momento, apenas uma plataforma está confirmada para transmitir todos os jogos da edição de 2026.

Quem vai transmitir a Série B em 2026?

Até o momento, apenas a Disney (streaming) e a ESPN (canal fechado) estão confirmadas como detentoras dos direitos de transmissão da Série B a partir da próxima temporada.

A ESPN exibirá algumas partidas na TV por assinatura, enquanto o Disney+ transmitirá todos os jogos da rodada ao vivo por meio de sua plataforma de streaming.

Vale destacar que, até o início da competição, outras emissoras de TV aberta ainda podem adquirir os direitos para transmitir partidas selecionadas, assim como canais no YouTube ou aplicativos esportivos, dependendo dos acordos comerciais firmados até lá.

Veja como era a distribuição das transmissões em 2025

TV aberta:

RedeTV! – 2 jogos por rodada

TV fechada:

ESPN – número de jogos não divulgado

Streaming:

Disney+ – 10 jogos por rodada

– 10 jogos por rodada Desimpedidos – 2 jogos por rodada

– 2 jogos por rodada Kwai – 1 jogo por rodada

Confira os valores para assinar o Disney+

Para acompanhar a Série B em 2026, o torcedor precisará assinar o plano Premium do Disney+, que é o único com acesso às transmissões ao vivo da ESPN.

O plano custa R$ 66,90 por mês ou R$ 561,90 por ano e permite assistir aos jogos em até 4 telas simultâneas e em 4K.

Basta acessar o site do Disney+, criar uma conta, escolher o plano Premium e procurar as partidas da Série B na aba de esportes ou canais ESPN.