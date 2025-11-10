fechar
Serie B |

Série B 2025: Chances de acesso atualizada para Coritiba, Athetico, Remo e Chapecoense

Coritiba vence o Paysandu e amplia a vantagem na liderança da competição. Athletico-PR e Remo mantêm a regularidade e se aproximam do acesso.

Por João Victor Tavares Publicado em 10/11/2025 às 15:58
- Cruzeiro EC

A Série B 2025 entra na fase decisiva com a disputa pelo acesso pegando fogo. CoritibaAthletico-PR, Remo e Chapecoense vivem boa fase e aparecem como os principais candidatos à elite.

O Coxa segue firme na liderança com 64 pontos, após vencer seu último jogo diante do Paysandu e manter a regularidade. O Furacão, com 59, vem logo atrás e segue firme na busca pelo acesso.

Remo e Chapecoense completam o G-4, com o Leão mostrando equilíbrio e a Chape engatando uma boa sequências nos últimos jogos.

Na sequência, Criciúma, Goiás, Novorizontino e CRB ainda sonham com uma vaga no G-4, enquanto na parte de baixo a luta contra o rebaixamento esquenta com Amazonas, Volta Redonda, Botafogo-SP tentando reagir.

Chance de acesso para a Série A 2026

As informações foram retiradas do site do Departamento de Matemática da UFMG e estão sujeitas a alterações a cada rodada. Última atualização feita no dia 10 de Novembro, às 16h.

  1. Coritiba – 99,99%
  2. Chapecoense – 82,5%
  3. Athletico-PR – 76,3%
  4. Remo – 49,9%
  5. Criciúma – 44,3%
  6. Goiás – 30,1%
  7. Novorizontino – 16,8%
  8. CRB – 0,01%

Classificação da Série B 2025 (após a 36ª rodada)

Times com asterisco (*) ainda não jogaram nesta rodada.

  1. Coritiba – 64 pts
  2. Athletico-PR – 59 pts
  3. Remo – 59 pts
  4. Chapecoense – 58 pts*
  5. Criciúma – 58 pts
  6. Goiás – 58 pts
  7. Novorizontino – 57 pts
  8. CRB – 53 pts
  9. Avaí – 52 pts
  10. Atlético-GO – 51 pts
  11. Cuiabá – 50 pts
  12. Vila Nova – 46 pts
  13. Operário – 44 pts
  14. América-MG – 42 pts*
  15. Athletic – 40 pts
  16. Ferroviária – 40 pts
  17. Botafogo-SP – 38 pts*
  18. Amazonas FC – 35 pts*
  19. Volta Redonda – 34 pts
  20. Paysandu – 27 pts

