Série B 2025: Chances de acesso atualizada para Coritiba, Athetico, Remo e Chapecoense

Coritiba vence o Paysandu e amplia a vantagem na liderança da competição. Athletico-PR e Remo mantêm a regularidade e se aproximam do acesso.

A Série B 2025 entra na fase decisiva com a disputa pelo acesso pegando fogo. Coritiba, Athletico-PR, Remo e Chapecoense vivem boa fase e aparecem como os principais candidatos à elite.

O Coxa segue firme na liderança com 64 pontos, após vencer seu último jogo diante do Paysandu e manter a regularidade. O Furacão, com 59, vem logo atrás e segue firme na busca pelo acesso.

Remo e Chapecoense completam o G-4, com o Leão mostrando equilíbrio e a Chape engatando uma boa sequências nos últimos jogos.

Na sequência, Criciúma, Goiás, Novorizontino e CRB ainda sonham com uma vaga no G-4, enquanto na parte de baixo a luta contra o rebaixamento esquenta com Amazonas, Volta Redonda, Botafogo-SP tentando reagir.

Com apenas duas rodadas pela frente, cada ponto pode definir o futuro dos clubes na corrida pela Série A de 2026.

Chance de acesso para a Série A 2026

As informações foram retiradas do site do Departamento de Matemática da UFMG e estão sujeitas a alterações a cada rodada. Última atualização feita no dia 10 de Novembro, às 16h.

Coritiba – 99,99% Chapecoense – 82,5% Athletico-PR – 76,3% Remo – 49,9% Criciúma – 44,3% Goiás – 30,1% Novorizontino – 16,8% CRB – 0,01%

Classificação da Série B 2025 (após a 36ª rodada)

Times com asterisco (*) ainda não jogaram nesta rodada.