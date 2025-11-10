Série B 2025: Chances de acesso atualizada para Coritiba, Athetico, Remo e Chapecoense
Coritiba vence o Paysandu e amplia a vantagem na liderança da competição. Athletico-PR e Remo mantêm a regularidade e se aproximam do acesso.
A Série B 2025 entra na fase decisiva com a disputa pelo acesso pegando fogo. Coritiba, Athletico-PR, Remo e Chapecoense vivem boa fase e aparecem como os principais candidatos à elite.
O Coxa segue firme na liderança com 64 pontos, após vencer seu último jogo diante do Paysandu e manter a regularidade. O Furacão, com 59, vem logo atrás e segue firme na busca pelo acesso.
Remo e Chapecoense completam o G-4, com o Leão mostrando equilíbrio e a Chape engatando uma boa sequências nos últimos jogos.
Na sequência, Criciúma, Goiás, Novorizontino e CRB ainda sonham com uma vaga no G-4, enquanto na parte de baixo a luta contra o rebaixamento esquenta com Amazonas, Volta Redonda, Botafogo-SP tentando reagir.
Com apenas duas rodadas pela frente, cada ponto pode definir o futuro dos clubes na corrida pela Série A de 2026.
Chance de acesso para a Série A 2026
As informações foram retiradas do site do Departamento de Matemática da UFMG e estão sujeitas a alterações a cada rodada. Última atualização feita no dia 10 de Novembro, às 16h.
- Coritiba – 99,99%
- Chapecoense – 82,5%
- Athletico-PR – 76,3%
- Remo – 49,9%
- Criciúma – 44,3%
- Goiás – 30,1%
- Novorizontino – 16,8%
- CRB – 0,01%
Classificação da Série B 2025 (após a 36ª rodada)
Times com asterisco (*) ainda não jogaram nesta rodada.
- Coritiba – 64 pts
- Athletico-PR – 59 pts
- Remo – 59 pts
- Chapecoense – 58 pts*
- Criciúma – 58 pts
- Goiás – 58 pts
- Novorizontino – 57 pts
- CRB – 53 pts
- Avaí – 52 pts
- Atlético-GO – 51 pts
- Cuiabá – 50 pts
- Vila Nova – 46 pts
- Operário – 44 pts
- América-MG – 42 pts*
- Athletic – 40 pts
- Ferroviária – 40 pts
- Botafogo-SP – 38 pts*
- Amazonas FC – 35 pts*
- Volta Redonda – 34 pts
- Paysandu – 27 pts