fechar
Onde assistir | Notícia

Jogo do Brasil vai passar na Globo hoje (18/11)? Veja programação e onde assistir

Seleção Brasileira enfrenta a Seleção Tunisiana, como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026, no último jogo da atual temporada

Por Robert Sarmento Publicado em 18/11/2025 às 15:25 | Atualizado em 18/11/2025 às 15:36
Estêvão com a bola de jogo da Seleção Brasileira
Estêvão com a bola de jogo da Seleção Brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Clique aqui e escute a matéria

A Seleção Brasileira enfrenta a Tunísia nesta terça-feira (22/10), a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França, e encerra a temporada 2025.

Depois do amistoso, o Brasil volta a campo somente na Data Fifa de março de 2026 contra as seleções da França e Croácia. Em relação ao duelo diante dos tunisianos, tem transmissão?

Rafael Ribeiro/CBF
Jogadores da Seleção Brasileira celebram gol em Londres - Rafael Ribeiro/CBF

Escalação da Seleção Brasileira: Bento; Welsey, Marquinhos, Éder Militão e Caio Henrique; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vinicius Júnior, Matheus Cunha e Estêvão. Técnico: Carlo Ancelotti.

Leia Também

Escalação da Seleção Tunisiana: Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Abdi; Skhiri; Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri. Técnico: Sami Trabelsi.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Jogo do Brasil vai passar na Globo hoje (18/11)?

Tudo isso para dizer que sim! Tem coberturada da TV Globo. Além disso, os torcedores podem acompanhar ao vivo no SporTV (televisão fechada), Globoplay e no YouTube da GeTV.

Programação da TV Globo hoje (18/11/25):

  • 04h - Hora Um
    06h - Programação Local
    08h30 - Bom Dia Brasil
    09h30 - Encontro Com Patrícia Poeta
    10h35 - Mais Você
    11h45 - Programação Local
    13h - Globo Esporte
    13h25 - Jornal Hoje
    14h45 - Edição Especial – Terra Nostra
    15h30 - Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata
    16h20 - Brasil x Tunísia
    18h30 - Êta Mundo Melhor!
    19h10 - Programação Local
    19h40 - Dona de Mim
    20h30 - Jornal Nacional
    21h20 - Três Graças
    22h25 - Vida de Rodeio
    23h05 - Aberto Ao Público
    23h40 - Profissão Repórter
    00h20 - Jornal da Globo
    01h10 - Conversa com Bial
    01h50 - Dona de Mim
    02h35 - Comédia Na Madruga I

 

Leia também

Transmissão Brasil x Tunísia ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir o último amistoso da Seleção Brasileira em 2025
Tempo real

Transmissão Brasil x Tunísia ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir o último amistoso da Seleção Brasileira em 2025
Transmissão Brasil x Senegal ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens
Vexame

Transmissão Brasil x Senegal ao vivo online: Grátis! Veja onde assistir com imagens

Compartilhe

Tags