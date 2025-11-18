Jogo do Brasil vai passar na Globo hoje (18/11)? Veja programação e onde assistir
Seleção Brasileira enfrenta a Seleção Tunisiana, como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026, no último jogo da atual temporada
A Seleção Brasileira enfrenta a Tunísia nesta terça-feira (22/10), a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França, e encerra a temporada 2025.
Depois do amistoso, o Brasil volta a campo somente na Data Fifa de março de 2026 contra as seleções da França e Croácia. Em relação ao duelo diante dos tunisianos, tem transmissão?
Escalação da Seleção Brasileira: Bento; Welsey, Marquinhos, Éder Militão e Caio Henrique; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vinicius Júnior, Matheus Cunha e Estêvão. Técnico: Carlo Ancelotti.
Escalação da Seleção Tunisiana: Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Abdi; Skhiri; Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri. Técnico: Sami Trabelsi.
Jogo do Brasil vai passar na Globo hoje (18/11)?
Tudo isso para dizer que sim! Tem coberturada da TV Globo. Além disso, os torcedores podem acompanhar ao vivo no SporTV (televisão fechada), Globoplay e no YouTube da GeTV.
Programação da TV Globo hoje (18/11/25):
- 04h - Hora Um
06h - Programação Local
08h30 - Bom Dia Brasil
09h30 - Encontro Com Patrícia Poeta
10h35 - Mais Você
11h45 - Programação Local
13h - Globo Esporte
13h25 - Jornal Hoje
14h45 - Edição Especial – Terra Nostra
15h30 - Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata
16h20 - Brasil x Tunísia
18h30 - Êta Mundo Melhor!
19h10 - Programação Local
19h40 - Dona de Mim
20h30 - Jornal Nacional
21h20 - Três Graças
22h25 - Vida de Rodeio
23h05 - Aberto Ao Público
23h40 - Profissão Repórter
00h20 - Jornal da Globo
01h10 - Conversa com Bial
01h50 - Dona de Mim
02h35 - Comédia Na Madruga I