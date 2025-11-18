fechar
Brasileirão 2025: chances de título para Flamengo e Palmeiras atualizadas

Derrotado nas duas rodadas anteriores, Verdão perdeu a liderança para o clube carioca. Equipes prometem disputar o título até a última rodada

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 18/11/2025 às 16:40
Arrascaeta cabeceia bola em Palmeiras x Flamengo
O Campeonato Brasileiro está de volta após a Data FIFA e a competição promete ser acirrada até a rodada final! 

O Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão após vencer o Sport, pelo placar de 5 a 1. A equipe carioca também se aproveitou da derrota do Palmeiras diante do Santos, por 1 a 0, para retomar a ponta.

Os resultados aumentaram as chances de título do clube carioca. De acordo com os cálculos da UFMG, o Flamengo possui 72% de possibilidades de ser campeão brasileiro.

O Palmeiras, por outro lado, está com 26,6% de chances de conquistar a taça.

Cruzeiro e Mirassol possuem chances inexpressivas de vencerem o Brasileirão. Enquanto a Raposa possui 1,4% de chances de conquistar a taça, o Leão Caipira está com 0,011% de chances de ser campeão.

Confira as chances de título do Campeonato Brasileiro

  • Flamengo - 72,0%
  • Palmeiras - 26,6%
  • Cruzeiro - 1,40%
  • Mirassol - 0,011%

Classificação atualizada do Brasileirão

Pos Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo
1 Flamengo 71 33 21 8 4 69 21 48
2 Palmeiras 68 33 21 5 7 58 29 29
3 Cruzeiro 64 33 18 10 5 46 22 24
4 Mirassol 59 33 16 11 6 54 33 21
5 Bahia 53 33 15 8 10 44 40 4
6 Botafogo 52 33 14 10 9 44 28 16
7 Fluminense 51 33 15 6 12 38 37 1
8 Red Bull Bragantino 45 34 13 6 15 40 50 -10
9 São Paulo 45 33 12 9 12 37 36 1
10 Atlético-MG 44 34 11 11 12 37 39 -2
11 Vasco 42 33 12 6 15 50 49 1
12 Ceará 42 33 11 9 13 31 30 1
13 Corinthians 42 33 11 9 13 35 38 -3
14 Grêmio 40 33 10 10 13 35 43 -8
15 Internacional 37 33 9 10 14 37 46 -9
16 Santos 36 33 9 9 15 34 48 -14
17 Vitória 35 33 8 11 14 29 47 -18
18 Juventude 32 33 9 5 19 29 59 -30
19 Fortaleza 31 33 7 10 16 34 51 -17
20 Sport 17 33 2 11 20 25 60 -35

