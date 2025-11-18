Brasileirão 2025: chances de título para Flamengo e Palmeiras atualizadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Derrotado nas duas rodadas anteriores, Verdão perdeu a liderança para o clube carioca. Equipes prometem disputar o título até a última rodada

O Campeonato Brasileiro está de volta após a Data FIFA e a competição promete ser acirrada até a rodada final!

O Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão após vencer o Sport, pelo placar de 5 a 1. A equipe carioca também se aproveitou da derrota do Palmeiras diante do Santos, por 1 a 0, para retomar a ponta.

Os resultados aumentaram as chances de título do clube carioca. De acordo com os cálculos da UFMG, o Flamengo possui 72% de possibilidades de ser campeão brasileiro.

O Palmeiras, por outro lado, está com 26,6% de chances de conquistar a taça.

Cruzeiro e Mirassol possuem chances inexpressivas de vencerem o Brasileirão. Enquanto a Raposa possui 1,4% de chances de conquistar a taça, o Leão Caipira está com 0,011% de chances de ser campeão.

Confira as chances de título do Campeonato Brasileiro

Flamengo - 72,0%

Palmeiras - 26,6%

Cruzeiro - 1,40%

Mirassol - 0,011%

Classificação atualizada do Brasileirão