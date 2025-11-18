Brasileirão 2025: chances de título para Flamengo e Palmeiras atualizadas
Derrotado nas duas rodadas anteriores, Verdão perdeu a liderança para o clube carioca. Equipes prometem disputar o título até a última rodada
Clique aqui e escute a matéria
O Campeonato Brasileiro está de volta após a Data FIFA e a competição promete ser acirrada até a rodada final!
O Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão após vencer o Sport, pelo placar de 5 a 1. A equipe carioca também se aproveitou da derrota do Palmeiras diante do Santos, por 1 a 0, para retomar a ponta.
Os resultados aumentaram as chances de título do clube carioca. De acordo com os cálculos da UFMG, o Flamengo possui 72% de possibilidades de ser campeão brasileiro.
O Palmeiras, por outro lado, está com 26,6% de chances de conquistar a taça.
Cruzeiro e Mirassol possuem chances inexpressivas de vencerem o Brasileirão. Enquanto a Raposa possui 1,4% de chances de conquistar a taça, o Leão Caipira está com 0,011% de chances de ser campeão.
Confira as chances de título do Campeonato Brasileiro
- Flamengo - 72,0%
- Palmeiras - 26,6%
- Cruzeiro - 1,40%
- Mirassol - 0,011%
Classificação atualizada do Brasileirão
|Pos
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo
|1
|Flamengo
|71
|33
|21
|8
|4
|69
|21
|48
|2
|Palmeiras
|68
|33
|21
|5
|7
|58
|29
|29
|3
|Cruzeiro
|64
|33
|18
|10
|5
|46
|22
|24
|4
|Mirassol
|59
|33
|16
|11
|6
|54
|33
|21
|5
|Bahia
|53
|33
|15
|8
|10
|44
|40
|4
|6
|Botafogo
|52
|33
|14
|10
|9
|44
|28
|16
|7
|Fluminense
|51
|33
|15
|6
|12
|38
|37
|1
|8
|Red Bull Bragantino
|45
|34
|13
|6
|15
|40
|50
|-10
|9
|São Paulo
|45
|33
|12
|9
|12
|37
|36
|1
|10
|Atlético-MG
|44
|34
|11
|11
|12
|37
|39
|-2
|11
|Vasco
|42
|33
|12
|6
|15
|50
|49
|1
|12
|Ceará
|42
|33
|11
|9
|13
|31
|30
|1
|13
|Corinthians
|42
|33
|11
|9
|13
|35
|38
|-3
|14
|Grêmio
|40
|33
|10
|10
|13
|35
|43
|-8
|15
|Internacional
|37
|33
|9
|10
|14
|37
|46
|-9
|16
|Santos
|36
|33
|9
|9
|15
|34
|48
|-14
|17
|Vitória
|35
|33
|8
|11
|14
|29
|47
|-18
|18
|Juventude
|32
|33
|9
|5
|19
|29
|59
|-30
|19
|Fortaleza
|31
|33
|7
|10
|16
|34
|51
|-17
|20
|Sport
|17
|33
|2
|11
|20
|25
|60
|-35