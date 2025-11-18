fechar
Onde assistir | Notícia

Santos x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Com moral após vencer o Palmeiras, Peixe precisa vencer para se afastar do Z-4, enquanto Leão quer a vitória para se aproximar da vaga na Libertadores

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 18/11/2025 às 12:40
Neymar, camisa 10 do Santos
Neymar, camisa 10 do Santos - Raul Baretta/Santos

Clique aqui e escute a matéria

Santos e Mirassol irão se enfrentar nesta quarta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília). O confronto será disputado na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes

O Santos deixou a zona de rebaixamento após vitória sobre o Palmeiras, em jogo atrasado da 13ª rodada. No entanto, o time da Vila Belmiro está apenas um ponto à frente do Vitória, primeiro time no Z-4.

Dono da grande história do Brasileirão, o Mirassol segue firme rumo à sua primeira Libertadores. O Leão Caipira está em quarto lugar na competição e também vem de vitória sobre o Palmeiras, em duelo antes da Data FIFA.

Onde assistir Espanha x Turquia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelos seguintes canais:

  • Globo (TV aberta)
  • Premiere (pay-per-view)
  • GETV (Youtube)

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (19/11) – 21h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão – Rodada 34
  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • Onde Assistir: Globo e Premiere

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis Escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías (Zé Ivaldo), Luan Peres e Souza; João Schmidt, Willian Arão, Zé Rafael e Barreal (Rollheiser), Guilherme (Robinho Jr.) e Neymar. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Mirassol: Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Shaylon (Guilherme Marques); Negueba, Alesson e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes

Leia também

Leão Lobo revela que Silvio Santos detestava Rinaldi Faria, braço direito de Daniela Beyruti no SBT
Leão Lobo

Leão Lobo revela que Silvio Santos detestava Rinaldi Faria, braço direito de Daniela Beyruti no SBT
Red Bull Bragantino x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, horário e escalações do duelo pelo Brasileirão
TRANSMISSÃO

Red Bull Bragantino x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, horário e escalações do duelo pelo Brasileirão

Compartilhe

Tags