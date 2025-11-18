Brasil enfrenta quem nas quartas de final? Veja chaveamento da Copa do Mundo sub-17
Principal competição de seleções sub-17 está chegando nas quartas de final; seleção brasileira pode ter caminho difícil em busca do quinto título
Por
Thiago Seabra
Publicado em 18/11/2025 às 12:30
| Atualizado em 18/11/2025 às 12:51
A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA está com tudo na fase eliminatória.
Após a fase de grupos, que contou com 12 chaves de quatro equipes, avançaram para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros, totalizando 32 classificados para a segunda fase.
O Brasil entrou em campo para enfrentar a França em busca de uma vaga nas quartas e saiu vitorioso nos pênaltis com direito a muita emoção.
Campanha do Brasil na fase de grupos
O Brasil encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo H, com sete pontos conquistados.
A equipe somou duas vitórias e um empate, marcando 12 gols e sofrendo apenas um — o melhor saldo da chave, com +11.
O empate por 1 a 1 diante da Zâmbia, na última rodada, garantiu a primeira colocação pelo saldo de gols.
Brasil é potência no sub-17
O Brasil é uma das potências históricas do Mundial sub-17.
A seleção é a maior campeã ao lado da Nigéria e já conquistou o título quatro vezes (1997, 1999, 2003 e 2019), sendo vice-campeã em duas edições (1995 e 2005), além de ter um terceiro lugar em 2017 e um quarto lugar em 2011.
Possíveis caminhos do Brasil na Copa do Mundo sub-17
Nas quartas de final, o Brasil vai enfrentar o vencedor de Marrocos e Mali. As duas seleções se enfrentam nesta terça-feira (18), às 12h45 (de Brasília).
O confronto das quartas de final acontecerá na quinta-feira (20).
A partir das semifinais, o desafio aumenta: o Brasil poderia cruzar com seleções como Portugal, Suíça e Irlanda.
Já em uma eventual final, os rivais mais prováveis seriam Inglaterra, Itália, Japão ou Áustria.
MELHORES MOMENTOS: BRASIL 4X0 INDONÉSIA