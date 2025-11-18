Brasil enfrenta quem nas quartas de final? Veja chaveamento da Copa do Mundo sub-17

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Principal competição de seleções sub-17 está chegando nas quartas de final; seleção brasileira pode ter caminho difícil em busca do quinto título

Clique aqui e escute a matéria

A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA está com tudo na fase eliminatória.

Após a fase de grupos, que contou com 12 chaves de quatro equipes, avançaram para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros, totalizando 32 classificados para a segunda fase.

O Brasil entrou em campo para enfrentar a França em busca de uma vaga nas quartas e saiu vitorioso nos pênaltis com direito a muita emoção.

Campanha do Brasil na fase de grupos

O Brasil encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo H, com sete pontos conquistados.

A equipe somou duas vitórias e um empate, marcando 12 gols e sofrendo apenas um — o melhor saldo da chave, com +11.

O empate por 1 a 1 diante da Zâmbia, na última rodada, garantiu a primeira colocação pelo saldo de gols.

Brasil é potência no sub-17

O Brasil é uma das potências históricas do Mundial sub-17.

A seleção é a maior campeã ao lado da Nigéria e já conquistou o título quatro vezes (1997, 1999, 2003 e 2019), sendo vice-campeã em duas edições (1995 e 2005), além de ter um terceiro lugar em 2017 e um quarto lugar em 2011.

Possíveis caminhos do Brasil na Copa do Mundo sub-17

Nas quartas de final, o Brasil vai enfrentar o vencedor de Marrocos e Mali. As duas seleções se enfrentam nesta terça-feira (18), às 12h45 (de Brasília).

O confronto das quartas de final acontecerá na quinta-feira (20).

A partir das semifinais, o desafio aumenta: o Brasil poderia cruzar com seleções como Portugal, Suíça e Irlanda.

Já em uma eventual final, os rivais mais prováveis seriam Inglaterra, Itália, Japão ou Áustria.

MELHORES MOMENTOS: BRASIL 4X0 INDONÉSIA