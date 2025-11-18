Leão Lobo revela que Silvio Santos detestava Rinaldi Faria, braço direito de Daniela Beyruti no SBT
Uma declaração bombástica de Leão Lobo colocou lenha na fogueira na direção do SBT. O jornalista e ex-apresentador do Fofocalizando, revelou um detalhe incômodo sobre a atual gestão da emissora: Silvio Santos (1930-2024) tinha uma forte rejeição a Rinaldi Faria, o empresário que hoje atua como o principal conselheiro e “braço direito” de Daniela Beyruti, presidente do canal.
Segundo Leão, a aversão de Silvio não era apenas profissional, mas pessoal e instintiva, algo que o comunicador deixava claro para quem quisesse ouvir nos corredores da Anhanguera.
Leão Lobo também relembrou episódios tensos da época em que trabalhava diretamente com o patrão. Segundo ele, Rinaldi Faria, que é conhecido nacionalmente como o criador e empresário da dupla de palhaços Patati Patatá, causava arrepios em Silvio Santos. “Cada vez que ele [Rinaldi] chegava, o Silvio falava: ‘Não quero esse homem perto de mim’, ‘esse homem quer a minha televisão’, ‘não deixa ele entrar no meu camarim'”, relembrou.
E acrescentou: “O Silvio tinha uma sensibilidade, uma ‘leitura’ de quem funcionava ou não para a emissora. Ele dizia que Rinaldi era talentoso, mas não servia para estar ali dentro”, completou.
