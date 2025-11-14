Red Bull Bragantino x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, horário e escalações do duelo pelo Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confronto direto em Bragança Paulista reúne equipes separadas por dois pontos na tabela e ainda brigando por vaga em competições continentais

Clique aqui e escute a matéria

Red Bull Bragantino e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em duelo adiantado da 37ª rodada do Brasileirão 2025.

As equipes chegam separadas por apenas dois pontos na tabela, o que reforça o caráter direto da disputa por melhores posições na reta final do campeonato.

O Massa Bruta busca consolidar sua recuperação recente e afastar riscos na competição, enquanto o Galo encara o confronto equilibrando o calendário: mantém foco na disputa do Brasileirão, mas já observa a final da Copa Sul-Americana.

O time de Bragança ocupa o 11º lugar, com 42 pontos, campanha marcada por oscilações e defesa bastante exigida ao longo da temporada.

A equipe vem de duas vitórias importantes, sobre São Paulo e Corinthians — que aliviaram a pressão e reacenderam a confiança.

O clube mineiro aparece em 9º, com 44 pontos, vivendo sequência invicta recente.

O empate por 3 a 3 diante do Fortaleza mostrou eficiência ofensiva, mas também instabilidade defensiva.

A proximidade da final continental pode influenciar decisões de Jorge Sampaoli quanto a rodízio de atletas.

Onde ver a transmissão ao vivo

A partida será exibida pelo Premiere, no sistema pay-per-view, com transmissão também acessível aos assinantes por meio das plataformas de streaming vinculadas ao serviço.

Possíveis escalações

Red Bull Bragantino



Cleiton; Agustín Sant’Anna, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Isidro Pitta.

Atlético-MG



Everson; Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Guilherme Arana (ou Caio); Fausto Vera, Alexsander, Bernard (ou Igor Gomes) e Gustavo Scarpa; Rony (ou Hulk) e Dudu.

Ficha Técnica da partida