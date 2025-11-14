fechar
Notícia

Red Bull Bragantino x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, horário e escalações do duelo pelo Brasileirão

Confronto direto em Bragança Paulista reúne equipes separadas por dois pontos na tabela e ainda brigando por vaga em competições continentais

Por Thiago Seabra Publicado em 14/11/2025 às 12:26
Imagem do jogador Rony, do Atl&eacute;tico-MG
Imagem do jogador Rony, do Atlético-MG - Pedro Souza / CAM)

Red Bull Bragantino e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em duelo adiantado da 37ª rodada do Brasileirão 2025.

As equipes chegam separadas por apenas dois pontos na tabela, o que reforça o caráter direto da disputa por melhores posições na reta final do campeonato.

O Massa Bruta busca consolidar sua recuperação recente e afastar riscos na competição, enquanto o Galo encara o confronto equilibrando o calendário: mantém foco na disputa do Brasileirão, mas já observa a final da Copa Sul-Americana.

O time de Bragança ocupa o 11º lugar, com 42 pontos, campanha marcada por oscilações e defesa bastante exigida ao longo da temporada.

A equipe vem de duas vitórias importantes, sobre São Paulo e Corinthians — que aliviaram a pressão e reacenderam a confiança.

O clube mineiro aparece em 9º, com 44 pontos, vivendo sequência invicta recente.

O empate por 3 a 3 diante do Fortaleza mostrou eficiência ofensiva, mas também instabilidade defensiva.

A proximidade da final continental pode influenciar decisões de Jorge Sampaoli quanto a rodízio de atletas.

Onde ver a transmissão ao vivo

A partida será exibida pelo Premiere, no sistema pay-per-view, com transmissão também acessível aos assinantes por meio das plataformas de streaming vinculadas ao serviço.

Possíveis escalações

Red Bull Bragantino

  • Cleiton; Agustín Sant’Anna, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Isidro Pitta.

Atlético-MG

  • Everson; Saravia, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Guilherme Arana (ou Caio); Fausto Vera, Alexsander, Bernard (ou Igor Gomes) e Gustavo Scarpa; Rony (ou Hulk) e Dudu.

Ficha Técnica da partida

  • Competição: Campeonato Brasileiro – 37ª rodada
  • Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
  • Data: Domingo, 16/11/2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view, com sinal disponível também via streaming na Globoplay)

