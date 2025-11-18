Maringá x Sesc RJ Flamengo hoje (18) na Superliga Feminina: onde assistir ao vivo e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confronto será disputado entre duas equipes que vivem momentos diferentes dentro da competição; confira detalhes da partida que acontece nesta terça

Maringá e Sesc Flamengo entram em quadra nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Ginásio Chico Neto, pela 6ª rodada da Superliga Feminina 2025-26.

O Flamengo ocupa a terceira colocação da tabela, com 12 pontos em quatro jogos. Até aqui, as rubro-negras venceram todos os jogos e não perderam nenhum set.

O Maringá, por sua vez, ocupa a sétima posição, com seis pontos em cinco jogos. A equipe tem duas vitórias e três derrotas.

Maringá vai em busca da recuperação após perder para o Osasco, por 3 sets a 1, em casa. O Flamengo vem de vitória por 3 sets a 0 sobre o Brasília, no Rio de Janeiro.

Maringá x Flamengo: onde assistir

O confronto desta terça-feira (18), válido pela 6ª rodada da Superliga Feminina 2025-26, terá transmissão ao vivo da Volleyball World TV, no streaming, e do SporTV2, na tv fechada.

Elenco do Maringá



Centrais : Fran Jacintho, Andressa, Larissa Gongra, Maria Clara, Graziele e Ana Marcelin González



: Fran Jacintho, Andressa, Larissa Gongra, Maria Clara, Graziele e Ana Marcelin González Ponteiras : Sassá, Lauriana, Laiane, Karoline Tormena, Gabriela Cândido e Lohayne Endres



: Sassá, Lauriana, Laiane, Karoline Tormena, Gabriela Cândido e Lohayne Endres Opostas : Jaqueline Schmitz, Isadora e Beatriz Souza



: Jaqueline Schmitz, Isadora e Beatriz Souza Levantadoras : Mikaella Costa, Bruna Costa e Aysha



: Mikaella Costa, Bruna Costa e Aysha Líberos: Anielly e Paulina Souza

Elenco do Sesc Flamengo



Centrais : Adria, Juju, Lorena e Masa Kirov



: Adria, Juju, Lorena e Masa Kirov Levantadoras : Clara, Giovana e Vivian



: Clara, Giovana e Vivian Líberos : Laís e Victoria



: Laís e Victoria Oposta : Mesquita e Tainara



: Mesquita e Tainara Ponteiras: Helena, Karina, Mikaela e Simone Lee

Próximos jogos do Sesc RJ Flamengo

24.11 – 21h – Osasco São Cristóvão Saúde x Sesc RJ Flamengo



28.11 – 21h – Sesc RJ Flamengo x Gerdau Minas



05.12 – 21h – Sesi Bauru x Sesc RJ Flamengo



09.12 – 21h – Fluminense x Sesc RJ Flamengo



12.12 – 21h – Sesc RJ Flamengo x Renasce Sorocaba



19.12 – 18h30 – Batavo Mackenzie x Sesc RJ Flamengo

Ficha técnica do confronto

Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025-26

Superliga Feminina de Vôlei 2025-26 Rodada: 6ª rodada

6ª rodada Local: Ginásio Municipal Chico Neto, em Maringá

Ginásio Municipal Chico Neto, em Maringá Horário: 21h30



21h30 Transmissão: Volleyball World TV (streaming) e SporTV2 (TV fechada)

Maringá 1 x 3 Osasco | Melhores Momentos