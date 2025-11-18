Maringá x Sesc RJ Flamengo hoje (18) na Superliga Feminina: onde assistir ao vivo e horário
Confronto será disputado entre duas equipes que vivem momentos diferentes dentro da competição; confira detalhes da partida que acontece nesta terça
Maringá e Sesc Flamengo entram em quadra nesta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Ginásio Chico Neto, pela 6ª rodada da Superliga Feminina 2025-26.
O Flamengo ocupa a terceira colocação da tabela, com 12 pontos em quatro jogos. Até aqui, as rubro-negras venceram todos os jogos e não perderam nenhum set.
O Maringá, por sua vez, ocupa a sétima posição, com seis pontos em cinco jogos. A equipe tem duas vitórias e três derrotas.
Maringá vai em busca da recuperação após perder para o Osasco, por 3 sets a 1, em casa. O Flamengo vem de vitória por 3 sets a 0 sobre o Brasília, no Rio de Janeiro.
Maringá x Flamengo: onde assistir
O confronto desta terça-feira (18), válido pela 6ª rodada da Superliga Feminina 2025-26, terá transmissão ao vivo da Volleyball World TV, no streaming, e do SporTV2, na tv fechada.
Elenco do Maringá
- Centrais: Fran Jacintho, Andressa, Larissa Gongra, Maria Clara, Graziele e Ana Marcelin González
- Ponteiras: Sassá, Lauriana, Laiane, Karoline Tormena, Gabriela Cândido e Lohayne Endres
- Opostas: Jaqueline Schmitz, Isadora e Beatriz Souza
- Levantadoras: Mikaella Costa, Bruna Costa e Aysha
- Líberos: Anielly e Paulina Souza
Elenco do Sesc Flamengo
- Centrais: Adria, Juju, Lorena e Masa Kirov
- Levantadoras: Clara, Giovana e Vivian
- Líberos: Laís e Victoria
- Oposta: Mesquita e Tainara
- Ponteiras: Helena, Karina, Mikaela e Simone Lee
Próximos jogos do Sesc RJ Flamengo
- 24.11 – 21h – Osasco São Cristóvão Saúde x Sesc RJ Flamengo
- 28.11 – 21h – Sesc RJ Flamengo x Gerdau Minas
- 05.12 – 21h – Sesi Bauru x Sesc RJ Flamengo
- 09.12 – 21h – Fluminense x Sesc RJ Flamengo
- 12.12 – 21h – Sesc RJ Flamengo x Renasce Sorocaba
- 19.12 – 18h30 – Batavo Mackenzie x Sesc RJ Flamengo
Ficha técnica do confronto
- Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025-26
- Rodada: 6ª rodada
- Local: Ginásio Municipal Chico Neto, em Maringá
- Horário: 21h30
- Transmissão: Volleyball World TV (streaming) e SporTV2 (TV fechada)
Maringá 1 x 3 Osasco | Melhores Momentos