Tabela de Classificação da Superliga Masculina atualizada: confira próximos jogos e resultados da 5ª rodada
A Superliga Masculina de Vôlei 2025-26 segue com os confrontos da 5ª rodada nesta segunda-feira (17), a partir das 18h30 (de Brasília), com o confronto entre Itambé Minas e Suzano Vôlei.
O Minas vive um início de Superliga bastante complicado. Com apenas um ponto e nenhuma vitória, o time aparece na última posição e sente o impacto direto das três derrotas consecutivas nas primeiras rodadas.
Além do desempenho abaixo do esperado, o clube foi afetado por um surto de virose que comprometeu a escalação, influenciando o rendimento em quadra da equipe.
A parte de cima da tabela mostra um Sada Cruzeiro sólido, liderando com 17 pontos e cinco vitórias em sete jogos, sustentado pelo maior número de sets vencidos entre os concorrentes diretos.
Logo atrás aparece o Praia Clube, invicto com cinco triunfos em cinco partidas, o que indica regularidade e capacidade de decisão nos momentos-chave.
O Vôlei Renata completa o trio principal, também com 14 pontos e cinco vitórias, mas com uma derrota que o deixa ligeiramente atrás no desempate.
Suzano e Guarulhos aparecem como perseguidores mais próximos: ambos somam nove pontos, com campanhas semelhantes, mas o Suzano, com um jogo a menos, demonstra maior aproveitamento até aqui.
Tabela de Classificação da Superliga Masculina
- Sada Cruzeiro – 17 pontos – 5 vitórias – 2 derrotas
- Praia Clube – 14 pontos – 5 vitórias – 0 derrotas
- Vôlei Renata – 14 pontos – 5 vitórias – 1 derrota
- Suzano Vôlei – 9 pontos – 3 vitórias – 1 derrota
- Vôlei Guarulhos – 9 pontos – 3 vitórias – 2 derrotas
- Goiás – 7 pontos – 2 vitórias – 3 derrotas
- Sesi-SP – 5 pontos – 2 vitórias – 1 derrota
- Academia do Vôlei – 5 pontos – 2 vitórias – 3 derrotas
- São José Vôlei – 4 pontos – 1 vitória – 4 derrotas
- Joinville Vôlei – 3 pontos – 1 vitória – 5 derrotas
- JF Vôlei – 2 pontos – 1 vitória – 5 derrotas
- Minas – 1 ponto – 0 vitórias – 3 derrotas
Jogos da 5ª rodada da Superliga Masculina
- São José (SJC) 2 x 3 Monte Carmelo (MCA)
- Goiás (GOI) 1 x 3 Cruzeiro (CRU)
- Guarulhos (GUA)3 x 0 Juiz de Fora (JFV)
- Joinville (JOI) 1 x 3 Campinas (CAM)
- 17/11 (seg) – Minas (MIN) x Suzano (SUZ) – 18h30
- 17/11 (seg) – Bauru (BAU) x Praia Clube (PRA) – 21h30
