fechar
Volei | Notícia

Tabela de Classificação da Superliga Masculina atualizada: confira próximos jogos e resultados da 5ª rodada

Tabela de Classificação da Superliga Masculina atualizada: confira próximos jogosTabela de Classificação da Superliga Masculina atualizada: conf

Por Thiago Seabra Publicado em 17/11/2025 às 11:17
Imagem do confronto entre Sada Cruzeiro e Vôlei Renata pela Superliga Masculina 25-26
Imagem do confronto entre Sada Cruzeiro e Vôlei Renata pela Superliga Masculina 25-26 - Agência i7/Sada Cruzeiro

Clique aqui e escute a matéria

A Superliga Masculina de Vôlei 2025-26 segue com os confrontos da 5ª rodada nesta segunda-feira (17), a partir das 18h30 (de Brasília), com o confronto entre Itambé Minas e Suzano Vôlei.

O Minas vive um início de Superliga bastante complicado. Com apenas um ponto e nenhuma vitória, o time aparece na última posição e sente o impacto direto das três derrotas consecutivas nas primeiras rodadas.

Além do desempenho abaixo do esperado, o clube foi afetado por um surto de virose que comprometeu a escalação, influenciando o rendimento em quadra da equipe.

A parte de cima da tabela mostra um Sada Cruzeiro sólido, liderando com 17 pontos e cinco vitórias em sete jogos, sustentado pelo maior número de sets vencidos entre os concorrentes diretos.

Leia Também

Logo atrás aparece o Praia Clube, invicto com cinco triunfos em cinco partidas, o que indica regularidade e capacidade de decisão nos momentos-chave.

O Vôlei Renata completa o trio principal, também com 14 pontos e cinco vitórias, mas com uma derrota que o deixa ligeiramente atrás no desempate.

Suzano e Guarulhos aparecem como perseguidores mais próximos: ambos somam nove pontos, com campanhas semelhantes, mas o Suzano, com um jogo a menos, demonstra maior aproveitamento até aqui.

 Tabela de Classificação da Superliga Masculina

  1. Sada Cruzeiro – 17 pontos – 5 vitórias – 2 derrotas
  2. Praia Clube – 14 pontos – 5 vitórias – 0 derrotas
  3. Vôlei Renata – 14 pontos – 5 vitórias – 1 derrota
  4. Suzano Vôlei – 9 pontos – 3 vitórias – 1 derrota
  5. Vôlei Guarulhos – 9 pontos – 3 vitórias – 2 derrotas
  6. Goiás – 7 pontos – 2 vitórias – 3 derrotas
  7. Sesi-SP – 5 pontos – 2 vitórias – 1 derrota
  8. Academia do Vôlei – 5 pontos – 2 vitórias – 3 derrotas
  9. São José Vôlei – 4 pontos – 1 vitória – 4 derrotas
  10. Joinville Vôlei – 3 pontos – 1 vitória – 5 derrotas
  11. JF Vôlei – 2 pontos – 1 vitória – 5 derrotas
  12. Minas – 1 ponto – 0 vitórias – 3 derrotas

Jogos da 5ª rodada da Superliga Masculina

  • São José (SJC) 2 x 3 Monte Carmelo (MCA)
  • Goiás (GOI) 1 x 3 Cruzeiro (CRU)
  • Guarulhos (GUA)3  x 0 Juiz de Fora (JFV)
  • Joinville (JOI) 1 x 3 Campinas (CAM)
  • 17/11 (seg) – Minas (MIN) x Suzano (SUZ) – 18h30
  • 17/11 (seg) – Bauru (BAU) x Praia Clube (PRA) – 21h30

Cruzeiro x Campinas | Melhores Momentos

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Itambé Minas x Suzano Vôlei hoje (17): horário e onde assistir Superliga Masculina de Vôlei
ONDE ASSISTIR

Itambé Minas x Suzano Vôlei hoje (17): horário e onde assistir Superliga Masculina de Vôlei
Jogos da 5ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025-26: veja classificação e onde assistir
Superliga Masculina

Jogos da 5ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025-26: veja classificação e onde assistir

Compartilhe

Tags