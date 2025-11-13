Jogos da 5ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025-26: veja classificação e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rodada da Superliga movimenta as quadras com jogos nesta quinta e no fim de semana, reunindo equipes em busca de reação e liderança; saiba tudo

A Superliga Masculina de Vôlei 2025-26 chega à sua quinta rodada nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), com o confronto entre São José Vôlei e Monte Carmelo, na Farma Conde Arena.

No sábado, o Goiás tenta surpreender em casa diante do vice-líder Cruzeiro.

A equipe goiana soma sete pontos e vem de bons resultados, apesar da derrota na última rodada, enquanto o time mineiro, com 14 pontos, busca se manter na cola do líder Praia Clube.

Na próxima segunda-feira (17), os líderes defendem a posição em que estão isolados na Superliga. Até aqui, são cinco vitórias em cinco jogos.

O SESI-Bauru, sétimo colocado, quer usar o fator casa para tentar frear a sequência perfeita do time mineiro.

