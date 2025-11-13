fechar
Volei | Notícia

Jogos da 5ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2025-26: veja classificação e onde assistir

Rodada da Superliga movimenta as quadras com jogos nesta quinta e no fim de semana, reunindo equipes em busca de reação e liderança; saiba tudo

Por Thiago Seabra Publicado em 13/11/2025 às 10:13 | Atualizado em 13/11/2025 às 10:14
Imagem dos jogadores do Vôlei Renata na Superliga Masculina 2025-26
Imagem dos jogadores do Vôlei Renata na Superliga Masculina 2025-26 - Reprodução / Vôlei Renata

A Superliga Masculina de Vôlei 2025-26 chega à sua quinta rodada nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), com o confronto entre São José Vôlei e Monte Carmelo, na Farma Conde Arena.

No sábado, o Goiás tenta surpreender em casa diante do vice-líder Cruzeiro.

A equipe goiana soma sete pontos e vem de bons resultados, apesar da derrota na última rodada, enquanto o time mineiro, com 14 pontos, busca se manter na cola do líder Praia Clube.

Na próxima segunda-feira (17), os líderes defendem a posição em que estão isolados na Superliga. Até aqui, são cinco vitórias em cinco jogos.

O SESI-Bauru, sétimo colocado, quer usar o fator casa para tentar frear a sequência perfeita do time mineiro.

Tabela de Classificação da Superliga Masculina

5ª rodada da Superliga Masculina

  • 13/11 (qui) – São José (SJC) x Monte Carmelo (MCA) – 19h00
  • 15/11 (sáb) – Goiás (GOI) x Cruzeiro (CRU) – 21h30
  • 16/11 (dom) – Guarulhos (GUA) x Juiz de Fora (JFV) – 18h30
  • 16/11 (dom) – Joinville (JOI) x Campinas (CAM) – 20h00
  • 17/11 (seg) – Minas (MIN) x Suzano (SUZ) – 18h30
  • 17/11 (seg) – Bauru (BAU) x Praia Clube (PRA) – 21h30

Onde assistir São José x Monte Carmelo ao vivo

O confronto desta quinta-feira (13) terá transmissão ao vivo no Sportv2 (na tv fechada), assim como na Globoplay (no streaming).

O jogo também será exibido na VBTV, streaming que exibe todos os jogos da Superliga Masculina.

