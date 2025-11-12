fechar
Volei | Notícia

Fluminense x Vôlei Sorocaba na Superliga Feminina 2025: onde assistir ao vivo e horário

O Fluminense busca se firmar na Superliga e quer aproveitar o apoio da torcida no Hebraica, enquanto o Sorocaba tenta mostrar força na elite.

Por João Victor Tavares Publicado em 12/11/2025 às 16:20
Imagem da jogadora Ariane, do Fluminense, na Superliga Feminina
Imagem da jogadora Ariane, do Fluminense, na Superliga Feminina - Mailson Santana / FFC

O Fluminense entra em quadra nesta quinta-feira, 13 de novembro de 2025, para enfrentar o Renasce Vôlei Sorocaba em mais um desafio pela Superliga Feminina de Vôlei 2025/26.

A partida acontece no Ginásio do Clube Hebraica, no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 18h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 5ª rodada da competição.

Como chegam as equipes

Fluminense

As “Guerreiras do Vôlei” do Fluminense entraram na temporada com ambição. O clube vem buscando consistência em quadra e quer aproveitar a partida em casa para subir na tabela e galvanizar a torcida.

O fato de atuar no ginásio da Hebraica, com apoio local, pode ser um diferencial importante.

Renasce Vôlei Sorocaba

O Sorocaba retorna à elite da Superliga após conquistar o título da Série B na temporada anterior.

A equipe ainda ajusta ritmo e entrosamento para enfrentar equipes tradicionais, e este duelo fora de casa representa um teste duro para confirmar a competitividade no novo patamar.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Fluminense e Sorocaba contará com transmissão ao vivo da plataforma de streaming da VBTV.

Ficha de Jogo

  • Equipes: Fluminense (RJ) x Renasce Vôlei Sorocaba (SP)
  • Data: 13/11/2025 (quinta-feira)
  • Horário: 18h30 (Brasília)
  • Local: Ginásio do Clube Hebraica – Rio de Janeiro (RJ)
  • Rodada: 5ª da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26
  • Transmissão: VBTV 

