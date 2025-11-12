Fluminense x Vôlei Sorocaba na Superliga Feminina 2025: onde assistir ao vivo e horário
O Fluminense busca se firmar na Superliga e quer aproveitar o apoio da torcida no Hebraica, enquanto o Sorocaba tenta mostrar força na elite.
Clique aqui e escute a matéria
O Fluminense entra em quadra nesta quinta-feira, 13 de novembro de 2025, para enfrentar o Renasce Vôlei Sorocaba em mais um desafio pela Superliga Feminina de Vôlei 2025/26.
A partida acontece no Ginásio do Clube Hebraica, no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 18h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 5ª rodada da competição.
Como chegam as equipes
Fluminense
As “Guerreiras do Vôlei” do Fluminense entraram na temporada com ambição. O clube vem buscando consistência em quadra e quer aproveitar a partida em casa para subir na tabela e galvanizar a torcida.
O fato de atuar no ginásio da Hebraica, com apoio local, pode ser um diferencial importante.
Renasce Vôlei Sorocaba
O Sorocaba retorna à elite da Superliga após conquistar o título da Série B na temporada anterior.
A equipe ainda ajusta ritmo e entrosamento para enfrentar equipes tradicionais, e este duelo fora de casa representa um teste duro para confirmar a competitividade no novo patamar.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Fluminense e Sorocaba contará com transmissão ao vivo da plataforma de streaming da VBTV.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha de Jogo
- Equipes: Fluminense (RJ) x Renasce Vôlei Sorocaba (SP)
- Data: 13/11/2025 (quinta-feira)
- Horário: 18h30 (Brasília)
- Local: Ginásio do Clube Hebraica – Rio de Janeiro (RJ)
- Rodada: 5ª da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26
- Transmissão: VBTV