Fluminense x Vôlei Sorocaba na Superliga Feminina 2025: onde assistir ao vivo e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Fluminense busca se firmar na Superliga e quer aproveitar o apoio da torcida no Hebraica, enquanto o Sorocaba tenta mostrar força na elite.

Clique aqui e escute a matéria

O Fluminense entra em quadra nesta quinta-feira, 13 de novembro de 2025, para enfrentar o Renasce Vôlei Sorocaba em mais um desafio pela Superliga Feminina de Vôlei 2025/26.

A partida acontece no Ginásio do Clube Hebraica, no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 18h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela 5ª rodada da competição.

Como chegam as equipes

Fluminense

As “Guerreiras do Vôlei” do Fluminense entraram na temporada com ambição. O clube vem buscando consistência em quadra e quer aproveitar a partida em casa para subir na tabela e galvanizar a torcida.

O fato de atuar no ginásio da Hebraica, com apoio local, pode ser um diferencial importante.

Renasce Vôlei Sorocaba

O Sorocaba retorna à elite da Superliga após conquistar o título da Série B na temporada anterior.



A equipe ainda ajusta ritmo e entrosamento para enfrentar equipes tradicionais, e este duelo fora de casa representa um teste duro para confirmar a competitividade no novo patamar.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Fluminense e Sorocaba contará com transmissão ao vivo da plataforma de streaming da VBTV.

Ficha de Jogo