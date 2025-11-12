fechar
Minas x Tijuca na Superliga Feminina: veja onde assistir ao vivo e horário

Invicto e em ótima fase, o Gerdau Minas busca a liderança da Superliga contra o Tijuca, que tenta vencer pela primeira vez na competição

Por João Victor Tavares Publicado em 12/11/2025 às 13:44 | Atualizado em 12/11/2025 às 13:48
Imagem das jogadoras do Gerdau Minas na Superliga Feminina de Voleibol 2024-25
Imagem das jogadoras do Gerdau Minas na Superliga Feminina de Voleibol 2024-25 - Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube

Na quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025, a partir das 18h30 (horário de Brasília), o Gerdau Minas recebe o Tijuca Tênis Clube pela 5ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26.

A partida será disputada na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG).

Como chegam as equipes

Gerdau Minas

O time mineiro vive excelente fase: está invicto na competição até aqui, com quatro vitórias em quatro jogos e 11 pontos conquistados.

A equipe busca a liderança da competição e vem de vitória importante sobre o Dentil Praia Clube por 3-0.
Tijuca Ténis Clube

Já o Tijuca, que subiu recentemente à elite da Superliga, ainda não venceu – ocupa a 11ª colocação com apenas dois pontos, conquistados ao levar duas partidas para o tiebreak.

A equipe carioca busca seu primeiro triunfo para sair da parte baixa da tabela.

Onde assistir ao vivo?

O duelo será transmitido ao vivo pelos canais Sportv 2 (TV fechada) e pelo serviço de streaming VBTV (ou também citado como Volleyball World TV) para assinantes.

Ficha de jogo

  • Data: Quarta-feira, 12/11/2025
  • Horário: 18h30 (Brasília)
  • Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)
  • Rodada: 5ª da Superliga Feminina 2025/26
  • Transmissão: Sportv 2 / VBTV

Elenco do Minas

  • Centrais: Thaisa, Júlia Kudiess, Giovana Guimarães e Júlia Koehler
  • Ponteiras: Glayce Kelly, Pri Daroit, Ana Rüdiger e Hilary Johnson
  • Opostas: Amanda (lesionada) e Maria Khaletskaya
  • Levantadoras: Fran Tomazoni e Julia Nowicka
  • Líberos: Larissa e Nyeme

Elenco do Tijuca

  • Levantadoras: Maria Clara Carvalhaes e Jennifer Nogueras
  • Ponteiras: Gabi Gagliassi, Lorena Peres, Grecia Castro, Paula Mohr e Ariele
  • Opostas: Ivna Colombo e Julia Azevedo
  • Centrais: Vivian, Ema Kneiflova, Rebeca e Lívia
  • Líberos: Bruna e Letícia

