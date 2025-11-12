Minas x Tijuca na Superliga Feminina: veja onde assistir ao vivo e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Invicto e em ótima fase, o Gerdau Minas busca a liderança da Superliga contra o Tijuca, que tenta vencer pela primeira vez na competição

Clique aqui e escute a matéria

Na quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025, a partir das 18h30 (horário de Brasília), o Gerdau Minas recebe o Tijuca Tênis Clube pela 5ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26.

A partida será disputada na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG).

Como chegam as equipes

Gerdau Minas

O time mineiro vive excelente fase: está invicto na competição até aqui, com quatro vitórias em quatro jogos e 11 pontos conquistados.



A equipe busca a liderança da competição e vem de vitória importante sobre o Dentil Praia Clube por 3-0.

Rádio Itatiaia

Tijuca Ténis Clube

Já o Tijuca, que subiu recentemente à elite da Superliga, ainda não venceu – ocupa a 11ª colocação com apenas dois pontos, conquistados ao levar duas partidas para o tiebreak.



A equipe carioca busca seu primeiro triunfo para sair da parte baixa da tabela.

Onde assistir ao vivo?

O duelo será transmitido ao vivo pelos canais Sportv 2 (TV fechada) e pelo serviço de streaming VBTV (ou também citado como Volleyball World TV) para assinantes.

Ficha de jogo

Data: Quarta-feira, 12/11/2025

Quarta-feira, 12/11/2025 Horário: 18h30 (Brasília)

18h30 (Brasília) Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)

Arena UniBH, Belo Horizonte (MG) Rodada: 5ª da Superliga Feminina 2025/26

5ª da Superliga Feminina 2025/26 Transmissão: Sportv 2 / VBTV

Elenco do Minas

Centrais: Thaisa, Júlia Kudiess, Giovana Guimarães e Júlia Koehler

Thaisa, Júlia Kudiess, Giovana Guimarães e Júlia Koehler Ponteiras: Glayce Kelly, Pri Daroit, Ana Rüdiger e Hilary Johnson

Glayce Kelly, Pri Daroit, Ana Rüdiger e Hilary Johnson Opostas: Amanda (lesionada) e Maria Khaletskaya

Amanda (lesionada) e Maria Khaletskaya Levantadoras: Fran Tomazoni e Julia Nowicka

Fran Tomazoni e Julia Nowicka Líberos: Larissa e Nyeme

Elenco do Tijuca