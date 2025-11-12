Minas x Tijuca na Superliga Feminina: veja onde assistir ao vivo e horário
Invicto e em ótima fase, o Gerdau Minas busca a liderança da Superliga contra o Tijuca, que tenta vencer pela primeira vez na competição
Clique aqui e escute a matéria
Na quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025, a partir das 18h30 (horário de Brasília), o Gerdau Minas recebe o Tijuca Tênis Clube pela 5ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26.
A partida será disputada na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG).
Como chegam as equipes
Gerdau Minas
O time mineiro vive excelente fase: está invicto na competição até aqui, com quatro vitórias em quatro jogos e 11 pontos conquistados.
A equipe busca a liderança da competição e vem de vitória importante sobre o Dentil Praia Clube por 3-0.
Rádio Itatiaia
Tijuca Ténis Clube
Já o Tijuca, que subiu recentemente à elite da Superliga, ainda não venceu – ocupa a 11ª colocação com apenas dois pontos, conquistados ao levar duas partidas para o tiebreak.
A equipe carioca busca seu primeiro triunfo para sair da parte baixa da tabela.
Onde assistir ao vivo?
O duelo será transmitido ao vivo pelos canais Sportv 2 (TV fechada) e pelo serviço de streaming VBTV (ou também citado como Volleyball World TV) para assinantes.
Ficha de jogo
- Data: Quarta-feira, 12/11/2025
- Horário: 18h30 (Brasília)
- Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)
- Rodada: 5ª da Superliga Feminina 2025/26
- Transmissão: Sportv 2 / VBTV
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Elenco do Minas
- Centrais: Thaisa, Júlia Kudiess, Giovana Guimarães e Júlia Koehler
- Ponteiras: Glayce Kelly, Pri Daroit, Ana Rüdiger e Hilary Johnson
- Opostas: Amanda (lesionada) e Maria Khaletskaya
- Levantadoras: Fran Tomazoni e Julia Nowicka
- Líberos: Larissa e Nyeme
Elenco do Tijuca
- Levantadoras: Maria Clara Carvalhaes e Jennifer Nogueras
- Ponteiras: Gabi Gagliassi, Lorena Peres, Grecia Castro, Paula Mohr e Ariele
- Opostas: Ivna Colombo e Julia Azevedo
- Centrais: Vivian, Ema Kneiflova, Rebeca e Lívia
- Líberos: Bruna e Letícia