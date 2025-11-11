Classificação da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26: confira tabela atualizada em tempo real
A Superliga Feminina 2025/26 reúne 12 equipes na disputa pelo título entre outubro e maio, com playoffs e final marcada para 3 de maio.
A Superliga Feminina 2025/26 se aproxima e promete uma temporada repleta de emoção e equilíbrio. Ao todo, 12 equipes disputarão o título entre outubro de 2025 e maio de 2026.
Na fase inicial, todos os times se enfrentam em turno e returno, e os oito melhores avançam aos playoffs.
O primeiro turno vai até dezembro, enquanto o segundo se estende até março. Na sequência, acontecem as quartas de final, semifinais e a grande decisão, marcada para o dia 3 de maio.
Atual campeã, a equipe do Osasco inicia a competição em alta, após encerrar a hegemonia de Minas e Praia Clube, que vinham dominando o torneio desde 2018.
Já o Sesc RJ Flamengo mantém o posto de maior vencedor da história, com 12 títulos conquistados.
Na parte de baixo da tabela, a disputa promete ser igualmente intensa: as duas últimas equipes serão rebaixadas para a Série B.
Tabela atualizada – Superliga Feminina de Vôlei 2025/26
- Osasco – 11 pontos
- Minas – 11 pontos
- Sesc RJ Flamengo – 9 pontos
- Fluminense – 8 pontos
- Sesi Vôlei Bauru – 8 pontos
- Maringá – 6 pontos
- Praia Clube – 6 pontos
- Paulistano/Barueri – 5 pontos
- Brasília – 3 pontos
- Mackenzie – 3 pontos
- Tijuca Tênis Clube – 2 pontos
- Sorocaba – 0 ponto
Resultados da Superliga Feminina 2025/26
Rodada 1
- Fluminense 3 x 2 Maringá - 18/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 15/8
- Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Paulistano/Barueri - 25/12, 25/19, 26/24
- Praia Clube 3 x 1 Brasília - 25/23, 25/20, 21/25 e 25/21.
- Minas 3 x 1 Mackenzie - 24/12, 25/18, 21/25 e 25/21
- Sesi Vôlei Bauru 3 x 1 Sorocaba – 22/25, 25/17, 25/19 e 25/20
- Tijuca Tênis Clube 2 x 3 Osasco – 26/24, 17/25, 16/25, 25/22 e 9/15
Rodada 2
- Praia Clube 3 x 1 Maringá - 25/17, 23/25, 25/23 e 25/22
- Tijuca Tênis Clube 2 x 3 Brasília - 25/19, 25/16, 27/29, 20/25 e 12/15
- Osasco 3 x 0 Sorocaba - 25/10, 25/21 e 25/20
- Paulistano/Barueri 2 x 3 Minas - 20/25, 25/23, 20/25, 25/22 e 12/15
- Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Mackenzie - 25/21, 25/17 e 25/14
- 09 de dezembro (ter) – 21h: Fluminense x Sesc RJ Flamengo – Rio de Janeiro-RJ, Ginásio do Hebraica
Rodada 3
- Mackenzie 3 x 0 Sorocaba – 25/7, 25/11 e 25/13
- Maringá 3 x 0 Tijuca Tênis Clube – 25/22, 25/10 e 25/20
- Osasco 3 x 1 Brasília – 25/17, 25/16, 19/25 e 25/17
- Paulistano/Barueri 2 x 3 Sesi Vôlei Bauru – 25/23, 25/21, 17/25, 21/25 e 15/25
- Minas 3 x 1 Fluminense – 25/20, 25/21, 21/25 e 25/19
- Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Praia Clube – 25/22, 25/22 e 26/24
Rodada 4
- Tijuca Tênis Clube 0 x 3 Sesc RJ Flamengo – 21/25, 20/25, 24/26
- Sorocaba 1 x 3 Paulistano/Barueri – 25/23, 23/25, 19/25, 23/25
- Maringá 3 x 2 Brasília Vôlei – 25/18, 16/25, 25/20, 21/25 e 15/9
- Osasco 3 x 0 Mackenzie – 25/17, 34/32 e 25/23
- Minas 3 x 0 Praia Clube – 26/24, 25/18 e 25/17
- Fluminense 3 x 0 Sesi Bauru - 25/23, 25/20 e 25/20