Sada Cruzeiro x Vôlei Renata/Campinas pela Superliga Masculina: onde assistir ao vivo e horário
Sada Cruzeiro e Vôlei Renata se reencontram após a final da última Superliga. Mineiros estão em 2º e paulistas ocupam a 3ª posição
Cruzeiro e Campinas vão se enfrentar pela primeira vez na Superliga Masculina 2025/26 nesta quarta-feira (12).
O duelo, que será realizado no Ginásio do Riacho, em Contagem, é válido pela última rodada do primeiro turno, mas foi adiantado por uma adequação do calendário das equipes.
Como chegam as equipes?
O Sada Cruzeiro chega embalado, ocupando a vice-liderança com 13 pontos e quatro vitórias em cinco jogos, enquanto o Vôlei Renata é o terceiro colocado, com nove pontos e três triunfos.
As equipes se reencontram pela primeira vez desde a final da Superliga 2024/25, vencida pelos mineiros de virada no Ginásio do Ibirapuera.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Sada Cruzeiro e Vôlei Renata, que será disputado nesta quarta-feira (12), terá transmissão ao vivo pelo canal fechado SporTV 2 e pela plataforma de streaming VBTV.
Ficha de jogo
- Data: 12 de novembro, quarta-feira
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Ginásio do Riacho, em Contagem, Minas Gerais
- Onde assistir: SporTV2 e VBTV
Relembre o retrospecto de confronto nos últimos 10 jogos pela Superliga:
- 04/05/25 – Cruzeiro 3 x 1 Campinas – final da Superliga 2024/25
- 22/02/25 – Campinas 3 x 0 Cruzeiro – primeira fase da Superliga 2024/25
- 30/11/24 – Campinas 3 x 2 Cruzeiro – primeira fase da Superliga 2024/25
- 09/04/24 – Cruzeiro 2 x 3 Campinas – quartas de final Superliga 2023/24
- 04/04/24 – Cruzeiro 3 x 1 Campinas – quartas de final da Superliga 2023/24
- 31/03/24 – Cruzeiro 0 x 3 Campinas – quartas de final da Superliga 2023/24
- 01/03/24 – Cruzeiro 3 x 0 Campinas – primeira fase Superliga 2023/24
- 16/12/23 – Cruzeiro 3 x 0 Campinas – primeira fase da Superliga 2023/24
- 17/02/23 – Cruzeiro 3 x 1 Campinas – primeira fase da Superliga 2022/23
- 27/11/22 – Campinas 0 x 3 Cruzeiro – primeira fase da Superliga 2022/23