Sada Cruzeiro x Vôlei Renata/Campinas pela Superliga Masculina: onde assistir ao vivo e horário

Sada Cruzeiro e Vôlei Renata se reencontram após a final da última Superliga. Mineiros estão em 2º e paulistas ocupam a 3ª posição

Cruzeiro e Campinas vão se enfrentar pela primeira vez na Superliga Masculina 2025/26 nesta quarta-feira (12).

O duelo, que será realizado no Ginásio do Riacho, em Contagem, é válido pela última rodada do primeiro turno, mas foi adiantado por uma adequação do calendário das equipes.

Como chegam as equipes?

O Sada Cruzeiro chega embalado, ocupando a vice-liderança com 13 pontos e quatro vitórias em cinco jogos, enquanto o Vôlei Renata é o terceiro colocado, com nove pontos e três triunfos.

As equipes se reencontram pela primeira vez desde a final da Superliga 2024/25, vencida pelos mineiros de virada no Ginásio do Ibirapuera.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Sada Cruzeiro e Vôlei Renata, que será disputado nesta quarta-feira (12), terá transmissão ao vivo pelo canal fechado SporTV 2 e pela plataforma de streaming VBTV.

Ficha de jogo

Data: 12 de novembro, quarta-feira

12 de novembro, quarta-feira Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Ginásio do Riacho, em Contagem, Minas Gerais

Ginásio do Riacho, em Contagem, Minas Gerais Onde assistir: SporTV2 e VBTV

Relembre o retrospecto de confronto nos últimos 10 jogos pela Superliga: