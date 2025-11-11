fechar
Volei | Notícia

Sada Cruzeiro x Vôlei Renata/Campinas pela Superliga Masculina: onde assistir ao vivo e horário

Sada Cruzeiro e Vôlei Renata se reencontram após a final da última Superliga. Mineiros estão em 2º e paulistas ocupam a 3ª posição

Por João Victor Tavares Publicado em 11/11/2025 às 11:34
Imagem dos jogadores do Sada Cruzeiro na Superliga Masculina 2024-25
Imagem dos jogadores do Sada Cruzeiro na Superliga Masculina 2024-25 - Sada Cruzeiro / CBV

Cruzeiro e Campinas vão se enfrentar pela primeira vez na Superliga Masculina 2025/26 nesta quarta-feira (12).

O duelo, que será realizado no Ginásio do Riacho, em Contagem, é válido pela última rodada do primeiro turno, mas foi adiantado por uma adequação do calendário das equipes.

Como chegam as equipes?

O Sada Cruzeiro chega embalado, ocupando a vice-liderança com 13 pontos e quatro vitórias em cinco jogos, enquanto o Vôlei Renata é o terceiro colocado, com nove pontos e três triunfos.

As equipes se reencontram pela primeira vez desde a final da Superliga 2024/25, vencida pelos mineiros de virada no Ginásio do Ibirapuera.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Sada Cruzeiro e Vôlei Renata, que será disputado nesta quarta-feira (12), terá transmissão ao vivo pelo canal fechado SporTV 2 e pela plataforma de streaming VBTV.

Ficha de jogo

  • Data: 12 de novembro, quarta-feira
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Ginásio do Riacho, em Contagem, Minas Gerais
  • Onde assistir: SporTV2 e VBTV

Relembre o retrospecto de confronto nos últimos 10 jogos pela Superliga:

  • 04/05/25 – Cruzeiro 3 x 1 Campinas – final da Superliga 2024/25
  • 22/02/25 – Campinas 3 x 0 Cruzeiro – primeira fase da Superliga 2024/25
  • 30/11/24 – Campinas 3 x 2 Cruzeiro – primeira fase da Superliga 2024/25
  • 09/04/24 – Cruzeiro 2 x 3 Campinas – quartas de final Superliga 2023/24
  • 04/04/24 – Cruzeiro 3 x 1 Campinas – quartas de final da Superliga 2023/24
  • 31/03/24 – Cruzeiro 0 x 3 Campinas – quartas de final da Superliga 2023/24
  • 01/03/24 – Cruzeiro 3 x 0 Campinas – primeira fase Superliga 2023/24
  • 16/12/23 – Cruzeiro 3 x 0 Campinas – primeira fase da Superliga 2023/24
  • 17/02/23 – Cruzeiro 3 x 1 Campinas – primeira fase da Superliga 2022/23
  • 27/11/22 – Campinas 0 x 3 Cruzeiro – primeira fase da Superliga 2022/23

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Jogos de hoje (11) na NBA: horário e onde assistir ao vivo
ONDE ASSISTIR

Jogos de hoje (11) na NBA: horário e onde assistir ao vivo
Sesi-SP x Suzano Vôlei ao vivo hoje (10): horário e onde assistir Superliga Masculina
Superliga Masculina

Sesi-SP x Suzano Vôlei ao vivo hoje (10): horário e onde assistir Superliga Masculina

Compartilhe

Tags