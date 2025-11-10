Sesi-SP x Suzano Vôlei ao vivo hoje (10): horário e onde assistir Superliga Masculina
Dia de confronto único na Superliga Masculina de Vôlei!
O Sesi Bauru entra em quadra para receber o Suzano Vôlei nesta segunda-feira (10), às 18h30 (de Brasília), em confronto válido pela 4ª rodada da competição. O duelo será disputado na Arena Paulo Skaf.
O SESI Bauru aparece na 7ª colocação da tabela, com 5 pontos conquistados em dois jogos, ambos com vitória.
Apesar de ter disputado menos partidas que os concorrentes, o time mantém 100% de aproveitamento, com seis sets ganhos e apenas dois perdidos.
O Suzano Vôlei, por sua vez, ocupa a 5ª posição, somando 6 pontos em três jogos, com duas vitórias e uma derrota.
Este será o quarto encontro entre as equipes na temporada. Os três anteriores aconteceram pelo Campeonato Paulista.
Na primeira fase do estadual, o Bauru levou a melhor e venceu, mas o Suzano deu o troco na semifinal, conquistando duas vitórias consecutivas e garantindo a classificação para a decisão.
Onde assistir Sesi-SP x Suzano Vôlei
O confronto entre Sesi-SP e Suzano Vôlei terá transmissão ao vivo da Vôlei Brasil TV (VBTV).
Tabela de Classificação da Superliga Masculina
Ficha do confronto
- Jogo: SESI Bauru x Suzano Vôlei
- Rodada: 4ª
- Data: Segunda-feira, 10 de de 2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Arena Paulo Skaf – Bauru (SP)
Jogos da 4ª rodada da Superliga Masculina
- Azulim Sicoob 3 x 2 Saneago Goiás
- Vôlei Renata 3 x 1 Guarulhos Bateubet
- Sada Cruzeiro 3 x 1 Itambé Minas
- Praia Clube 3 x 1 Joinville Vôlei
- JF Vôlei 0 x 3 Viapol Vôlei SJC
- SESI Bauru x Suzano Vôlei (a disputar)
