Maringá x Osasco na Superliga Feminina: onde assistir ao vivo e horário

O Maringá busca surpreender em casa e seguir evoluindo na Superliga, enquanto o Osasco tenta manter a boa fase e brigar pela liderança

Clique aqui e escute a matéria

A rodada desta quinta-feira (13) da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 promete fortes emoções com o duelo entre Maringá e Osasco, duas equipes em momentos distintos na competição.

A partida será disputada no Ginásio Chico Neto, em Maringá (PR), a partir das 21h30 (horário de Brasília), válida pela 5ª rodada da competição nacional.

Como chegam as equipes

Maringá Vôlei

A equipe paranaense vem oscilando neste início de Superliga, mas tem mostrado evolução rodada após rodada. Com um elenco jovem e promissor, o Maringá aposta no apoio da torcida no Chico Neto para tentar surpreender uma das potências do vôlei nacional.

O objetivo é somar pontos importantes para se manter na zona de classificação aos playoffs.

Osasco Vôlei

Tradicional e multicampeão, o Osasco chega embalado após boas vitórias e figura entre as principais forças da temporada.

Sob comando técnico experiente, o time paulista aposta na consistência ofensiva e na força do bloqueio para manter o bom momento e continuar na parte de cima da tabela.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Maringá x Osasco contará com transmissão ao vivo da plataforma de streaming da VBTV.

Fica de jogo