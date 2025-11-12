fechar
Maringá x Osasco na Superliga Feminina: onde assistir ao vivo e horário

O Maringá busca surpreender em casa e seguir evoluindo na Superliga, enquanto o Osasco tenta manter a boa fase e brigar pela liderança

Por João Victor Tavares Publicado em 12/11/2025 às 16:48
Imagem de jogo entre Unilife Maring&aacute; e Batavo Mackenzie pela Superliga Feminina
Imagem de jogo entre Unilife Maringá e Batavo Mackenzie pela Superliga Feminina - Eduardo Maroldi / Unilife Maringá Vôlei

A rodada desta quinta-feira (13) da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 promete fortes emoções com o duelo entre Maringá e Osasco, duas equipes em momentos distintos na competição.

A partida será disputada no Ginásio Chico Neto, em Maringá (PR), a partir das 21h30 (horário de Brasília), válida pela 5ª rodada da competição nacional.

Como chegam as equipes

Maringá Vôlei

A equipe paranaense vem oscilando neste início de Superliga, mas tem mostrado evolução rodada após rodada. Com um elenco jovem e promissor, o Maringá aposta no apoio da torcida no Chico Neto para tentar surpreender uma das potências do vôlei nacional.

O objetivo é somar pontos importantes para se manter na zona de classificação aos playoffs.

Osasco Vôlei

Tradicional e multicampeão, o Osasco chega embalado após boas vitórias e figura entre as principais forças da temporada.

Sob comando técnico experiente, o time paulista aposta na consistência ofensiva e na força do bloqueio para manter o bom momento e continuar na parte de cima da tabela.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Maringá x Osasco contará com transmissão ao vivo da plataforma de streaming da VBTV.

Fica de jogo

  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 – 5ª rodada
  • Data: Quinta-feira, 13 de novembro de 2025
  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)
  • Local: Ginásio Chico Neto – Maringá (PR)
  • Transmissão: Canal Vôlei Brasil (streaming)

