Maringá x Osasco na Superliga Feminina: onde assistir ao vivo e horário
O Maringá busca surpreender em casa e seguir evoluindo na Superliga, enquanto o Osasco tenta manter a boa fase e brigar pela liderança
A rodada desta quinta-feira (13) da Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 promete fortes emoções com o duelo entre Maringá e Osasco, duas equipes em momentos distintos na competição.
A partida será disputada no Ginásio Chico Neto, em Maringá (PR), a partir das 21h30 (horário de Brasília), válida pela 5ª rodada da competição nacional.
Como chegam as equipes
Maringá Vôlei
A equipe paranaense vem oscilando neste início de Superliga, mas tem mostrado evolução rodada após rodada. Com um elenco jovem e promissor, o Maringá aposta no apoio da torcida no Chico Neto para tentar surpreender uma das potências do vôlei nacional.
O objetivo é somar pontos importantes para se manter na zona de classificação aos playoffs.
Osasco Vôlei
Tradicional e multicampeão, o Osasco chega embalado após boas vitórias e figura entre as principais forças da temporada.
Sob comando técnico experiente, o time paulista aposta na consistência ofensiva e na força do bloqueio para manter o bom momento e continuar na parte de cima da tabela.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Maringá x Osasco contará com transmissão ao vivo da plataforma de streaming da VBTV.
Fica de jogo
- Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025/26 – 5ª rodada
- Data: Quinta-feira, 13 de novembro de 2025
- Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- Local: Ginásio Chico Neto – Maringá (PR)
- Transmissão: Canal Vôlei Brasil (streaming)