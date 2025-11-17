Itambé Minas x Suzano Vôlei hoje (17): horário e onde assistir Superliga Masculina de Vôlei
Equipe da Rua da Bahia enfrentou um surto de virose que afetou vários atletas e provocou o adiamento do confronto da 3ª rodada, diante do Bauru
O Itambé Minas entra em quadra nesta segunda-feira (17) para enfrentar o Suzano Vôlei, às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, pela 5ª rodada da Superliga Masculina.
O time mineiro chega pressionado após iniciar a competição na última posição, somando apenas um ponto em três partidas disputadas. Até aqui, são três sets vencidos e nove perdidos.
A equipe da Rua da Bahia também enfrentou um surto de virose que afetou vários atletas e provocou o adiamento do confronto da 3ª rodada, diante do Bauru.
Do outro lado, o Suzano ocupa o quarto lugar, com nove pontos, sustentado por boas atuações e três vitórias nas primeiras quatro aparições.
Onde assistir Minas x Suzano ao vivo
O Itambé Minas enfrenta a equipe do Suzano nesta segunda-feira (17) com transmissão ao vivo da VolleyballWorld TV, plataforma de streaming que exibirá o confronto em tempo real para os assinantes.
Elenco do Minas
- Centrais: Michel, Gabriel Bertolini, Geovane Kuhnen, Matheus Dobkowski
- Ponteiros: Renato Pato, Djalma, Hugo Hamacher, Léo Lukas, Diogo dos Anjos
- Opostos: Abouba, Samuel Neufeld
- Levantadores: Javad Karimi, Gustavo Orlando
- Líbero: Rogerinho
Elenco do Suzano
- Centrais: Matheus Pedrosa, Maicon Leite, Riad, Leo Andrade, David
- Ponteiros: Gabriel Pessoa, Gabriel Ostapechen, Robert, Marcus Vinícius, Matheus Bahia
- Opostos: Guilherme Sabino, Gabriel Gomes
- Levantadores: Gabriel Bieler, Antony, Rodriguinho
- Líberos: Taichi, Luiz Ricardo
Tabela de Classificação da Superliga Masculina
- Sada Cruzeiro – 17 pontos – 5 vitórias – 2 derrotas
- Praia Clube – 14 pontos – 5 vitórias – 0 derrotas
- Vôlei Renata – 14 pontos – 5 vitórias – 1 derrota
- Suzano Vôlei – 9 pontos – 3 vitórias – 1 derrota
- Vôlei Guarulhos – 9 pontos – 3 vitórias – 2 derrotas
- Goiás – 7 pontos – 2 vitórias – 3 derrotas
- Sesi-SP – 5 pontos – 2 vitórias – 1 derrota
- Academia do Vôlei – 5 pontos – 2 vitórias – 3 derrotas
- São José Vôlei – 4 pontos – 1 vitória – 4 derrotas
- Joinville Vôlei – 3 pontos – 1 vitória – 5 derrotas
- JF Vôlei – 2 pontos – 1 vitória – 5 derrotas
- Minas – 1 ponto – 0 vitórias – 3 derrotas
Ficha técnica do confronto
- Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 – 5ª rodada
- Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)
- Data: 17/11/2025 (segunda-feira)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Transmissão: VolleyballWorld TV (streaming)
