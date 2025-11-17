fechar
Volei | Notícia

Itambé Minas x Suzano Vôlei hoje (17): horário e onde assistir Superliga Masculina de Vôlei

Equipe da Rua da Bahia enfrentou um surto de virose que afetou vários atletas e provocou o adiamento do confronto da 3ª rodada, diante do Bauru

Por Thiago Seabra Publicado em 17/11/2025 às 10:40
Imagem dos jogadores do Itambé Minas na Superliga Masculina
Imagem dos jogadores do Itambé Minas na Superliga Masculina - Hedgard Moraes/ MTC

O Itambé Minas entra em quadra nesta segunda-feira (17) para enfrentar o Suzano Vôlei, às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, pela 5ª rodada da Superliga Masculina.

O time mineiro chega pressionado após iniciar a competição na última posição, somando apenas um ponto em três partidas disputadas. Até aqui, são três sets vencidos e nove perdidos.

A equipe da Rua da Bahia também enfrentou um surto de virose que afetou vários atletas e provocou o adiamento do confronto da 3ª rodada, diante do Bauru.

Do outro lado, o Suzano ocupa o quarto lugar, com nove pontos, sustentado por boas atuações e três vitórias nas primeiras quatro aparições.

Onde assistir Minas x Suzano ao vivo

O Itambé Minas enfrenta a equipe do Suzano nesta segunda-feira (17) com transmissão ao vivo da VolleyballWorld TV, plataforma de streaming que exibirá o confronto em tempo real para os assinantes.

Elenco do Minas

  • Centrais: Michel, Gabriel Bertolini, Geovane Kuhnen, Matheus Dobkowski
  • Ponteiros: Renato Pato, Djalma, Hugo Hamacher, Léo Lukas, Diogo dos Anjos
  • Opostos: Abouba, Samuel Neufeld
  • Levantadores: Javad Karimi, Gustavo Orlando
  • Líbero: Rogerinho

Elenco do Suzano

  • Centrais: Matheus Pedrosa, Maicon Leite, Riad, Leo Andrade, David
  • Ponteiros: Gabriel Pessoa, Gabriel Ostapechen, Robert, Marcus Vinícius, Matheus Bahia
  • Opostos: Guilherme Sabino, Gabriel Gomes
  • Levantadores: Gabriel Bieler, Antony, Rodriguinho
  • Líberos: Taichi, Luiz Ricardo

Tabela de Classificação da Superliga Masculina

  1. Sada Cruzeiro – 17 pontos – 5 vitórias – 2 derrotas
  2. Praia Clube – 14 pontos – 5 vitórias – 0 derrotas
  3. Vôlei Renata – 14 pontos – 5 vitórias – 1 derrota
  4. Suzano Vôlei – 9 pontos – 3 vitórias – 1 derrota
  5. Vôlei Guarulhos – 9 pontos – 3 vitórias – 2 derrotas
  6. Goiás – 7 pontos – 2 vitórias – 3 derrotas
  7. Sesi-SP – 5 pontos – 2 vitórias – 1 derrota
  8. Academia do Vôlei – 5 pontos – 2 vitórias – 3 derrotas
  9. São José Vôlei – 4 pontos – 1 vitória – 4 derrotas
  10. Joinville Vôlei – 3 pontos – 1 vitória – 5 derrotas
  11. JF Vôlei – 2 pontos – 1 vitória – 5 derrotas
  12. Minas – 1 ponto – 0 vitórias – 3 derrotas

Ficha técnica do confronto

  • Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 – 5ª rodada
  • Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)
  • Data: 17/11/2025 (segunda-feira)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Transmissão: VolleyballWorld TV (streaming)

CRUZEIRO 3 X 1 MINAS | MELHORES MOMENTOS

