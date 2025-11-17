Itambé Minas x Suzano Vôlei hoje (17): horário e onde assistir Superliga Masculina de Vôlei

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Equipe da Rua da Bahia enfrentou um surto de virose que afetou vários atletas e provocou o adiamento do confronto da 3ª rodada, diante do Bauru

O Itambé Minas entra em quadra nesta segunda-feira (17) para enfrentar o Suzano Vôlei, às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, pela 5ª rodada da Superliga Masculina.

O time mineiro chega pressionado após iniciar a competição na última posição, somando apenas um ponto em três partidas disputadas. Até aqui, são três sets vencidos e nove perdidos.

A equipe da Rua da Bahia também enfrentou um surto de virose que afetou vários atletas e provocou o adiamento do confronto da 3ª rodada, diante do Bauru.

Do outro lado, o Suzano ocupa o quarto lugar, com nove pontos, sustentado por boas atuações e três vitórias nas primeiras quatro aparições.

Onde assistir Minas x Suzano ao vivo

O Itambé Minas enfrenta a equipe do Suzano nesta segunda-feira (17) com transmissão ao vivo da VolleyballWorld TV, plataforma de streaming que exibirá o confronto em tempo real para os assinantes.

Elenco do Minas

Centrais: Michel, Gabriel Bertolini, Geovane Kuhnen, Matheus Dobkowski

Michel, Gabriel Bertolini, Geovane Kuhnen, Matheus Dobkowski Ponteiros: Renato Pato, Djalma, Hugo Hamacher, Léo Lukas, Diogo dos Anjos



Renato Pato, Djalma, Hugo Hamacher, Léo Lukas, Diogo dos Anjos Opostos: Abouba, Samuel Neufeld



Abouba, Samuel Neufeld Levantadores: Javad Karimi, Gustavo Orlando



Javad Karimi, Gustavo Orlando Líbero: Rogerinho

Elenco do Suzano

Centrais: Matheus Pedrosa, Maicon Leite, Riad, Leo Andrade, David



Matheus Pedrosa, Maicon Leite, Riad, Leo Andrade, David Ponteiros: Gabriel Pessoa, Gabriel Ostapechen, Robert, Marcus Vinícius, Matheus Bahia



Gabriel Pessoa, Gabriel Ostapechen, Robert, Marcus Vinícius, Matheus Bahia Opostos: Guilherme Sabino, Gabriel Gomes



Guilherme Sabino, Gabriel Gomes Levantadores: Gabriel Bieler, Antony, Rodriguinho



Gabriel Bieler, Antony, Rodriguinho Líberos: Taichi, Luiz Ricardo

Tabela de Classificação da Superliga Masculina

Sada Cruzeiro – 17 pontos – 5 vitórias – 2 derrotas Praia Clube – 14 pontos – 5 vitórias – 0 derrotas Vôlei Renata – 14 pontos – 5 vitórias – 1 derrota Suzano Vôlei – 9 pontos – 3 vitórias – 1 derrota Vôlei Guarulhos – 9 pontos – 3 vitórias – 2 derrotas Goiás – 7 pontos – 2 vitórias – 3 derrotas Sesi-SP – 5 pontos – 2 vitórias – 1 derrota Academia do Vôlei – 5 pontos – 2 vitórias – 3 derrotas São José Vôlei – 4 pontos – 1 vitória – 4 derrotas Joinville Vôlei – 3 pontos – 1 vitória – 5 derrotas JF Vôlei – 2 pontos – 1 vitória – 5 derrotas Minas – 1 ponto – 0 vitórias – 3 derrotas

Ficha técnica do confronto

Competição : Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 – 5ª rodada

: Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 – 5ª rodada Local : Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)

: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG) Data : 17/11/2025 (segunda-feira)

: 17/11/2025 (segunda-feira) Horário : 18h30 (de Brasília)

: 18h30 (de Brasília) Transmissão: VolleyballWorld TV (streaming)

