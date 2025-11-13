fechar
São José x Monte Carmelo ao vivo hoje (13): onde assistir e horário da Superliga Masculina de Vôlei

Confronto marca um duelo direto na parte intermediária da tabela, com ambos tentando se afastar das últimas posições e ganhar fôlego na competição

Por Thiago Seabra Publicado em 13/11/2025 às 10:40
São José enfrentou o JF Vôlei na Superliga Masculina
São José enfrentou o JF Vôlei na Superliga Masculina - JF Vôlei / @xfotofotografia

A Superliga Masculina de Vôlei 2025-26 chega à sua quinta rodada nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), com o confronto entre São José Vôlei e Monte Carmelo, na Farma Conde Arena.

O confronto marca um duelo direto na parte intermediária da tabela, com ambos tentando se afastar das últimas posições e ganhar fôlego na competição.

O time paulista ocupa o 10º lugar, com 3 pontos conquistados em quatro jogos (1 vitória e 3 derrotas).

Apesar da posição modesta, o São José vem mostrando competitividade, com destaque para os jogos equilibrados que disputou, dois deles definidos em sets apertados.

O time mineiro aparece logo acima, em 9º lugar, também com 3 pontos (1 vitória e 3 derrotas).

Monte Carmelo tem apresentado dificuldades no sistema defensivo, acumulando 363 pontos sofridos, um dos números mais altos entre os times da parte de baixo da tabela.

Ainda assim, o time tem potencial ofensivo e costuma equilibrar as partidas, mas peca na reta final dos sets.

O duelo contra o São José é visto como uma oportunidade de recuperação, especialmente por ser um adversário direto na luta por posições.

O que esperar do jogo

Tudo indica um confronto equilibrado, entre duas equipes com campanhas semelhantes e buscando afirmação.

O resultado pode mexer diretamente na zona intermediária da tabela, tornando o duelo ainda mais importante para ambos.

Onde assistir São José x Monte Carmelo ao vivo

O confronto desta quinta-feira (13) terá transmissão ao vivo no Sportv2 (na tv fechada), assim como na Globoplay (no streaming).

O jogo também será exibido na VBTV, streaming que exibe todos os jogos da Superliga Masculina.

