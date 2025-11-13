São José x Monte Carmelo ao vivo hoje (13): onde assistir e horário da Superliga Masculina de Vôlei

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confronto marca um duelo direto na parte intermediária da tabela, com ambos tentando se afastar das últimas posições e ganhar fôlego na competição

Clique aqui e escute a matéria

A Superliga Masculina de Vôlei 2025-26 chega à sua quinta rodada nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), com o confronto entre São José Vôlei e Monte Carmelo, na Farma Conde Arena.

O confronto marca um duelo direto na parte intermediária da tabela, com ambos tentando se afastar das últimas posições e ganhar fôlego na competição.

O time paulista ocupa o 10º lugar, com 3 pontos conquistados em quatro jogos (1 vitória e 3 derrotas).



Apesar da posição modesta, o São José vem mostrando competitividade, com destaque para os jogos equilibrados que disputou, dois deles definidos em sets apertados.



O time mineiro aparece logo acima, em 9º lugar, também com 3 pontos (1 vitória e 3 derrotas).



O Monte Carmelo tem apresentado dificuldades no sistema defensivo, acumulando 363 pontos sofridos, um dos números mais altos entre os times da parte de baixo da tabela.

Ainda assim, o time tem potencial ofensivo e costuma equilibrar as partidas, mas peca na reta final dos sets.



O duelo contra o São José é visto como uma oportunidade de recuperação, especialmente por ser um adversário direto na luta por posições.

O que esperar do jogo

Tudo indica um confronto equilibrado, entre duas equipes com campanhas semelhantes e buscando afirmação.

O resultado pode mexer diretamente na zona intermediária da tabela, tornando o duelo ainda mais importante para ambos.

Onde assistir São José x Monte Carmelo ao vivo

O confronto desta quinta-feira (13) terá transmissão ao vivo no Sportv2 (na tv fechada), assim como na Globoplay (no streaming).

O jogo também será exibido na VBTV, streaming que exibe todos os jogos da Superliga Masculina.

Entre no canal do WhatsApp de Vôlei!

Quer acompanhar tudo sobre a Superliga, a VNL e o melhor do vôlei mundial? Receba resultados, destaques e bastidores direto no seu WhatsApp. Clique aqui e entre agora no canal!



SÃO JOSÉ 1 X 3 CAMPINAS | MELHORES MOMENTOS

