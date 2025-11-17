Osasco x Paulistano Barueri ao vivo hoje (17) pela Superliga Feminina: onde assistir e horário
O momento das equipes apresenta cenários distintos e ajuda a entender como cada lado chega ao confronto decisivo pela sequência da competição
Osasco e Paulistano Barueri entram em quadra nesta segunda-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pela Superliga Feminina de Vôlei 2025-26, no Ginásio Municipal José Liberati, pela 6ª rodada da Superliga Feminina.
O Osasco sustenta campanha de destaque neste início de Superliga, garantindo cinco triunfos consecutivos e permanecendo na parte alta da tabela.
A equipe se mantém entre as mais regulares e utiliza o bom rendimento defensivo e a força do ataque para seguir na briga direta pela liderança.
O time osasquense aparece na vice-liderança com 14 pontos em cinco partidas e integra, ao lado de Minas e Flamengo, o grupo das equipes invictas até o momento.
O Flamengo tem um jogo a menos, mas também mantém rendimento máximo na competição.
O Paulistano Barueri vive um cenário diferente. Com apenas uma vitória em cinco partidas, o time ocupa a zona intermediária da classificação e busca maior consistência para recuperar terreno.
As derrotas acumuladas nas rodadas iniciais pressionam a equipe na busca por evolução imediata.
Onde assistir ao vivo
O duelo entre Osasco e Barueri terá exibição na VBTV, em transmissão via streaming, além da disponibilidade no Sportv2, pela TV fechada, e no Globoplay, também por streaming.
Ficha Técnica
- Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025-26 – 6ª rodada
- Local: Ginásio José Liberati, Osasco (SP)
- Data: 17/11/2025 (segunda-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Transmissão: VBTV (streaming); Sportv2 (tv fechada); Globoplay (streaming)
