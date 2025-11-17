Osasco x Paulistano Barueri ao vivo hoje (17) pela Superliga Feminina: onde assistir e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O momento das equipes apresenta cenários distintos e ajuda a entender como cada lado chega ao confronto decisivo pela sequência da competição

Clique aqui e escute a matéria

Osasco e Paulistano Barueri entram em quadra nesta segunda-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pela Superliga Feminina de Vôlei 2025-26, no Ginásio Municipal José Liberati, pela 6ª rodada da Superliga Feminina.

O Osasco sustenta campanha de destaque neste início de Superliga, garantindo cinco triunfos consecutivos e permanecendo na parte alta da tabela.

A equipe se mantém entre as mais regulares e utiliza o bom rendimento defensivo e a força do ataque para seguir na briga direta pela liderança.

O time osasquense aparece na vice-liderança com 14 pontos em cinco partidas e integra, ao lado de Minas e Flamengo, o grupo das equipes invictas até o momento.

O Flamengo tem um jogo a menos, mas também mantém rendimento máximo na competição.

O Paulistano Barueri vive um cenário diferente. Com apenas uma vitória em cinco partidas, o time ocupa a zona intermediária da classificação e busca maior consistência para recuperar terreno.

As derrotas acumuladas nas rodadas iniciais pressionam a equipe na busca por evolução imediata.

Onde assistir ao vivo

O duelo entre Osasco e Barueri terá exibição na VBTV, em transmissão via streaming, além da disponibilidade no Sportv2, pela TV fechada, e no Globoplay, também por streaming.

Ficha Técnica

Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025-26 – 6ª rodada

Local: Ginásio José Liberati, Osasco (SP)

Data: 17/11/2025 (segunda-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Transmissão: VBTV (streaming); Sportv2 (tv fechada); Globoplay (streaming)

Praia Clube 3 x 0 Sesi-Bauru | Melhores Momentos