Volei | Notícia

Osasco x Paulistano Barueri ao vivo hoje (17) pela Superliga Feminina: onde assistir e horário

O momento das equipes apresenta cenários distintos e ajuda a entender como cada lado chega ao confronto decisivo pela sequência da competição

Por Thiago Seabra Publicado em 17/11/2025 às 11:52
Equipe do Paulistano Barueri em quadra pela Superliga Feminina
Equipe do Paulistano Barueri em quadra pela Superliga Feminina - Fernanda Georges / Paulistano Barueri

Osasco e Paulistano Barueri entram em quadra nesta segunda-feira (17), às 21h30 (de Brasília), pela Superliga Feminina de Vôlei 2025-26, no Ginásio Municipal José Liberati, pela 6ª rodada da Superliga Feminina.

O Osasco sustenta campanha de destaque neste início de Superliga, garantindo cinco triunfos consecutivos e permanecendo na parte alta da tabela.

A equipe se mantém entre as mais regulares e utiliza o bom rendimento defensivo e a força do ataque para seguir na briga direta pela liderança.

O time osasquense aparece na vice-liderança com 14 pontos em cinco partidas e integra, ao lado de Minas e Flamengo, o grupo das equipes invictas até o momento.

O Flamengo tem um jogo a menos, mas também mantém rendimento máximo na competição.

O Paulistano Barueri vive um cenário diferente. Com apenas uma vitória em cinco partidas, o time ocupa a zona intermediária da classificação e busca maior consistência para recuperar terreno.

As derrotas acumuladas nas rodadas iniciais pressionam a equipe na busca por evolução imediata.

Onde assistir ao vivo

O duelo entre Osasco e Barueri terá exibição na VBTV, em transmissão via streaming, além da disponibilidade no Sportv2, pela TV fechada, e no Globoplay, também por streaming.

Ficha Técnica

  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025-26 – 6ª rodada
  • Local: Ginásio José Liberati, Osasco (SP)
  • Data: 17/11/2025 (segunda-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Transmissão: VBTV (streaming); Sportv2 (tv fechada); Globoplay (streaming)

