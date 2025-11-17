fechar
Onde assistir | Notícia

Mackenzie x Fluminense: onde assistir ao vivo e horário da partida

Equipe mineira foi derrotada nas duas últimas rodadas da Superliga e ocupa a nona colocação. Cariocas venceram o Sorocaba no último jogo

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/11/2025 às 17:29
Marcelle, atleta do Fluminense
Marcelle, atleta do Fluminense - Reprodução/ Fluminense

Clique aqui e escute a matéria

Mackenzie e Fluminense irão se enfrentar nesta terça-feira (18), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada da Superliga Feminina de Vôlei. O confronto será disputado no Ginásio do Mackenzie.

Como chegam as equipes

O Mackenzie venceu o Barueri na rodada anterior e, além de se afastar da zona de rebaixamento, se aproximou dos lugares destinados à classificação ao mata-mata. A equipe de Belo Horizonte ocupa a nona colocação na tabela, com apenas cinco pontos.

O Fluminense realiza um bom início de Superliga e busca a vitória para seguir firme nas primeiras colocações. O time carioca ocupa a terceira colocação na tabela, com apenas 10 pontos.

Onde assistir Mackenzie x Fluminense ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • SporTV (TV por assinatura)
  • VBTV (plataforma de streaming)

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (18/11) – 19h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Superliga Feminina – Rodada 6
  • Local: Ginásio do Mackenzie, em Belo Horizonte (MG)
  • Onde Assistir: SporTV e VBTV

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Osasco x Paulistano Barueri ao vivo hoje (17) pela Superliga Feminina: onde assistir e horário
VOLEI FEMININO

Osasco x Paulistano Barueri ao vivo hoje (17) pela Superliga Feminina: onde assistir e horário
Praia Clube x Vôlei Bauru na Superliga Feminina: onde assistir ao vivo e horário
Vôlei Feminino

Praia Clube x Vôlei Bauru na Superliga Feminina: onde assistir ao vivo e horário

Compartilhe

Tags