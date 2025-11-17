Mackenzie x Fluminense: onde assistir ao vivo e horário da partida
Equipe mineira foi derrotada nas duas últimas rodadas da Superliga e ocupa a nona colocação. Cariocas venceram o Sorocaba no último jogo
Mackenzie e Fluminense irão se enfrentar nesta terça-feira (18), às 19h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada da Superliga Feminina de Vôlei. O confronto será disputado no Ginásio do Mackenzie.
Como chegam as equipes
O Mackenzie venceu o Barueri na rodada anterior e, além de se afastar da zona de rebaixamento, se aproximou dos lugares destinados à classificação ao mata-mata. A equipe de Belo Horizonte ocupa a nona colocação na tabela, com apenas cinco pontos.
O Fluminense realiza um bom início de Superliga e busca a vitória para seguir firme nas primeiras colocações. O time carioca ocupa a terceira colocação na tabela, com apenas 10 pontos.
Onde assistir Mackenzie x Fluminense ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- SporTV (TV por assinatura)
- VBTV (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (18/11) – 19h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Superliga Feminina – Rodada 6
- Local: Ginásio do Mackenzie, em Belo Horizonte (MG)
- Onde Assistir: SporTV e VBTV